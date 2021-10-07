1252
10
"Это только кино", -успокаиваем мы себя, пытаясь заснуть после фильма ужасов. Однако, как выясняется, некоторые знаменитые ужастики основаны на реальных событиях. Так что в следующий раз, когда захочется посмотреть эти фильмы, придется включить весь свет в доме.
Кошмар на улице Вязов
Сценарист и режиссер Уэс Крейвен в 2014 году признался в интервью, что черпал вдохновение для создания фильма "Кошмар на улице Вязов" из статьи, которую он прочитал в L.A. Times в 80-х годах. В статье подробно рассказывается о семье, которая выжила в Полях смерти в Камбодже и сбежала в Соединенные Штаты. Однако маленького мальчика в семье все еще преследовали ужасные кошмары о том, что он пережил в Камбодже.
По словам Крейвена, «маленький мальчик сказал своим родителям, что он боялся, что если он заснет, то преследующее его существо достанет его. Поэтому он пытался бодрствовать в течение нескольких дней. Когда он наконец заснул, его родители думали, что кризис закончился. Затем они услышали крики посреди ночи. К тому времени, как они добрались до него, он был мертв. Он умер посреди кошмара. Это был мальчик, у которого было видение ужаса, которое все старшие отрицали. Это стало центральной линией "Кошмара на улице Вязов».
По словам Крейвена, «маленький мальчик сказал своим родителям, что он боялся, что если он заснет, то преследующее его существо достанет его. Поэтому он пытался бодрствовать в течение нескольких дней. Когда он наконец заснул, его родители думали, что кризис закончился. Затем они услышали крики посреди ночи. К тому времени, как они добрались до него, он был мертв. Он умер посреди кошмара. Это был мальчик, у которого было видение ужаса, которое все старшие отрицали. Это стало центральной линией "Кошмара на улице Вязов».
×
Дитя тьмы
Фильм был вдохновлен историей Барборы Скрловой, 33-летней чехословацкой женщины, изображающей из себя 13-летнего школьника из Норвегии после побега из семьи, где она организовала настоящий террор в отношении других детей семьи. А уже после выхода фильма сюжет повторился с парой из Индианы. Они удочерили шестилетнюю украинскую девочку по имени Наталья Грейс. После того, как Наталья пробыла с семьей несколько недель, она начала вести себя странно. Постепенно родители убедились, что их приемная дочь на самом деле взрослая женщина. В частности, Наталья Грейс говорила, пользуясь взрослыми оборотами, и не любила играть с игрушками. В 2013 году семья поселила Наталью в квартире в Лафайете, штат Индиана, и заплатила за нее. Затем они переехали в Канаду и оставили Наталью своей судьбе.
Аннабель
В фильме "Аннабель" рассказывается о паре, которая покупает старинную фарфоровую куклу, чтобы поприветствовать своего нового ребенка, но вскоре кукла становится агрессивной и опасной.
Хотя персонажи и сюжетная линия Аннабель в основном вымышленные, на создание одержимой куклы режиссера вдохновили реальные события. Настоящая Аннабель - это кукла Тряпичная Энн, размещенная в ныне закрытом оккультном музее, принадлежащем исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам. Согласно легенде, в 1970 году студентка-медсестра получила в подарок от своей матери куклу, Тряпичную Энн. Однако кукла начала вести себя странно, и когда ее принесли медиуму, выяснилось, что кукла была одержима мертвым человеком. женщиной по имени Аннабель Хиггинс. Студентка-медсестра и ее соседка продолжали держать куклу в своей квартире, пока не начали происходить пугающие инциденты. Именно тогда они связались с Уорренами, которые утверждали, что куклой действительно владел демон.
Хотя персонажи и сюжетная линия Аннабель в основном вымышленные, на создание одержимой куклы режиссера вдохновили реальные события. Настоящая Аннабель - это кукла Тряпичная Энн, размещенная в ныне закрытом оккультном музее, принадлежащем исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам. Согласно легенде, в 1970 году студентка-медсестра получила в подарок от своей матери куклу, Тряпичную Энн. Однако кукла начала вести себя странно, и когда ее принесли медиуму, выяснилось, что кукла была одержима мертвым человеком. женщиной по имени Аннабель Хиггинс. Студентка-медсестра и ее соседка продолжали держать куклу в своей квартире, пока не начали происходить пугающие инциденты. Именно тогда они связались с Уорренами, которые утверждали, что куклой действительно владел демон.
По словам Уорренсов, настоящая кукла Аннабель ответственна за два почти смертельных случая, один несчастный случай со смертельным исходом и «серию демонических действий», охватывающих более 30 лет.
Психо
Пожалуй, один из самых известных фильмов ужасов всех времен, «Психо» (1960) был в некоторой степени основан на убийствах, совершенных серийным убийцей из Висконсина Эдом Гейном. Фильм был основан на книге Роберта Блока «Психо» 1959 года. Поразительно, что Блок писал свою историю, пугающе похожую на реальную жизнь Гейна, всего в 50 километрах от того места, где жил убийца. Только незадолго до того, как роман был закончен, стали известны преступления и убийства Гейна. Блок был шокирован тем, насколько похожие действия и мотивация Бейтса в его книге напоминают зверства Гейна в реальной жизни.
"Психо" - не единственный фильм ужасов, вдохновленный действиями Эда Гейна. Среди других - "Техасская резня бензопилой" (1974), "Молчание ягнят" (1991).
Изгоняющий дьявола
Как и «Психо», «Экзорцист» (1973) - один из самых известных фильмов ужасов всех времен. В 1974 году он был номинирован на десять премий "Оскар". Фильм рассказывает о демонической одержимости двенадцатилетней девочкой и попытке ее матери спасти ее душу, обратившись к помощи двух католических священников, которые проводят над ней экзорцизм.
Фильм 1973 года был основан на романе 1971 года «Экзорцист», написанном Уильямом Питером Блатти, который черпал вдохновение для этой книги в предположительно реальном событии, которое произошло в районе Вашингтона около 1949 года. Блатти был 20-летним специалистом по английской литературе. Джорджтаунского университета, когда он наткнулся на газетную статью, которая навсегда изменила его жизнь. В «Вашингтон пост» была опубликована история о 14-летнем мальчике из Маунт-Рейнир, штат Мэриленд, который был освобожден от якобы демонической одержимости католическим священником. На протяжении всей карьеры Блатти идея истории одержимости демонами оставалась с ним, пока он не написал свою книгу 1971 года.
Фильм 1973 года был основан на романе 1971 года «Экзорцист», написанном Уильямом Питером Блатти, который черпал вдохновение для этой книги в предположительно реальном событии, которое произошло в районе Вашингтона около 1949 года. Блатти был 20-летним специалистом по английской литературе. Джорджтаунского университета, когда он наткнулся на газетную статью, которая навсегда изменила его жизнь. В «Вашингтон пост» была опубликована история о 14-летнем мальчике из Маунт-Рейнир, штат Мэриленд, который был освобожден от якобы демонической одержимости католическим священником. На протяжении всей карьеры Блатти идея истории одержимости демонами оставалась с ним, пока он не написал свою книгу 1971 года.
В 1993 году историк и писатель Томас Б. Аллен опубликовал книгу «Одержимые: правдивая история изгнания нечистой силы». В ходе работы над ней он выследил одного из выживших священников, совершавших экзорцизм 1949 года, в котором Блатти черпал вдохновение. Он также использовал копию дневника другого священника, причастного к этому делу. По словам Аллена, 14-летний мальчик играл на доске для спиритических сеансов, как и 12-летняя девочка из фильма. В конце концов, два настоящих священника, вовлеченные в настоящее дело, должны были провести обряд экзорцизма над мальчиком от 20 до 30 раз.
"Амитвилль"
«Ужас Амитивилля» - это фильм ужасов 1979 года, рассказывающий историю молодой пары, которая приобрела дом с привидениями. Вскоре там начинают происходить очень страшные паранормальные явления. Фильм 1979 года основан на одноименной книге Джея Энсона 1977 года. На самом деле Энсон основал свою книгу на ужасающих преступлениях из реальной жизни. 13 ноября 1974 года в доме в 30 милях от Нью-Йорка 23-летний Рональд Дж. Дефео-младший убил всю свою семью, включая двух родителей и четырех братьев и сестер, пока они спали. Всего через тринадцать месяцев собственность была куплена семьей Лутц, но когда в доме начали происходить жуткие паранормальные явления, семья покинула собственность всего через 28 дней.
«Ужас Амитивилля» - это фильм ужасов 1979 года, в котором рассказывается история молодой пары, которая приобрела дом с привидениями, в котором происходят очень страшные паранормальные явления. Фильм 1979 года основан на одноименной книге Джея Энсона 1977 года. На самом деле Энсон основал свою книгу на ужасающих преступлениях из реальной жизни. 13 ноября 1974 года в доме в 30 милях от Нью-Йорка 23-летний Рональд Дж. Дефео-младший убил всю свою семью, включая двух родителей и четырех братьев и сестер, пока они спали. Всего через тринадцать месяцев собственность была куплена семьей Лутц, но когда в доме начали происходить жуткие паранормальные явления, семья покинула собственность всего через 28 дней.
Сверхъестественные проявления, которые, как утверждают Лутцы, они испытали, включают в себя зеленую слизь, выходящую из стен и замочных скважин в доме, странные запахи за дверьми, голоса, кричащие «Выходи!». Каждое утро Лутцы просыпались ровно в 3:15 утра - примерно в то же время, когда были совершены убийства. Хотя многие люди сомневаются в обоснованности утверждений Лутцев, семья прошла тест на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Они прошли испытание.
Сверхъестественные проявления, которые, как утверждают Лутцы, они испытали, включают в себя зеленую слизь, выходящую из стен и замочных скважин в доме, странные запахи за дверьми, голоса, кричащие «Выходи!». Каждое утро Лутцы просыпались ровно в 3:15 утра - примерно в то же время, когда были совершены убийства. Хотя многие люди сомневаются в обоснованности утверждений Лутцев, семья прошла тест на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Они прошли испытание.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 книг о кино
- "Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты
- "Подземелье ведьм" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике из СССР
- Топ 5 самых кассовых военных фильмов в истории
- "Охотники за привидениями": интересные факты о фильме и фото со съёмок
Метки: кино неожиданно основано на реальных событиях реальность страшно ужастики фильм фильмы ужасов
22
Понравилось22
Новости партнёров