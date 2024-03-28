"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в РФ продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео

Многие из них уже не выглядят героями и извиняются, заявив, что ляпнули мерзость, не подумав.
После теракта в "Крокус Сити Холле", как выяснилось, разделяли боль трагедии не все россияне. Нашлись те, у кого не хватило эмпатии, и очень хотелось заявить о своей позиции. И ладно бы, циничные сентенции исходили из уст исключительно подростков с мякиной в голове - страшно, когда мерзостью делились вполне взрослые и, казалось бы, умудрённые жизненным опытом люди.
Полиция в Липецке наведалась к мадам, которая ранее заявила, что сотня погибших в Москве - это слишком мало. Чтобы регионы были удовлетворены, жертв теракта должно быть больше.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Неизвестно, как часто дама увлекается алкоголем, но свой цинизм она объяснила именно тем, что в тот день перебрала со спиртным.
У женщины изъяли технику для проведения стрима, а также назначили комплексное психолого-лингвистическое исследование ее высказываний - сообщается на сайте "МВД Медиа".По результатам экспертизы будет принято решение, что с этой алкогольвицей делать дальше.
Еще один "сверхразум" был найден в Башкирии. Матерясь, он заявил во время стрима, что "Траура в Башкирии нет". "Е**тесь там в Москве своей е*ой как хотите. А у нас братья палестинцы", — пояснил Рустам Абасалямов.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Спустя время 44-летний житель Стерлитамака уже извинялся и каялся.
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В отношении него также проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
В посёлке Ола под Магаданом задержали 75-летнего местного жителя, который посетовал, что слишком мало жертв. «Надо было больше замочить их, дармоедов», - написал пенсионер под одним из постов.
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В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), подозреваемому грозит 7 лет заключения.
Это не первые и, похоже, не последние россияне, которые рискуют потерять свободу за оправдание терроризма. Впрочем, совесть они уже потеряли/пропили, так что итог закономерен.
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И очень мне не нравятся эти извинения, просто своим существованием. Нет, что они - лицемерное блеянье попавшихся козлов это понятно. Не нравится то, что эти извинения вообще снимают и выкладывают. Заявил публично о том что ты поддерживаешь террористов - не надейся что удастся отделаться нытьём, получи на всю катушку. Без скидок на "случайно, был пьян, я не всерьёз" и прочую хрень. Чтобы ответственность не размывалась возможностью быть единомышленником убийц "понарошку".
Может тогда собратья этих "героев" по разуму и просмотру интернет-провокаторов начнут понимать что "за базар надо отвечать".
А почему эти усердные, с той же остервенелостью не преследуют не преследуют мразей чичей, обезавших (на всю страну) головы резать? Почему не покарали выродка - мини кадырова, за избиение, надругательство и пытки балбеса предавшего огню каран?! Это не просто попрание закона и общечеловеческих ценностей, это терроризм, захват власти, экстремизм и дескрименация на почве верования!
Показушная борьба с инакомыслием (пусть и [мат]) , иначе я это назвать не могу.
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все их извинения это ложь и все что они говорили было явно сделано целенаправленно, а совсем не спонтанно как они заявляют. таких выродков нужно показательно судить и сажать в лагеря, за оправдание терроризма, а после отбытия наказания проводить процедуру лишения гражданства и принудительного выдворения их за пределы страны.
второй услышал и повторил
а третий сделал выводы и начал действовать так, что ему потом уши отрезать приходится и ставить мошоночные клеммы
и лучше работать с первым дураком, чем с третьим
Люди совсем что ли мозги растеряли, уверовав что монитор обеспечит им 100% неприкосновенность и безнаказанность за дерзкое вольнодумство?
До сих пор убеждены, что существует конфиденциальная безопасность в Интернете?
Ну, как видим на примере, практика показала обратное.
Сейчас нужно всегда держать в голове самые актуальные поговорки: "Язык мой - враг мой" и " Сто раз подумай, один раз нажми "Отправить сообщение"."
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Так что по Конституции кроме прав есть еще и обязанности, но некоторые хотят иметь только права :)