Опасные мяо повернутые на быках и серебре: самая необычная народность Китая

Этот народ также делится и на несколько этнорегиональные группы, которые можно различить внешне по преобладающему цвету женской одежды. Выделяют пять основных региональных этносов: белые, чёрные, красные, синие и разноцветные.

Помимо цветовой гаммы, у этого этноса особые чувства к крупнорогатому скоту.