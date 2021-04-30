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Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства

Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства (16 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: животные   искусство   кот   коты   кошка   кошки   креатив   фото   
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Коты - грациозные, загадочные животные, которые отлично бы вписались в сюжеты картин великих мастеров. Светлана Петрова, хозяйка кота по кличке Заратустра из Санкт-Петербурга, тоже как-то решила приобщить своего питомца к искусству. Она начала помещать фото котяры на знаменитые произведения искусства. С тех пор появилось множество работ, а Заратустра стал настоящей звездой. Взглянем на свежую подборку!

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Метки: животные   искусство   кот   коты   кошка   кошки   креатив   фото   
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Nefrion 2 часа назад
Очень выразительная рыжая морда
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2k
Nyash 21 минуту назад
и сейчас появится толпа больных православием головного мозга, и начнут судиться по причине попрания религиозных чувств.
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