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Сообщество Без кота и жизнь не та 911 постов • 384 подписчика подписаться
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20+ избалованных котеек, которые только рады искупаться во внимании

20+ избалованных котеек, которые только рады искупаться во внимании (35 фото)

Автор:
25 июня 2021 21:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   смешно   смешные животные   фото   
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Коты - настоящие короли в доме хозяев. Часто они устанавливают свои правила, а человек беспрекословно вынужден им подчиняться, и ему это только в радость, как и коту - получать тонну внимания и любви. Ведь наших любимых пушистиков всегда хочется радовать и баловать! Взглянем на самых избалованных котеек с просторов сети.

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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   смешно   смешные животные   фото   
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