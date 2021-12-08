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"Мне вообще не понятно...": сенатор Башкин предложил обсудить свободную продажу травматического оружия

"Мне вообще не понятно...": сенатор Башкин предложил обсудить свободную продажу травматического оружия (3 фото)

Автор:
08 декабря 2021 08:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкин   МФЦ   Совфед   оружие   политика   расстрел в МФЦ   свободная продажа оружия   
1022
3

В Совфеде обратили внимание на участившиеся в последнее время инциденты, в которых фигурировали травматические пистолеты, переделанные в боевые. А дальше все по классике: давайте запретим.

После вчерашней бойни в МФЦ с убитыми и раненными в Совете Федерации по привычке задумались о не о мотивах преступления, а о способе его реализации. В данном случае, виноватым по мнению сенатора Башкина оказалось травматическое оружие.

Александр Башкин недоумевает: "Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное - тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?" Он предложил повнимательнее изучить вопрос о запрете свободной продажи этого вида оружия, т.к. именно его легко переделать в боевое. Сенатор подчеркнул, что в недавнем инциденте со стрельбой на Большой Грузинской улице в Москве также фигурировал травмат. И если инициатива о запрете этого вида оружия поступит в Совет Федерации, то ее самым серьезным образом и незамедлительно изучат.


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Напомним, что вчера, 7 декабря, в московском МФЦ "Рязанский" бывший военный расстрелял людей. От рук Сергея Глазова два человека погибли и был четверо были ранены (среди них - 10 летняя девочка).


В ряде СМИ упоминалось, что стрелок использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Хотя эксперты по оружию сомневаются.Травматический „Глок“ стоит гораздо дороже, чем нелегальный „Глок“, но боевой», —поясняет заместитель председателя правления организации «Право на оружие», эксперт по оружию Вячеслав Ванеев.Эксперт предполагает, что Глазов стрелял из нелегального оружия. «Переделка всегда намного хуже, чем фабричная. Ее может перекосить. У меня тоже тут сомнения, потому что если человек мог позволить себе купить травматический „Глок“, то ему проще было изначально нелегально боевой купить», - рассуждает он.

Официальных сведений о происхождении оружия, из которого Глазов расстрелял людей в МФЦ, пока нет. Однако это обстоятельство не помешало некоторым сенаторам возбудиться и заговорить о запретах. Весьма ожидаемо, не так ли?



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Метки: Башкин   МФЦ   Совфед   оружие   политика   расстрел в МФЦ   свободная продажа оружия   
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Наши бояре сраные кроме как запрещать что-то умеют? Хоть бы один закон приняли который решает ту или иную проблему в социальном плане. Завтра кого-то зарежут заточенной ложкой и начнем есть палочками.
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41k
dima423 7 минут назад
Я бы тоже травматы запретил накуй...по моему совершенно бесполезная для обычных людей вещь, зато у каждой чурки в кармане травмат, так же обожают носить травматы закомплексованные неадекваты и неудачники, и при этом они готовы его в ход пустить, чуть ли не за не правильный по его мнению взгляд... Защищаться травматом не эффективно, если стрелять в тело то почти нулевой эффект особенно через зимнюю одежду, а если стрелять в голову то можно и убить, и сесть за превышение. Короче от травмата гораздо больше вреда чем пользы. Гораздо эффективнее и безопаснее обычный газовый баллончик
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21k
Ватаку Накомоде 12 минут назад
Если депутат во вторник утром вышел из дома, поскользнулся на нерасчищенном тротуаре, упал и сломал ногу, что он запретит?
А. Тротуары
Б. Ноги
В. Вторники
Г. Выходить из дома
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
да, и странные выводы насчёт переделки/боевого. Так он может и не покупал вовсе легальное травматическое, а точно также приобрёл перебитый на чёрном рынке.
Вообще какой имбецил будет брать по официальной лицензии ствол и переделывать в боевой, тем самым гарантированно зарабатывая себе статью УК
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
В данном случае, виноватым по мнению сенатора Башкина оказалось травматическое оружие. Александр Башкин недоумевает: "Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное - тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?" Он предложил повнимательнее изучить вопрос о запрете свободной продажи этого вида оружия, т.к. именно его легко переделать в боевое. Сенатор подчеркнул, что в недавнем инциденте со стрельбой на Большой Грузинской улице в Москве также фигурировал травмат. И если инициатива о запрете этого вида оружия поступит в Совет Федерации, то ее самым серьезным образом и незамедлительно изучат.
--------
плятт...как понять в свободной продаже?! Травматы точно также по лицензии продаются, может стоит реформировать систему медкомиссий и ужесточить контроль именно за выдачей лицух?

