Кошка из Инстаграма живет интереснее любого блогера

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Домашние животные - для многих хозяев полноценные члены семьи, которых они берут с собой в разные поездки. Но француз по имени Реми пошел дальше - он настолько любит свою кошку Катод, что готов брать ее с собой куда угодно, даже на прогулку на лыжах, сёрфе, велосипеде, или на прыжок с парашютом. Больше приключений парочки - в Инстаграме.
Француз Реми Викарини забрал кошку по кличке Катод (Cathode) из приюта шесть лет назад. Теперь же мурлыка отправляется со своим хозяином во всевозможные приключения - от езды на велосипеде до походов в горы и прыжков с парашютом. Конечно, Реми всегда следит за тем, чтобы его кошка была в безопасности и ей нравились все занятия.
"Катод очень милая, послушная и любящая кошка. Она очень любопытна, и любит все новое. Как мне удается повсюду брать ее с собой? Она просто доверяет мне. Поначалу, когда я взял ее 6-месячным котенком, мы жили в квартире и никуда особо не выходили, но потом я решил открыть для нее природу," - говорит Реми.
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Теперь Катод без страха и с удовольствием отправляется в любые приключения с хозяином - она с нетерпением ждет каждого. Многие в сети завидуют этой кошке, а другие волнуются за нее и рискованные авантюры хозяина, но Реми уверяет, что всегда следит за тем, чтобы питомица была в порядке.
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