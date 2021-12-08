"Мне вообще не понятно...": сенатор Башкин предложил обсудить свободную продажу травматического оружия

В Совфеде обратили внимание на участившиеся в последнее время инциденты, в которых фигурировали травматические пистолеты, переделанные в боевые. А дальше все по классике: давайте запретим.
После вчерашней бойни в МФЦ с убитыми и раненными в Совете Федерации по привычке задумались о не о мотивах преступления, а о способе его реализации. В данном случае, виноватым по мнению сенатора Башкина оказалось травматическое оружие.
Александр Башкин недоумевает: "Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное - тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?" Он предложил повнимательнее изучить вопрос о запрете свободной продажи этого вида оружия, т.к. именно его легко переделать в боевое. Сенатор подчеркнул, что в недавнем инциденте со стрельбой на Большой Грузинской улице в Москве также фигурировал травмат. И если инициатива о запрете этого вида оружия поступит в Совет Федерации, то ее самым серьезным образом и незамедлительно изучат.
Напомним, что вчера, 7 декабря, в московском МФЦ "Рязанский" бывший военный расстрелял людей. От рук Сергея Глазова два человека погибли и был четверо были ранены (среди них - 10 летняя девочка).
В ряде СМИ упоминалось, что стрелок использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Хотя эксперты по оружию сомневаются.Травматический „Глок“ стоит гораздо дороже, чем нелегальный „Глок“, но боевой», —поясняет заместитель председателя правления организации «Право на оружие», эксперт по оружию Вячеслав Ванеев.Эксперт предполагает, что Глазов стрелял из нелегального оружия. «Переделка всегда намного хуже, чем фабричная. Ее может перекосить. У меня тоже тут сомнения, потому что если человек мог позволить себе купить травматический „Глок“, то ему проще было изначально нелегально боевой купить», - рассуждает он.
Официальных сведений о происхождении оружия, из которого Глазов расстрелял людей в МФЦ, пока нет. Однако это обстоятельство не помешало некоторым сенаторам возбудиться и заговорить о запретах. Весьма ожидаемо, не так ли?
Надо запретить законодательно Службу внешней разведки.— Seba (@atkinstom3) December 7, 2021
Readovka выяснила, что застреливший двух человек в московском МФЦ проходил службу в в/ч 33949. Под наименованием этой воинской части скрывается подразделение Службы внешней разведки (СВР)
Источник:
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В. Вторники
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Вообще какой имбецил будет брать по официальной лицензии ствол и переделывать в боевой, тем самым гарантированно зарабатывая себе статью УК
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плятт...как понять в свободной продаже?! Травматы точно также по лицензии продаются, может стоит реформировать систему медкомиссий и ужесточить контроль именно за выдачей лицух?
В целом с сенатором согласен в том, что травмат - оружие безответственное и их надо вообще запретить в обороте. Многие владельцы думают, что типа ай, травмат же, резинострел, не убьёт - на деле полно случаев, когда при попадании в голову в лучшем случае инвалидом оставался
Не душить законами, не зажимать пенсионные возрасты, не доводить до ручки в социальном и экономическом аспекте.
Откуда агрессия? Люди злятся. Терпелка все меньше и меньше.
У нас же все через наказание, через кару.
Не прививаешься? а мы тебя никуда не пустим.
Не носишь маску? Плати.
Нет воспитания, Нет идеи. Уважаемые люди - это сейчас кто?
Уважаемых людей нет. Зато авторитетов навалом. ТОлько не надо путать страх с уважением.
Перестали учить и воспитывать в школах в надежде, что новое глупое поколение будет меньше вопросов задавать? Началась стрельба и суициды.
Закон равновесия никто не отменял. И советская система образования, целеустановок и показательного примера работала невсравнении лучше.
А сейчас что? Стало модно быть быдлом, Хамом, Последней мр*з*ью.
Надо законы принимать не Против ситуаций, а Для людей.
тогда и люди будут спокойнее и счастливее.
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Правильно сказал.
Народ тоже это понимает и переделывает травмат в ОС.
А травмат,он или пугач или действительно травмирует, а это не гуманно.
Поэтому только ОС тут или сразу укладываешь оппонента или хирургически ранишь.
вот жеж жопа думающая. Легальный травмат это не статья, купить не проблема, а нелегальный боевой еще поискать надо заморочиться не попав при этом под милицейскую подставу, хотя для сенатора конечно же проще боевой нелегальный купить. И ведь сучонок вкурсе цен на оружие боевое нелегальное, спалился размышляя
Какой дебил будет перебивать в боевой купленный лицензионный ствол?