В целом с сенатором согласен в том, что травмат - оружие безответственное и их надо вообще запретить в обороте. Многие владельцы думают, что типа ай, травмат же, резинострел, не убьёт - на деле полно случаев, когда при попадании в голову в лучшем случае инвалидом оставался
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1
алексей Трофимов Полчаса назад
Просто надо дать людям спокойную жизнь.
Не душить законами, не зажимать пенсионные возрасты, не доводить до ручки в социальном и экономическом аспекте.
Откуда агрессия? Люди злятся. Терпелка все меньше и меньше.
У нас же все через наказание, через кару.
Не прививаешься? а мы тебя никуда не пустим.
Не носишь маску? Плати.
Нет воспитания, Нет идеи. Уважаемые люди - это сейчас кто?
Уважаемых людей нет. Зато авторитетов навалом. ТОлько не надо путать страх с уважением.
Перестали учить и воспитывать в школах в надежде, что новое глупое поколение будет меньше вопросов задавать? Началась стрельба и суициды.
Закон равновесия никто не отменял. И советская система образования, целеустановок и показательного примера работала невсравнении лучше.
А сейчас что? Стало модно быть быдлом, Хамом, Последней мр*з*ью.
Надо законы принимать не Против ситуаций, а Для людей.
тогда и люди будут спокойнее и счастливее.
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576
basil pupkin 36 минут назад
Сенатор, это тоже не депутат, его народ не выбирал. Это типа тоже недоделкины/переделкины, как и травмат. Очень хочется чтобы его гопники встретили в тёмном переулке, а пояса по каратэ нет, и пусть ему там наваляют звездюлей. Посмотрим как он запоёт.
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36k
Александр 55 минут назад
Скоро кухонные ножи будем со справкой из милиции покупать, только не поможет от агрессии неадекватов. Я считаю надо разрешить ношение и применение огнестрела, тогда через полгодика буйных убавится на 99%.
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4k
VL Час назад
Если бы этот мудвин предложил взамен травмоогрызков продажу полноценных короткостволов, то я бы удивился. А так, ну очередной высер, что здесь такого, они постоянно испражняются умными инициативами. Дело привычное.
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956
Лимонадный Джо Час назад
Я читал,что в одной стране,бывшей в составе СССР,есть закон об оружии. Он разрешает и позволяет иметь в свободном доступе боевое оружие. На случай самозащиты. Но там есть уточнение. Если ты просто выхватил пистолет и стал им угрожать,или тем более открыл стрельбу без повода,то сразу обеспечил себе семь лет строгого режима. Без права помилования. Ну а если жертвы - по всей строгости. Пожизненное.
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1k
manul74 Час назад
Представляю когда у всех будет оружие и эти голливудские перестрелки в пятерочке )))
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2k
Sergius SPb Час назад
"Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное - тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?"
==============================================================================
Правильно сказал.
Народ тоже это понимает и переделывает травмат в ОС.
А травмат,он или пугач или действительно травмирует, а это не гуманно.
Поэтому только ОС тут или сразу укладываешь оппонента или хирургически ранишь.
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980
poбт Час назад
ну раз в думе дебилы, у меня соответственно встречный вопрос к автору и местным экспертам(сегодня по оружию) - чё делать то?
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3k
Слава Андреев Час назад
А что так его разозлило? Что он начал стрелять ?
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Просто аутист с дцп..по его логике все можно запрещать.
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157
Valparaiso 2 часа назад
У меня тоже тут сомнения, потому что если человек мог позволить себе купить травматический Глок“, то ему проще было изначально нелегально боевой купитb

вот жеж жопа думающая. Легальный травмат это не статья, купить не проблема, а нелегальный боевой еще поискать надо заморочиться не попав при этом под милицейскую подставу, хотя для сенатора конечно же проще боевой нелегальный купить. И ведь сучонок вкурсе цен на оружие боевое нелегальное, спалился размышляя
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