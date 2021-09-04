Ковровые монстры детства глазами художника

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Несколько десятилетий назад ковер в доме был не только украшением, но и показателем благосостояния. Люди выстаивали за ними длинные очереди, доставали их по знакомству или покупали у спекулянтов. Но детям было совершенно неинтересно каким образом ковры попадали в дом, а вот то, что скрывалось в их замысловатых ярких узорах, притягивало детский взгляд и казалось порталом в таинственный и удивительный мир.
Почти каждый в детстве перед тем как уснуть изучал эти замысловатые переплетения линий и цветов, видя в них то таинственных зверей, а то и сказочных монстров. Вот и художник Ян Юшин когда был маленький, любил разглядывать ковры. И он настолько проникся этой темой, что повзрослев, решил создать целый цикл рисунков, посвященных тому, что сумел рассмотреть, вглядываясь в ковровые узоры.
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Baalz
Ковёр цинично выбросили в лес, когда семья узнала, что у них аллергия на пыльевых клещей.
В ковре поселились мухи, жужелицы, жуки-носороги, гусеницы и постельные клопы.
Однажды ковёр впитал всю энергию насекомых и в месть бывшим хозяевам, за изгнание, превратил их дом в гигантский муравейник, а авто в пчелиный улей.
Golovan Letun
Мало кто знает, что первым бесом проскользнувшим в наш мир был Голован.
Инцидент произошел в маленькой деревушке под Минском, где коврами укрыли не только пол и стены, но и потолок!
Это позволило снять древние печати и впустить через червоточину существо из иного мира, способное менять гравитацию в квартирах с коврами, переворачивая всё вверх-дном.
Именно это событие привлекло к уничтожению традиции вешать ковры, что спровоцировало распад СССР.
Ковёр цинично выбросили в лес, когда семья узнала, что у них аллергия на пыльевых клещей.
В ковре поселились мухи, жужелицы, жуки-носороги, гусеницы и постельные клопы.
Однажды ковёр впитал всю энергию насекомых и в месть бывшим хозяевам, за изгнание, превратил их дом в гигантский муравейник, а авто в пчелиный улей.
Golovan Letun
Мало кто знает, что первым бесом проскользнувшим в наш мир был Голован.
Инцидент произошел в маленькой деревушке под Минском, где коврами укрыли не только пол и стены, но и потолок!
Это позволило снять древние печати и впустить через червоточину существо из иного мира, способное менять гравитацию в квартирах с коврами, переворачивая всё вверх-дном.
Именно это событие привлекло к уничтожению традиции вешать ковры, что спровоцировало распад СССР.
Graph Tripo
Граф — желанный гость на каждом балу...
балу в Преисподней!
Если же вы заметили его танцующем вальс на вашем празднике, то боюсь вечер близится к концу, как собственно и жизнь.
Отличительные черты: загадочность, душераздирающий смех и крепкое рукопожатие (клешнями)
Lotanu
Из письма капитана торгового судна «Пазирик»:
13 марта мы отчалили с порта Новой Александрии проложив курс через Латакию в Марсель.
Перевозя драгоценные ковры мы взвешивали риски быть атакованными пиратами или чудищами с морских глубин.
Но мы не ожидали что монстр уже таится в нашем трюме, свернувшись в рулон.
Едва выйдя в открытое море мы услышали грохот с нижних кают.
Я понял что судьба нашего экипажа была предрешена в тот момент как на палубу выползло Оно.
Если вы читаете это послание прибитое, в бутылке, к берегу, прошу: не ищите нас...
Граф — желанный гость на каждом балу...
балу в Преисподней!
Если же вы заметили его танцующем вальс на вашем празднике, то боюсь вечер близится к концу, как собственно и жизнь.
Отличительные черты: загадочность, душераздирающий смех и крепкое рукопожатие (клешнями)
Lotanu
Из письма капитана торгового судна «Пазирик»:
13 марта мы отчалили с порта Новой Александрии проложив курс через Латакию в Марсель.
Перевозя драгоценные ковры мы взвешивали риски быть атакованными пиратами или чудищами с морских глубин.
Но мы не ожидали что монстр уже таится в нашем трюме, свернувшись в рулон.
Едва выйдя в открытое море мы услышали грохот с нижних кают.
Я понял что судьба нашего экипажа была предрешена в тот момент как на палубу выползло Оно.
Если вы читаете это послание прибитое, в бутылке, к берегу, прошу: не ищите нас...
Uhold
У стен есть уши. Отчасти это правда, но только если на стене весит ковёр.
В его уютных ворсистых закромах очень часто можно обнаружить этого пытливого беса.
