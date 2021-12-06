FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6355 постов • 735 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Опасные мяо повернутые на быках и серебре: самая необычная народность Китая

Опасные мяо повернутые на быках и серебре: самая необычная народность Китая (13 фото)

Автор:
06 декабря 2021 16:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Культура   мяо   оружие   серебро   традиции   этнос   
1853
13

В Китае официально зарегистрировано 56 этнических народностей. Каждая из них представляет свою культуру и историю, но наиболее ярким этносом можно назвать хмонгов или как их называют китайцы мяо.

Это самобытный народ, численность которого варьируется от 10 до 12 миллионов человек. Они проживают не только в Китае, но Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, а также есть общины во Франции и США.

×
×

У них есть свой язык мяо и множество диалектов, которые существенно различаются друг от друга.

Этот народ также делится и на несколько этнорегиональные группы, которые можно различить внешне по преобладающему цвету женской одежды. Выделяют пять основных региональных этносов: белые, чёрные, красные, синие и разноцветные.

Помимо цветовой гаммы, у этого этноса особые чувства к крупнорогатому скоту.

В провинции, где проживают Мяо очень популярны бои быков. А рога быков украшают не только стены домов, но и присутствуют в национальных костюмах мужчин и женщин. К слову, одним из главных элементов национальных костюмов являются головные уборы.

По традиции с момента рождения девочки, родители копят серебряное приданое - это, естественно рога из серебра, чаши и украшения, но главным все же является серебряный головной убор. В зависимости от статуса семьи серебряная шапка может весить несколько килограмм, а стоимость самого скромного экземпляра начинается от 10 тысяч юаней. В целом, общий вес всех украшений на теле женщин может достигать 20 килограммов.

Для мальчиков ритуал намного проще, например, в деревне Basha Miao Village мальчикам остригают волосы (до этого стричь волосы мальчикам запрещено).

Помимо новой причёски юноши получают свое первое охотничье ружье, которое для них изготавливает отец. К слову, это единственное место в Китае, где гражданские могут иметь огнестрельное оружие, поэтому их еще называют "боевиками".


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Китай   Культура   мяо   оружие   серебро   традиции   этнос   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Prospector 2 часа назад
Мяотайки ничего так, симпотичные даже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Elf_80_lvl 10 минут назад
Если внимательно смотреть на фотки то видно часть девушек к народности Мяо отношения не имеет, сравните девушек на фотках 6 ,7 и на остальных . Саша Грей тоже как то в кокошнике фотографировалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Hunde Beißer2 2 часа назад
По моему очень даже ничего народец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кто эти люди? Кто эти люди? Шокирующие фотографии "лотосовых ножек" из Поднебесной Шокирующие фотографии "лотосовых ножек" из Поднебесной Выбитые двери, увечья, кровь: Китайские свадебные традиции заставят вздрогнуть даже россиян Выбитые двери, увечья, кровь: Китайские свадебные традиции заставят вздрогнуть даже россиян 15 кадров из серии "Только в Китае" 15 кадров из серии "Только в Китае" Китай показал испытание бомбы, которая по мощности уступает только ядерной Китай показал испытание бомбы, которая по мощности уступает только ядерной Сквозь время: отец с дочерью и питомцами ежегодно в течение 10 лет делали одну и ту же фотографию Сквозь время: отец с дочерью и питомцами ежегодно в течение 10 лет делали одну и ту же фотографию
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8906



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотограф и модели: 40 лет спустя
1
36
Фотограф и модели: 40 лет спустя
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
3
115
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
Набирающие популярность в сообществах
Не Франкенморгеном единым: есть пиарщики похлеще на той стороне шарика
0
11
Не Франкенморгеном единым: есть пиарщики похлеще на той стороне шарика
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
0
30
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
Кто эти люди?
Кто эти люди?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#ватермарк#дтп#Россия#кино#приколы#забавно#сарказм
#интересно#прикол#история#Ynews#СССР#аварии#комментарии#как приготовить#зима#шоу бизнес
#Юмор#картинки#животные#интересное#фотографии#вкусно#позитив#Рецепт#мемы#суд

На что жалуетесь?

Вернуться