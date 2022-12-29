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Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова

Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова

Автор:
29 декабря 2022 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   екатеринбург   подготовка   терроризм   фсб   электроподстанция   
1474
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Мамкины террористы были задержаны во время подготовки диверсии.

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые планировали поджечь электроподстанцию "Панельная", получая инструкции из Украины.

Во время допроса местные безработные парни 2000 и 2001 года рождения признались, что их "завербовал" администратор телеграм-канала Александра Невзорова и сетки других крупных украинских каналов. Он давал парням рекомендации о том, как изготовить зажигательную смесь и каким образом скрываться от силовиков после поджога подстанции.

Однако советы не помогли. Неудавшихся террористов задержали со всеми уликами, когда они направлялись на "дело".

Также стало известно, что недоросли и ранее работали с невзоровским модератором. Поджигали по его просьбам российские машины (очевидно, с Z-символикой) и снимали на видео, получая за это какие-то деньги. На этот раз денег ребята не заработали, зато получили уголовную статью за подготовку к террористическому акту.

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Метки: Поджог   екатеринбург   подготовка   терроризм   фсб   электроподстанция   
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19  комментариев
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19k
Фрезер (VikCom) 59 минут назад
20 и 21 год, а мозгов, как у 5-ти летних.....
Пипец, куда этот мир катится?
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41
Alek Минуту назад
Не ну должен быть у этих долботов мозг. За эти несколько тысяч так себе жизнь ломать. Но идите работать, но не так же.
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7k
soar 3 минуты назад
Теперь государство точно обеспечит их работой.
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4k
Феликс Дзержинский 13 минут назад
На мой субъективный взгляд, данный тг канал, был создан самими сотрудниками фсб, где они пошагово рассказывали и инструктировали данных неокрепших умом молодых людей(не исключено, что данные молодые люди, просто вымышленные персонажи, или же то же являются сотрудниками), где они пошагово спланировали проведения "диверсии" с путями отступления, сами прецедент создали и сами же его предотвратили.
p. s. Мутная история, лично я, могу таких историй напридумывать очень много.
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17k
Александр 17 минут назад
К столбу примотать и пусть месяц постоят. Там на кого они работали, так принято поступать.
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3k
Григорий 17 минут назад
абсолютно безмозглые особи не гнушающиеся никакими деньгами, мозг как у воробушка, не развит от слова совсем.
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9k
Shtoppi 17 минут назад
<<...местные безработные парни 2000 и 2001 года рождения...>>
Тупые зуммеры - поколение неразвитого мозга.
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41k
Игорь 20 минут назад
1. Есть вопросы к власти, вали, или решай их законными методами, но с хохлами-то зачем связываться?

2. Это сколько-же информации о себе надо слить в сеть, чтобы тебя через интернет завербовали?

3. Дебилы телеграммовские.
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5k
Компьютер DELL монитором 22 минуты назад
Посадить жопой на изолятор !
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3k
Дмитрий 22 минуты назад
заставить их выполнить переключение 35 кВ без сизов и штанги.
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412
Alexander Sar 22 минуты назад
Ну что нарисовали себе лет по 20.. Только это ОЧЕНЬ мягко.
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288
Дима Новосельский 23 минуты назад
Надо было,чтобы они при аресте "оказали сопротивление и были уничтожены",из такого говна ничего путного уже не вырастит...
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
жаль в своё время невзоришку не дострелили
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734
Lex Полчаса назад
Ндаа, совсем дуреет народ...
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1k
Odynokiy_dyx Час назад
Я вот не пойму - их никто в стране не держит. Не нравится - на йух!!!

И хохлоботам - а вы сдохните и никто вас не выпустит, сказали до последнего салоеда, значит все!
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412
Alexander Sar Odynokiy_dyx 21 минуту назад
Да им все-равно и на ситуацию и на хохлов.... просто способ сшибить немного денег... ну подвернулось. Наняли бы стурушке череп пробить или родной матери - сделали бы точно так же не раздумывая.
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22k
sssss3 Час назад
Наверное пора уже смертную казнь возвращать и вешать на центральных площадях террористов.
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