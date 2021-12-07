Когда настоящее страшнее вымышленного: фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

Темная история фильмов «Девушка напротив», «Ужас Амитивилля» и «Заклятье»
Многие страшные фильмы включают в себя различные историй из реальной жизни, перетасовывая их и сдабривая обильной порцией фантазии.
Однако есть и исключения: картины, которые действительно сняты на основе настоящих преступлений и убийств. Причем во многих фильмах градус насилия был намного ниже, чем в первоисточнике.
Например, фильм «Девушка напротив» 2007 года — как раз один из них. Он снят по мотивам жутких событий 1965 года в американском городе Индианаполисе.
Отец, находящийся в постоянных разъездах, отдал дочь Сильвию соседке и пообещал выдавать ежемесячное вознаграждение за ее содержание.
И все бы ничего, но у соседки Гертруды Банишевски были свои дети, а денег критически не хватало, ведь жила она только на различные пособия. После того, как отец девочек не выплатил обещанное вознаграждение и вообще пропал, женщина взбесилась и начала травить сестер.
Но травлей все не закончилось: было рукоприкладство и изнасилования. Причем инициатором была не только Гертруда, но и ее дети, а также соседские подростки.
Сильвию жгли сигаретами насиловали бутылкой из-под колы, выжигали на ее коже фразы раскаленными предметами. В итоге девушка скончалась. Фильм рассказывает более сдержанную версию событий, но даже она способна шокировать зрителя.
Также к фильмам по мотивам реальных событий присоединился «Ужас Амитивилля».
В ноябре 1974 года Рональд Джозеф Дефео младший перебил всю свою семью: двух братьев и двух сестер, мать и отца.
Мужчина не мог объяснить, по какой причине убил родственников, однако в психушку его так и не упекли, а приговорили к 150 годам заключения.
Но на этом история не закончилась. В декабре 1975 года в дом, где произошли убийства, переехала новая семья с тремя детьми, но уже через 28 дней они съехали, потому что вокруг них творилась всякая необъяснимая дичь: то часы останавливались, то в самом доме было холодно несмотря на работающее отопление.
В дальнейшем история с паранормальными явлениями в доме была поставлена под сомнение, однако киношников это не интересовало, и было выпущено несколько фильмов по мотивам.
Еще одна из самых известных историй связана с фильмом «Заклятье».
Картина основана на истории про духа, который появлялся в 1977 в одном из домов района Бримсдаун, Лондон. Одна из жительниц жаловалась на перемещение мебели, а ее дочери слышали странный шум из-за стенки.
Со временем на паранормальную активность начали жаловаться и другие жители дома.
Вокруг инцидента было множество споров. В том числе ставились под сомнение рассказы женщины и ее дочек, которые первыми засекли полтергейста.
Это далеко не полный список фильмов по реальным событиям. Но вышеописанные события были достаточно глобальны и привлекали внимание общественности, а также вызывали споры среди всех известных исследователей паранормальных явлений.
И если случай Сильвией ужасен, то остальное в данном списке не так однозначно. Но это не отменяет того факта, что люди были крайне напуганы как в случае с Амитивиллем, так и полтергейстом.
Источник:
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Ну дак после этого мне приснился ужасный ужас , у нас остановились... Человек кирпич, нет ног, нет рук, голова, вросшая в огромное гипертрофированное прямоугольное тело, сросшиеся в виде двухтуловищного кентавра люди... что то еще. Я вздохнул, смахнул пот со лба и хотел взяться за стойку кровати 9а высоте головы (двухярусные были)... а это не стойка, а человек, узкий-узкий, чуть потолще стойки, но весь, по всей длине, и голова и все...
И вот не знай сколько времени я это смотрел, пока в реале не отпинул одеяло и проснулся в холодном поту