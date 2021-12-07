В Австралии кошкам запретили находиться на улице

"В 1970-х годах по нашим улицам бродили бездомные собаки, и я надеюсь, что бродячие кошки также уйдут в прошлое. Как минимум, наша дикая природа, сады и леса нуждаются в защите от кошек," - заявил Адин Ланг. Кроме того, один из местных представителей Том Хаттон недавно выступил в совете Фримантла с презентацией о том, почему владельцы кошек должны держать своих питомцев дома.