В Австралии кошкам запретили находиться на улице

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В Западной Австралии рассматривают новый закон, который посадит кошек на "карантин". Скоро местным кошкам запретят находиться на улице - за исключением лишь тех случаев, когда их выгуливают на поводке.
Новые законы во Фримантле, Западная Австралия, посадят кошек "на карантин". Пушистым запретят находиться на улице - это разрешено только в том случае, если кошку выгуливают на поводке. По мнению группы советников во главе с Адином Лангом, новая мера "защитит дикую природу и устранит риск того, что кошек собьют машины".
"В 1970-х годах по нашим улицам бродили бездомные собаки, и я надеюсь, что бродячие кошки также уйдут в прошлое. Как минимум, наша дикая природа, сады и леса нуждаются в защите от кошек," - заявил Адин Ланг. Кроме того, один из местных представителей Том Хаттон недавно выступил в совете Фримантла с презентацией о том, почему владельцы кошек должны держать своих питомцев дома.
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Среди причин чиновник указал пагубное влияние кошек на городскую дикую природу. Он также отметил, что домашние кошки, которым не разрешено гулять по улице, намного здоровее и живут намного дольше. По словам советников, эта мера также будет способствовать ответственности владельцев за своих питомцев - если кота "поймают" во время нелегальной прогулки, хозяевам придется заплатить крупный штраф.
Пока что эта "кошачья" мера существует в форме поправки к закону, но в течение шести недель ее рассмотрят и примут окончательное решение.
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