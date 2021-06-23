Кошка из Инстаграма живет интереснее любого блогера

"Катод очень милая, послушная и любящая кошка. Она очень любопытна, и любит все новое. Как мне удается повсюду брать ее с собой? Она просто доверяет мне. Поначалу, когда я взял ее 6-месячным котенком, мы жили в квартире и никуда особо не выходили, но потом я решил открыть для нее природу," - говорит Реми.