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Обезьяны отвлекли репортёров во время переговоров Владимира Путина и премьер-министра Индии

Обезьяны отвлекли репортёров во время переговоров Владимира Путина и премьер-министра Индии (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 21:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   обезьяны   политика   премьер-министр Индии   путин   
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Пока сильные мира сего решают насущные проблемы, в мире животных всё спокойно и безмятежно.
В Индийском дворце во время переговоров политиков о решении глобальных вопросов две любвеобильные обезьяны завоевали внимание репортёров своими брачными играми на сетке, которая была натянута, чтобы приматы не мешали работать чиновникам. Обезьянок не смутили ни количество людей, ни камеры.

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Метки: Индия   обезьяны   политика   премьер-министр Индии   путин   
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10  комментариев
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Алексей 2 часа назад
Служба безопасности под прикрытием вышла на новый уровень маскировки.
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−10
Игорь 37 минут назад
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Заранее большое человеческое спасибо
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82k
Taras Kozalupko 39 минут назад
Это бандерлоги
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Петров и Баширов?
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641
Снежный Барс 2 часа назад
Поймите, что епущиеся макаки это невероятно завораживающее зрелище
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6k
Али Ди 2 часа назад
Это переодетые сотрудники ФБР.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Теперь обезьяны по этапу пойдут
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465
Вжик 2 часа назад
Естественно, это же гораздо интереснее.
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Ruk 2 часа назад
скорее сетку натянули что бы путин и прочие не мешали обезьянкам трахаться
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Nika
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