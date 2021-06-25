20+ избалованных котеек, которые только рады искупаться во внимании

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Коты - настоящие короли в доме хозяев. Часто они устанавливают свои правила, а человек беспрекословно вынужден им подчиняться, и ему это только в радость, как и коту - получать тонну внимания и любви. Ведь наших любимых пушистиков всегда хочется радовать и баловать! Взглянем на самых избалованных котеек с просторов сети.
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"Мы сделали для своей кошки проход к окну, на которое она всегда смотрела, но не могла достать"
"А у моего кота есть странное хобби - сидеть вот так в штанах. Иногда я специально надеваю сверху еще одни штаны, чтобы дать ему посидеть со мной"
"У нашей кошки есть специальный контейнер, в котором она плавает в джакузи. Она отказывается из него вылезать, пока не пройдет час-другой"
"Мой папа, который когда-то кричал "Никаких кошек в моем доме!", несет нашу кошку спать в ее комнату"
"В предыдущей квартире у нас было мало окон, хотя наш кот обожает наблюдать из окна. Теперь мы переехали, и он постоянно наслаждается видами"
"Муж сказал, что смастерит кровать. Я обрадовалась, что для нашей спальни, но она была для кота"
"Наша кошка требует ласки 24 часа в сутки. Вот что я придумал, чтобы она всегда была довольна"
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