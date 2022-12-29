Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые планировали поджечь электроподстанцию "Панельная", получая инструкции из Украины.



Во время допроса местные безработные парни 2000 и 2001 года рождения признались, что их "завербовал" администратор телеграм-канала Александра Невзорова и сетки других крупных украинских каналов. Он давал парням рекомендации о том, как изготовить зажигательную смесь и каким образом скрываться от силовиков после поджога подстанции.



Однако советы не помогли. Неудавшихся террористов задержали со всеми уликами, когда они направлялись на "дело".