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"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в РФ продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео

"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в РФ продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео

Автор:
28 марта 2024 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ФСБ   оправдание терроризма   полиция   стрим   теракт в Крокусе   терроризм   
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Многие из них уже не выглядят героями и извиняются, заявив, что ляпнули мерзость, не подумав.

После теракта в "Крокус Сити Холле", как выяснилось, разделяли боль трагедии не все россияне. Нашлись те, у кого не хватило эмпатии, и очень хотелось заявить о своей позиции. И ладно бы, циничные сентенции исходили из уст исключительно подростков с мякиной в голове - страшно, когда мерзостью делились вполне взрослые и, казалось бы, умудрённые жизненным опытом люди.


Полиция в Липецке наведалась к мадам, которая ранее заявила, что сотня погибших в Москве - это слишком мало. Чтобы регионы были удовлетворены, жертв теракта должно быть больше.


Неизвестно, как часто дама увлекается алкоголем, но свой цинизм она объяснила именно тем, что в тот день перебрала со спиртным.


У женщины изъяли технику для проведения стрима, а также назначили комплексное психолого-лингвистическое исследование ее высказываний - сообщается на сайте "МВД Медиа".По результатам экспертизы будет принято решение, что с этой алкогольвицей делать дальше.


Еще один "сверхразум" был найден в Башкирии. Матерясь, он заявил во время стрима, что "Траура в Башкирии нет". "Е**тесь там в Москве своей е*ой как хотите. А у нас братья палестинцы", — пояснил Рустам Абасалямов.


Спустя время 44-летний житель Стерлитамака уже извинялся и каялся.


В отношении него также проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.


В посёлке Ола под Магаданом задержали 75-летнего местного жителя, который посетовал, что слишком мало жертв. «Надо было больше замочить их, дармоедов», - написал пенсионер под одним из постов.


В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), подозреваемому грозит 7 лет заключения.


Это не первые и, похоже, не последние россияне, которые рискуют потерять свободу за оправдание терроризма. Впрочем, совесть они уже потеряли/пропили, так что итог закономерен.

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Метки: Видео   ФСБ   оправдание терроризма   полиция   стрим   теракт в Крокусе   терроризм   
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67  комментариев
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26k
сеньор Леонсио 6 часов назад

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1k
Александр 24 минуты назад
И да, клоуны, которые Москву "другим государством" считаете - гляньте на всякий случай по списку погибших, может и найдёте пару - тройку человек родившихся в Москве.
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Александр Полчаса назад
Дармоедов? Вот как раз такие старые пид...сы и живут всю жизнь с лозунгом "мне все должны".
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13k
Сергей Полчаса назад
Каким-же нужно быть дерьмом, чтоб издеваться над чужим горем?!
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2k
John 2 часа назад
А каша-то у них в голове похоже из одной кастрюльки. Даже обороты совпадают: "отдельное государство", "мало их перебили", "вона чо с Россией делают"...
И очень мне не нравятся эти извинения, просто своим существованием. Нет, что они - лицемерное блеянье попавшихся козлов это понятно. Не нравится то, что эти извинения вообще снимают и выкладывают. Заявил публично о том что ты поддерживаешь террористов - не надейся что удастся отделаться нытьём, получи на всю катушку. Без скидок на "случайно, был пьян, я не всерьёз" и прочую хрень. Чтобы ответственность не размывалась возможностью быть единомышленником убийц "понарошку".
Может тогда собратья этих "героев" по разуму и просмотру интернет-провокаторов начнут понимать что "за базар надо отвечать".
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13k
Pochiniks 2 часа назад
Я не понимаю вот этого модного течения - публичные извинения. Напомню. Это практиковали боевики ИГИЛ, прежде чем перерезать горло пленнику, заставляли просить прощения. Ну тогда нужно следовать традиции, вначале извинения, потом резать горло.
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35k
Korolev 2 часа назад
Чё вы радуетесь? Вам гайки закручивают, а вы и рады! Когда давят на эмоции, хотят нае#ать. Простейшая манипуляция...
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3k
Вольдемар 2 часа назад
жаль нельзя этим стримерам закрывать лет на 10 доступ к возможности стриминга
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9k
Фон Шниппельблох 3 часа назад
А старый вообще о*уел! Дармоеды? Из Москвы столько налогов в казну прёт, куча производств! А ты, дед, чё делаешь? Грядки ДЛЯ СЕБЯ засеиваешь? (Не сказал бы этого, если бы он не решил бы разобраться, кто дармоед, с*ка). Ещё и терроризм оправдывает. Биомусор...
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1k
Георгий Шпиц 3 часа назад
Охота на ведьм...
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246
Евгений 3 часа назад
Старому срок - поделом, другим двум - вроде и много, штраф на них должного воздействия не окажет. А вот хорошенько высечь очень не повредило бы. Чтобы месяц сидеть не могли. Пора бы вернуть телесные наказания.
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22k
Shtoppi 3 часа назад
«Многие из них уже не выглядят героями и извиняются, заявив, что ляпнули мерзость, не подумав.»
---------
все их извинения это ложь и все что они говорили было явно сделано целенаправленно, а совсем не спонтанно как они заявляют. таких выродков нужно показательно судить и сажать в лагеря, за оправдание терроризма, а после отбытия наказания проводить процедуру лишения гражданства и принудительного выдворения их за пределы страны.
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371
Александр Портениер 3 часа назад
Нормальный человек если услышит подобное пальцем у виска покрутит и дальше пойдёт,чего внимание на всяких дураков.
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23k
BiZ 3 часа назад
дармоеды) надо же быть такими тупыми..
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2k
Звёздный странник 4 часа назад
Конституция конечно гарантирует право на личное мнение, но вот зачем его орать на всю страну, тем более, если оно носит экстремистский характер?
Люди совсем что ли мозги растеряли, уверовав что монитор обеспечит им 100% неприкосновенность и безнаказанность за дерзкое вольнодумство?
До сих пор убеждены, что существует конфиденциальная безопасность в Интернете?
Ну, как видим на примере, практика показала обратное.
Сейчас нужно всегда держать в голове самые актуальные поговорки: "Язык мой - враг мой" и " Сто раз подумай, один раз нажми "Отправить сообщение"."
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716
deGENERat 4 часа назад
Где "Россияне новые???" Бей своих чтоб чюжие боялись??? Килотонны видио как срут на голову нам эти "новые русские", реакции ноль....
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39k
Алексей 4 часа назад
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1k
Просто чувак в интернете 4 часа назад
Быдло которое в своих провалах по жизни винит других
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11k
Juli 4 часа назад
мнение этого быдла мне лично, как и почти всем жителям Москвы, вообще пофигу. Но это не отменяет необходимость засунуть им свое мнение себе в ж-пу.
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1k
Tevet 4 часа назад
а вот интересно, если на ТВ оправдывают терроризм (не признавая его) в других странах , а мы знаем , что ТВ говорит то , что власть указывает, за это привлекать не надо ?
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12k
Света 4 часа назад
И вроде сделали такое что срок это как то сильно, но как не наказать-то? Вот и вспомнишь тут публичные порки. Очень ведь в струю такие позорные наказания. А потом чтобы с месяцок на главной площади города постояли с табличкой описывающей их тупизну. Не долго. Мы ж не звери какие. Часа два, три. А остальное время улицы мести, помойку разгребать-то что на пользу обществу.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1929 постов (1916 в горячем)

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