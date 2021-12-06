Опасные мяо повернутые на быках и серебре: самая необычная народность Китая

В Китае официально зарегистрировано 56 этнических народностей. Каждая из них представляет свою культуру и историю, но наиболее ярким этносом можно назвать хмонгов или как их называют китайцы мяо.
Это самобытный народ, численность которого варьируется от 10 до 12 миллионов человек. Они проживают не только в Китае, но Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, а также есть общины во Франции и США.
У них есть свой язык мяо и множество диалектов, которые существенно различаются друг от друга.
Этот народ также делится и на несколько этнорегиональные группы, которые можно различить внешне по преобладающему цвету женской одежды. Выделяют пять основных региональных этносов: белые, чёрные, красные, синие и разноцветные.
Помимо цветовой гаммы, у этого этноса особые чувства к крупнорогатому скоту.
В провинции, где проживают Мяо очень популярны бои быков. А рога быков украшают не только стены домов, но и присутствуют в национальных костюмах мужчин и женщин. К слову, одним из главных элементов национальных костюмов являются головные уборы.
По традиции с момента рождения девочки, родители копят серебряное приданое - это, естественно рога из серебра, чаши и украшения, но главным все же является серебряный головной убор. В зависимости от статуса семьи серебряная шапка может весить несколько килограмм, а стоимость самого скромного экземпляра начинается от 10 тысяч юаней. В целом, общий вес всех украшений на теле женщин может достигать 20 килограммов.
Для мальчиков ритуал намного проще, например, в деревне Basha Miao Village мальчикам остригают волосы (до этого стричь волосы мальчикам запрещено).
Помимо новой причёски юноши получают свое первое охотничье ружье, которое для них изготавливает отец. К слову, это единственное место в Китае, где гражданские могут иметь огнестрельное оружие, поэтому их еще называют "боевиками".
Источник:
- Выбитые двери, увечья, кровь: Китайские свадебные традиции заставят вздрогнуть даже россиян
- Сквозь время: отец с дочерью и питомцами ежегодно в течение 10 лет делали одну и ту же фотографию
- Шокирующие фотографии "лотосовых ножек" из Поднебесной
- Китай показал испытание бомбы, которая по мощности уступает только ядерной
- 15 кадров из серии "Только в Китае"
Понравилось29