Ухольд питается шёпотом, недосказанностями и стыдными тайнами.
Но с большим аппетитом он пожирает ночные вскрики ужаса.
Так что если вам не удаётся проснуться от кошмарного сна, значит Ухольд ещё не насытился вдоволь.
Mozgil & Skorpigor
Беда не приходит одна.
Истоки этой крылатой фразы относят нас ещё к языческим мифам Древней Мессапотамии.
Легенда гласит, что на празднованиях Дня Плодородия, вавилонские дворяне, в состояние делирия, проливали слишком много вина мимо ритуальных чаш.
На стол, одеяния, и что немаловажно — на ковры.
За такое расточительство благ, Богиня Иштар решила наказать нерадивых.
Она оживила запятнанные узоры у тех под ногами.
Много безобразных тварей выбрались тогда на свет.
Но несомненно самыми жестокими и коварными оказались эти два адских отродья!
У стен есть уши. Отчасти это правда, но только если на стене весит ковёр.
В его уютных ворсистых закромах очень часто можно обнаружить этого пытливого беса.
Ухольд питается шёпотом, недосказанностями и стыдными тайнами.
Но с большим аппетитом он пожирает ночные вскрики ужаса.
Так что если вам не удаётся проснуться от кошмарного сна, значит Ухольд ещё не насытился вдоволь.
Mozgil & Skorpigor
Беда не приходит одна.
Истоки этой крылатой фразы относят нас ещё к языческим мифам Древней Мессапотамии.
Легенда гласит, что на празднованиях Дня Плодородия, вавилонские дворяне, в состояние делирия, проливали слишком много вина мимо ритуальных чаш.
На стол, одеяния, и что немаловажно — на ковры.
За такое расточительство благ, Богиня Иштар решила наказать нерадивых.
Она оживила запятнанные узоры у тех под ногами.
Много безобразных тварей выбрались тогда на свет.
Но несомненно самыми жестокими и коварными оказались эти два адских отродья!
Octovizir
Мудрейший из ковровых сущностей.
Многие поколения пролежал под трибуной для чтения в багдадском Доме Знаний, где и впитал каждое сказанное слово.
После разгрома Абассидского халифата монголами, был похищен одним из подданных хана.
Но привыкший к дворцу Октовизир не стерпел кочевой жизни.
В одну из ночей, пользуясь полученным опытом, собрал из степных трав смертельный яд, коим отравил всю воду в лагере.
Крики страданий были слышны ещё несколько дней.
Так Октовизир понял что практика превыше теории.
Tzip & Kvo
Многие демоны принимают почти любой облик, по своему желанию.
Чаще, они выбирают устрашающее образы, дабы ужасом своим смирить волю жертвы.
Цип и Кво же намеренно предстают перед взором смотрящего в виде пёстрых домашних птиц.
Это помогает привлечь внимание любопытных орнитологов и отложить яйца..
в их изувеченных телах!
Мудрейший из ковровых сущностей.
Многие поколения пролежал под трибуной для чтения в багдадском Доме Знаний, где и впитал каждое сказанное слово.
После разгрома Абассидского халифата монголами, был похищен одним из подданных хана.
Но привыкший к дворцу Октовизир не стерпел кочевой жизни.
В одну из ночей, пользуясь полученным опытом, собрал из степных трав смертельный яд, коим отравил всю воду в лагере.
Крики страданий были слышны ещё несколько дней.
Так Октовизир понял что практика превыше теории.
Tzip & Kvo
Многие демоны принимают почти любой облик, по своему желанию.
Чаще, они выбирают устрашающее образы, дабы ужасом своим смирить волю жертвы.
Цип и Кво же намеренно предстают перед взором смотрящего в виде пёстрых домашних птиц.
Это помогает привлечь внимание любопытных орнитологов и отложить яйца..
в их изувеченных телах!
Pirostan
Злой, агрессивный, вспыльчивый демон.
А всё из-за того, что он сильно разбесился, когда дети играя, ходили только по узорам, боясь, что за их пределами вода.
Откуда же мелким было знать, что узор — это морда демона, которая в бешенстве загорелась и сожгла весь город.
Не рекомендуется стелить в садах и школах, а также в кружках по тхэквондо и капоэйра
Jabulok
Многие ходят по ковру обутые. Но не у многих ковёр забирает грязные кроссовки... Со стопами.
Этот монстр питается человеческими ногами.
Его не нужно призывать. Он сам призывается чувством голода...
Злой, агрессивный, вспыльчивый демон.
А всё из-за того, что он сильно разбесился, когда дети играя, ходили только по узорам, боясь, что за их пределами вода.
Откуда же мелким было знать, что узор — это морда демона, которая в бешенстве загорелась и сожгла весь город.
Не рекомендуется стелить в садах и школах, а также в кружках по тхэквондо и капоэйра
Jabulok
Многие ходят по ковру обутые. Но не у многих ковёр забирает грязные кроссовки... Со стопами.
Этот монстр питается человеческими ногами.
Его не нужно призывать. Он сам призывается чувством голода...
Rotloaff
Лазар Ротлаф был жестоким венгерским инквизитором.
Ведя охоту на тайный культ, священным атрибутом которого был Порочный Гобелен, был пойман и стал жертвой своих же изощрённых методов.
Фанатики изувечили презренного ими святошу, сняв кожу с лица.
Но и этого им было мало! С помощью тёмных чар они вселили душу Лазара в свой богомерзкий ковёр, заставив ощущать обнажённой плотью колени приклоняющихся дьяволу сектантов.
Spletos
Приезжая на лето к Бабушке в деревню обратите внимание: не становится ли ковёр в её прихожей с каждым годом всё больше?
Если тенденция на увеличение обнаружена, несомненно в ковре завёлся Сплетос.
Это небольшой инфернальный арахнид доплетающий узоры в уже готовых коврах.
Так в 1976 году в Житомире под войлоком оказался целый посёлок.
Обычай выбивать ковры, как раз таки связан с ритуалом изгнания Сплетоса!
Будьте внимательны
Лазар Ротлаф был жестоким венгерским инквизитором.
Ведя охоту на тайный культ, священным атрибутом которого был Порочный Гобелен, был пойман и стал жертвой своих же изощрённых методов.
Фанатики изувечили презренного ими святошу, сняв кожу с лица.
Но и этого им было мало! С помощью тёмных чар они вселили душу Лазара в свой богомерзкий ковёр, заставив ощущать обнажённой плотью колени приклоняющихся дьяволу сектантов.
Spletos
Приезжая на лето к Бабушке в деревню обратите внимание: не становится ли ковёр в её прихожей с каждым годом всё больше?
Если тенденция на увеличение обнаружена, несомненно в ковре завёлся Сплетос.
Это небольшой инфернальный арахнид доплетающий узоры в уже готовых коврах.
Так в 1976 году в Житомире под войлоком оказался целый посёлок.
Обычай выбивать ковры, как раз таки связан с ритуалом изгнания Сплетоса!
Будьте внимательны
Glazovir
Когда-то один из профессоров Пемборского колледжа выпил лишний бокал ячменного вина и уснул на полу в кладовой знаменитой таверны на Пен Ллех стрит «Тутовый жнец».
Проснувшись с диким похмельем, он обнаружил под собой огромный, пристально пялющийся, глаз. С воплями профессор покинул заведение, и никогда больше не появлялся на пороге оного.
Но этот кошмарный образ постоянно преследовал бедолагу.
Для преодоления психологической травмы он написал книгу, где главным антагонистом стало гигантское пылающее око.
Zorus
Гинерал Зорус руководит 66 легионами демонов, а это примерно 13 узбекских ковров наивысшего качества. Когда наступит Апокалипсис, и ковры разверзнуться, высвобождая всех нечистых от хитросплетений пряжи, Зорус несомненно будет лететь в авангарде сметая города на своём пути.
Когда-то один из профессоров Пемборского колледжа выпил лишний бокал ячменного вина и уснул на полу в кладовой знаменитой таверны на Пен Ллех стрит «Тутовый жнец».
Проснувшись с диким похмельем, он обнаружил под собой огромный, пристально пялющийся, глаз. С воплями профессор покинул заведение, и никогда больше не появлялся на пороге оного.
Но этот кошмарный образ постоянно преследовал бедолагу.
Для преодоления психологической травмы он написал книгу, где главным антагонистом стало гигантское пылающее око.
Zorus
Гинерал Зорус руководит 66 легионами демонов, а это примерно 13 узбекских ковров наивысшего качества. Когда наступит Апокалипсис, и ковры разверзнуться, высвобождая всех нечистых от хитросплетений пряжи, Зорус несомненно будет лететь в авангарде сметая города на своём пути.
Rö
Несмотря на скромный размер, черти из семейства рёховых, обладают необычной способностью.
Становясь по кругу они заводят гипнотический хоровод, манящий наблюдателя подойти ближе к ковру.
И пока глупец «залипает» в движение узоров, мелкие пакостники обворовывают того до последней нитки.
Случались инциденты, когда незаметно были украдены вся одежда, драгоценности и даже печень!
