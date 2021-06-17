FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10331 пост • 1241 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Сообразительный котяра знает больше 50 команд

Сообразительный котяра знает больше 50 команд (22 фото)

Автор:
17 июня 2021 16:07
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
173
22

Нипа - кот породы тойгер, который живет с хозяевами в Финляндии. Котик набирает популярность в сети из-за своего удивительного таланта быстро схватывать разные команды. Сейчас Нипа знает больше 50 трюков, и хозяйка постоянно его дрессирует. Другие видео с ним - в Инстаграме котейки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
winergy2012 53 минуты назад
Мои только одну команду знают:"дай жрать".И предназначается команда мне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Чирико - вечно недовольная кошка из Японии Чирико - вечно недовольная кошка из Японии Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни Кот потерял передние лапы и хвост, но не перестает радоваться жизни
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

364292



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
3
88
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
1
19
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
Опять космический мусор
1
10
Опять космический мусор
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#факты#сша#в мире#приколы#авто аварии#забавно#подборка фото#дети
#фото#интересно#интересное#история#автомобили#фотографии#автомир#люди#смешно#кино
#прикол#животные#картинки#Россия#дтп#аварии#Разное#подборка приколов#прикольные фото#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться