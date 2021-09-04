Ковровые монстры детства глазами художника

Uhold

У стен есть уши. Отчасти это правда, но только если на стене весит ковёр.

В его уютных ворсистых закромах очень часто можно обнаружить этого пытливого беса.

Ухольд питается шёпотом, недосказанностями и стыдными тайнами.

Но с большим аппетитом он пожирает ночные вскрики ужаса.

Так что если вам не удаётся проснуться от кошмарного сна, значит Ухольд ещё не насытился вдоволь.



Mozgil & Skorpigor

Беда не приходит одна.

Истоки этой крылатой фразы относят нас ещё к языческим мифам Древней Мессапотамии.

Легенда гласит, что на празднованиях Дня Плодородия, вавилонские дворяне, в состояние делирия, проливали слишком много вина мимо ритуальных чаш.

На стол, одеяния, и что немаловажно — на ковры.

За такое расточительство благ, Богиня Иштар решила наказать нерадивых.

Она оживила запятнанные узоры у тех под ногами.

Много безобразных тварей выбрались тогда на свет.

Но несомненно самыми жестокими и коварными оказались эти два адских отродья!