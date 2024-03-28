"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в РФ продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео

После теракта в "Крокус Сити Холле", как выяснилось, разделяли боль трагедии не все россияне. Нашлись те, у кого не хватило эмпатии, и очень хотелось заявить о своей позиции. И ладно бы, циничные сентенции исходили из уст исключительно подростков с мякиной в голове - страшно, когда мерзостью делились вполне взрослые и, казалось бы, умудрённые жизненным опытом люди.



Полиция в Липецке наведалась к мадам, которая ранее заявила, что сотня погибших в Москве - это слишком мало. Чтобы регионы были удовлетворены, жертв теракта должно быть больше.



