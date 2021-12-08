"Мне вообще не понятно...": сенатор Башкин предложил обсудить свободную продажу травматического оружия

Напомним, что вчера, 7 декабря, в московском МФЦ "Рязанский" бывший военный расстрелял людей. От рук Сергея Глазова два человека погибли и был четверо были ранены (среди них - 10 летняя девочка).

В ряде СМИ упоминалось, что стрелок использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Хотя эксперты по оружию сомневаются.Травматический „Глок“ стоит гораздо дороже, чем нелегальный „Глок“, но боевой», —поясняет заместитель председателя правления организации «Право на оружие», эксперт по оружию Вячеслав Ванеев.Эксперт предполагает, что Глазов стрелял из нелегального оружия. «Переделка всегда намного хуже, чем фабричная. Ее может перекосить. У меня тоже тут сомнения, потому что если человек мог позволить себе купить травматический „Глок“, то ему проще было изначально нелегально боевой купить», - рассуждает он.

Официальных сведений о происхождении оружия, из которого Глазов расстрелял людей в МФЦ, пока нет. Однако это обстоятельство не помешало некоторым сенаторам возбудиться и заговорить о запретах. Весьма ожидаемо, не так ли?