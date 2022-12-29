Двое россиян планировали поджечь подстанцию по указке админа тг-канала Невзорова

Мамкины террористы были задержаны во время подготовки диверсии.
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые планировали поджечь электроподстанцию "Панельная", получая инструкции из Украины.
Во время допроса местные безработные парни 2000 и 2001 года рождения признались, что их "завербовал" администратор телеграм-канала Александра Невзорова и сетки других крупных украинских каналов. Он давал парням рекомендации о том, как изготовить зажигательную смесь и каким образом скрываться от силовиков после поджога подстанции.
Однако советы не помогли. Неудавшихся террористов задержали со всеми уликами, когда они направлялись на "дело".
Также стало известно, что недоросли и ранее работали с невзоровским модератором. Поджигали по его просьбам российские машины (очевидно, с Z-символикой) и снимали на видео, получая за это какие-то деньги. На этот раз денег ребята не заработали, зато получили уголовную статью за подготовку к террористическому акту.
Источник:
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Пипец, куда этот мир катится?
p. s. Мутная история, лично я, могу таких историй напридумывать очень много.
Тупые зуммеры - поколение неразвитого мозга.
2. Это сколько-же информации о себе надо слить в сеть, чтобы тебя через интернет завербовали?
3. Дебилы телеграммовские.
И хохлоботам - а вы сдохните и никто вас не выпустит, сказали до последнего салоеда, значит все!