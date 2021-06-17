Сообразительный котяра знает больше 50 команд

Нипа - очень милый, добрый и общительный котик. В доме престарелых его обожают - все всегда рады его появлению. "Он очень общительное, любопытное, и нежное создание. Дома он везде следует за мной, и любит проводить с нами время," - говорит любящая хозяйка.