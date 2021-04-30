Заратустра - кот, который побывал на шедеврах мирового искусства

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Коты - грациозные, загадочные животные, которые отлично бы вписались в сюжеты картин великих мастеров. Светлана Петрова, хозяйка кота по кличке Заратустра из Санкт-Петербурга, тоже как-то решила приобщить своего питомца к искусству. Она начала помещать фото котяры на знаменитые произведения искусства. С тех пор появилось множество работ, а Заратустра стал настоящей звездой. Взглянем на свежую подборку!
Петербургская художница Светлана Петрова мастерски помещает фото своего рыжего кота Заратустры на знаменитые картины с помощью Фотошопа. В числе работ, в которых уже "поучаствовал" Заратустра - картины Винсента ван Гога, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Вермеера, Фриды Кало. За это время рыжий котяра стал популярным - у него даже была выставка в Великобритании. На самом деле, помимо умиления и развлечения, у Заратустры важная миссия - он "оживляет" именитые произведения искусства, придавая им оттенок современности.
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