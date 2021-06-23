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Сообщество Без кота и жизнь не та 910 постов • 384 подписчика подписаться
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Кошка из Инстаграма живет интереснее любого блогера

Кошка из Инстаграма живет интереснее любого блогера (30 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Домашние животные - для многих хозяев полноценные члены семьи, которых они берут с собой в разные поездки. Но француз по имени Реми пошел дальше - он настолько любит свою кошку Катод, что готов брать ее с собой куда угодно, даже на прогулку на лыжах, сёрфе, велосипеде, или на прыжок с парашютом. Больше приключений парочки - в Инстаграме.

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Метки: домашние животные   истории   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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4  комментария
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Александр Иванов 47 минут назад
Передайте парню-солнцезащитные очки вредны кошачьему зрению!
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Мурчелло 37 минут назад
Шлем у нее отпадный.
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Мурчелло fraxinus 15 минут назад
Думаю на али можно найти.
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