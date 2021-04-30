Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства

Петербургская художница Светлана Петрова мастерски помещает фото своего рыжего кота Заратустры на знаменитые картины с помощью Фотошопа. В числе работ, в которых уже "поучаствовал" Заратустра - картины Винсента ван Гога, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Вермеера, Фриды Кало. За это время рыжий котяра стал популярным - у него даже была выставка в Великобритании. На самом деле, помимо умиления и развлечения, у Заратустры важная миссия - он "оживляет" именитые произведения искусства, придавая им оттенок современности.