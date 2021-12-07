FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11055 постов • 1278 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Австралии кошкам запретили находиться на улице

В Австралии кошкам запретили находиться на улице (6 фото)

Автор:
07 декабря 2021 17:05
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   законы   кот   коты   кошка   кошки   новости   фото   
223
6
В Западной Австралии рассматривают новый закон, который посадит кошек на "карантин". Скоро местным кошкам запретят находиться на улице - за исключением лишь тех случаев, когда их выгуливают на поводке.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   законы   кот   коты   кошка   кошки   новости   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Ego sum qui sum Час назад
"устранит риск того, что кошек собьют машины"
идеальное решение - запереть
законотворцы везде слегка ипанутые кажись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) 21 минуту назад
"У кошки четыре ноги
Позади у нее длинный хвост
Но трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост"…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Faithless Час назад
Новость звучит как горячечный бред буйного. А с кошками без опознавательных знаков они что будут делать? В расход? Нормальное спасение от сбития машиной. Им после таких мер не придется потом крысам и мышам бесконечный комендантской час вводить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Желательно и авторов запрета выводить на улицу только на поводке! Свободу котам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
558
aa7172159 Час назад
Сперва им надо принять закон, чтобы все кошки научились читать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты 20+ котов-гигантов, которые доказали, что хорошего кота много не бывает 20+ котов-гигантов, которые доказали, что хорошего кота много не бывает Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства Кошка из Инстаграма живет интереснее любого блогера Кошка из Инстаграма живет интереснее любого блогера Сообразительный котяра знает больше 50 команд Сообразительный котяра знает больше 50 команд
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13612



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
2
127
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
Интересные, странные и необычные исторические факты
0
47
Интересные, странные и необычные исторические факты
Набирающие популярность в сообществах
Инфляция: индекс "Салат оливье" изменился на 15%, а что ещё подорожало в этом году
0
12
Инфляция: индекс "Салат оливье" изменился на 15%, а что ещё подорожало в этом году
Принц Гарри посоветовал без сожалений бросать нелюбимую работу и стал объектом хейтерских атак
0
9
Принц Гарри посоветовал без сожалений бросать нелюбимую работу и стал объектом...
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда рассчитался по кредиту
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#Ynews#приколы#кино#СССР#Жизнь#комментарии#шоу бизнес
#фото#животные#интересное#дтп#история#в мире#Россия#Москва#коты#как приготовить
#интересно#ватермарк#картинки#люди#аварии#подборка#новости#вкусно#позитив#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться