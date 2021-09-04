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Ковровые монстры детства глазами художника

Ковровые монстры детства глазами художника (12 фото)

Автор:
04 сентября 2021 14:59
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: Видения   СССР   ковры   крипота   страшилки   ужасы   
1077
12
  Несколько десятилетий назад ковер в доме был не только украшением, но и показателем благосостояния. Люди выстаивали за ними длинные очереди, доставали их по знакомству или покупали у спекулянтов. Но детям было совершенно неинтересно каким образом ковры попадали в дом, а вот то, что скрывалось в их замысловатых ярких узорах, притягивало детский взгляд и казалось порталом в таинственный и удивительный мир.
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Метки: Видения   СССР   ковры   крипота   страшилки   ужасы   
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5k
The Dude 2 часа назад
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227
vijilante 44 минуты назад
Афтар,помни что главное вовремя принимать лекарства и не волноваться !
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
А вот и еще один!
Веселенький!
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Хорошо, что у моей бабушки не хватало благосостояния на эту жуть)) Над моей кроватью висел коврик с понятным сюжетом - волк и Красная Шапочка.
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