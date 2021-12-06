Обезьяны отвлекли репортёров во время переговоров Владимира Путина и премьер-министра Индии

В Индийском дворце во время переговоров политиков о решении глобальных вопросов две любвеобильные обезьяны завоевали внимание репортёров своими брачными играми на сетке, которая была натянута, чтобы приматы не мешали работать чиновникам. Обезьянок не смутили ни количество людей, ни камеры.