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Все кошки - очаровательные существа, но говорят, хорошего кота много не бывает. И вправду, чем больше и пушистее кот, тем скорее хочется его потискать. На форуме Reddit есть сообщество "Нелегально большие кошки", где пользователи публикуют фото огромных и милашных котов. Размеры этих здоровяков поражают!
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