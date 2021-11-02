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Частные клиники Москвы помогали в незаконном въезде мигрантов в Россию

Частные клиники Москвы помогали в незаконном въезде мигрантов в Россию (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   врачи   клиники   медицина   мигранты   новости   
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Двое граждан Узбекистана договорились с частными медицинскими клиниками столицы, что те будут изготавливать для мигрантов приглашения на въезд в РФ.

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Метки: Москва   врачи   клиники   медицина   мигранты   новости   
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12  комментариев
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16k
ЦСКА Час назад
"Организаторов незаконной миграции", нахер из России вместе с мигрантами! На лечение в клиниках Душанбе, Бишкека или Самарканда....
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278
Максим Максимов 16 минут назад
а почему на смартфоне, который показан в ролике ФЕВРАЛЬ (!!!!) этого года?

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1k
Лёха 17 минут назад
Прикольно.
Приходите к нам лечиться сам таджик,его сестрица,его дядя из Худжанда, из Канибадама мама...
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9k
12345678910 40 минут назад
Пока такие продажные толерасты-либерахи стоят у ключевых постов в госорганах Простой народ будет страдать от нашествия этих среднеазиатских крыс ,потому что сюда едут именно крысы нормальные жители со.аз. остаются дома Сюда же едут отбросы безавтоитеные ни кому не нужные ,по этому они пытаются самоутвердиться в нашей среде путем насилия ,в основном над женщинами стариками и детьми Так как борьбу с норм. мужиками эти слабаки одному не осилилят
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12k
Bill 58 минут назад
Двое мигрантов? Пост ниочем.
Вон, недавно в Питере один дядечка прописал у себя в квартире несколько тысяч.
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744
IOON 2 часа назад
А можно их вообще всех выгнать нахрен?
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133
Илья 2 часа назад
Условку дадут а денюжки в кармане.
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