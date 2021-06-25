20+ избалованных котеек, которые только рады искупаться во внимании

Коты - настоящие короли в доме хозяев. Часто они устанавливают свои правила, а человек беспрекословно вынужден им подчиняться, и ему это только в радость, как и коту - получать тонну внимания и любви. Ведь наших любимых пушистиков всегда хочется радовать и баловать! Взглянем на самых избалованных котеек с просторов сети.