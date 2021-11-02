Частные клиники Москвы помогали в незаконном въезде мигрантов в Россию

1150
3
1
Двое граждан Узбекистана договорились с частными медицинскими клиниками столицы, что те будут изготавливать для мигрантов приглашения на въезд в РФ.
В эти приглашения вносились поддельные сведения о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в клиниках. Когда мигранты пересекали границу, то предоставляли должностным лицам документы и попадали на территорию России.
Когда сотрудники пограничного контроля проводили проверку на подлинность приглашений, то сотрудники медцентров подтверждали фальшивые сведения о наличии у иностранцев заболеваний. Но на самом деле мигранты приезжали в столицу не лечиться, а работать.
Организаторы этого нелегального канала поставки мигрантов в Россию задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").
Источник:
Ссылки по теме:
- Медсестре отказали во французском гражданстве из-за того, что она слишком много работала
- Несчастный мужчина вот уже два года страдает от икоты
- Ученые создали робота-гусеницу, способного доставлять лекарства в организм человека
- Медики нашли революционный способ отсрочки менопаузы на 20 лет
- Коронавирус имеет серьезное влияние на психику
38
Понравилось38
Новости партнёров
Приходите к нам лечиться сам таджик,его сестрица,его дядя из Худжанда, из Канибадама мама...
Ааааххххааааахххааа
Вон, недавно в Питере один дядечка прописал у себя в квартире несколько тысяч.
Ну и где там "условка " ???
Или Вы реально считаете , что данные персонажи "занесут денюжку" и всё чики-пуки ?
Епать-колотить ... Вот Вы ботинок истоптанный !!!
Поэтому - условку.