Kubon
Барон Кубон большой эстет и неимоверный сноб.
Его не встретить на пыльном ковре в хрущёвке или на даче у дядюшки.
Он обитает на дорогих виллах и дизайнерских квартирах богемной интеллигенции.
Но как только Кубону надоедает творчество его "мясного" сожителя, он покидает дом, забирая с собой талант и всеобщую любовь (что часто доводит потерпевших до суицида)
Несмотря на скромный размер, черти из семейства рёховых, обладают необычной способностью.
Становясь по кругу они заводят гипнотический хоровод, манящий наблюдателя подойти ближе к ковру.
И пока глупец «залипает» в движение узоров, мелкие пакостники обворовывают того до последней нитки.
Случались инциденты, когда незаметно были украдены вся одежда, драгоценности и даже печень!
Kubon
Барон Кубон большой эстет и неимоверный сноб.
Его не встретить на пыльном ковре в хрущёвке или на даче у дядюшки.
Он обитает на дорогих виллах и дизайнерских квартирах богемной интеллигенции.
Но как только Кубону надоедает творчество его "мясного" сожителя, он покидает дом, забирая с собой талант и всеобщую любовь (что часто доводит потерпевших до суицида)
Talpa Lionis
Тальпа Лионис — ковровая моль, маскирующаяся под львиноподобную химеру. Питается сахаринками, что затерялись в гуще ковра и имеет очень мягкую и приятную шерстку. Но будьте осторожны. Её очень легко перепутать с Лион Тальпонисом — демоническим львом, маскирующийся под безобидную милую моль. Вот он с радостью хрустит костьми пальцев невнимательных людей.
Berbek
По слухам краеведов Кавказа, в ауле у горного пика Кхакхий МуIа (с инг. Бараний Рог) празднество прихода весны сопровождалось... хм.. специфическим действом. Массовым жертвоприношением агнцев. Уникальность действию приносил незаурядный алтарь — ковёр из бараньей шерсти. По легенде впитав кровь невинных тварей и талый снег, ковёр превратился в демона Бербека и буквально забодал насмерть всех жителей поселения.
Ингушская мудрость: Не всякое с рогами скот
Тальпа Лионис — ковровая моль, маскирующаяся под львиноподобную химеру. Питается сахаринками, что затерялись в гуще ковра и имеет очень мягкую и приятную шерстку. Но будьте осторожны. Её очень легко перепутать с Лион Тальпонисом — демоническим львом, маскирующийся под безобидную милую моль. Вот он с радостью хрустит костьми пальцев невнимательных людей.
Berbek
По слухам краеведов Кавказа, в ауле у горного пика Кхакхий МуIа (с инг. Бараний Рог) празднество прихода весны сопровождалось... хм.. специфическим действом. Массовым жертвоприношением агнцев. Уникальность действию приносил незаурядный алтарь — ковёр из бараньей шерсти. По легенде впитав кровь невинных тварей и талый снег, ковёр превратился в демона Бербека и буквально забодал насмерть всех жителей поселения.
Ингушская мудрость: Не всякое с рогами скот
Ryukusu
Основным орудием для японского обряда ритуального самоубийства — сеппуку, считается нож кусунгобэ. Но по кодексу бусидо, самураю важно не только чем вспороть себе живот, но и на чём стоять в это время. Для самых благородных воинов использовался коврик татами с изображением багрового льва Рюкусу. Говорят, впитав всю кровь самурая, он увеличивался на одну петлю, и судя по внушительным размерам, повидал не одну сотню казней.
Lord Zillo
Лорд Зилло на востоке именующийся Царь Ящер, Первый Дракон или Великий Кайдзю, прародитель и военачальник всех земных и адских рептилий и рептилоидов и дракорептилоидов.
Признавайтесь, а вам виделись морды монстров на коврах?
Основным орудием для японского обряда ритуального самоубийства — сеппуку, считается нож кусунгобэ. Но по кодексу бусидо, самураю важно не только чем вспороть себе живот, но и на чём стоять в это время. Для самых благородных воинов использовался коврик татами с изображением багрового льва Рюкусу. Говорят, впитав всю кровь самурая, он увеличивался на одну петлю, и судя по внушительным размерам, повидал не одну сотню казней.
Lord Zillo
Лорд Зилло на востоке именующийся Царь Ящер, Первый Дракон или Великий Кайдзю, прародитель и военачальник всех земных и адских рептилий и рептилоидов и дракорептилоидов.
Признавайтесь, а вам виделись морды монстров на коврах?
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Веселенький!
мне периодически снились кошмары как из этих ковров руки ко мне тянутся...