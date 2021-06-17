Сообразительный котяра знает больше 50 команд

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Нипа - кот породы тойгер, который живет с хозяевами в Финляндии. Котик набирает популярность в сети из-за своего удивительного таланта быстро схватывать разные команды. Сейчас Нипа знает больше 50 трюков, и хозяйка постоянно его дрессирует. Другие видео с ним - в Инстаграме котейки.
2-летний котик по кличке Нипа (Nipa) живет в Финляндии. Он - терапевтический кот, и "работает" в доме престарелых, помогая старичкам справиться со стрессом и поднимая им настроение. В свободное время Нипа обожает выполнять команды, которым его обучает хозяйка. Процесс дрессировки для него - настоящее удовольствие.
Хозяйка по имени Тина рассказала, что когда она отдала кота на обучение терапевтических животных, она решила его немного подрессировать для контроля поведения. Тина вдохновилась видео с дрессировкой кошек с помощью кликера, и решила попробовать потренировать Нипу.
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Позже кот прошел специальное тестирование и получил сертификат о прохождении курса дрессировки. На сегодня сообразительный кот знает уже больше 50 команд - помимо основных команд, он катается на скейте, обувается, выполняет логические задачи.
Нипа - очень милый, добрый и общительный котик. В доме престарелых его обожают - все всегда рады его появлению. "Он очень общительное, любопытное, и нежное создание. Дома он везде следует за мной, и любит проводить с нами время," - говорит любящая хозяйка.
Вот как умеет Нипа
Его любимый трюк - подниматься по лестнице, поставив лапы на носки хозяйки
Команды "Умри" и "Крутись"
Другие трюки
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