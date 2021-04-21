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20+ котов-гигантов, которые доказали, что хорошего кота много не бывает

20+ котов-гигантов, которые доказали, что хорошего кота много не бывает (31 фото)

Автор:
21 апреля 2021 21:29
Сообщество : Животные
Метки: большие коты   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   подборка   фото   
193
31
Все кошки - очаровательные существа, но говорят, хорошего кота много не бывает. И вправду, чем больше и пушистее кот, тем скорее хочется его потискать. На форуме Reddit есть сообщество "Нелегально большие кошки", где пользователи публикуют фото огромных и милашных котов. Размеры этих здоровяков поражают!
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Метки: большие коты   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   подборка   фото   
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3  комментария
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8k
Кыся 24 минуты назад
Манула зря поставили. Он только выглядит большим, но на деле он не вырастает больше обычной кошки. Любой мейн-кун значительно больше даже крупного манула.
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17k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Когда тыгыдым слышен всей девятиэтажке
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5k
М С 50 минут назад
Манул как-то с милотой не вяжется...
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