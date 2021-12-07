Когда настоящее страшнее вымышленного: фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

Но травлей все не закончилось: было рукоприкладство и изнасилования. Причем инициатором была не только Гертруда, но и ее дети, а также соседские подростки.

Сильвию жгли сигаретами насиловали бутылкой из-под колы, выжигали на ее коже фразы раскаленными предметами. В итоге девушка скончалась. Фильм рассказывает более сдержанную версию событий, но даже она способна шокировать зрителя.

Также к фильмам по мотивам реальных событий присоединился «Ужас Амитивилля».