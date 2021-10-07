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Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях

Фильмы ужасов, основанные на реальных событиях (10 фото)

Автор:
07 октября 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: кино   неожиданно   основано на реальных событиях   реальность   страшно   ужастики   фильм   фильмы ужасов   
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"Это только кино", -успокаиваем мы себя, пытаясь заснуть после фильма ужасов. Однако, как выясняется, некоторые знаменитые ужастики основаны на реальных событиях. Так что в следующий раз, когда захочется посмотреть эти фильмы, придется включить весь свет в доме.
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«Ужас Амитивилля» - это фильм ужасов 1979 года, в котором рассказывается история молодой пары, которая приобрела дом с привидениями, в котором происходят очень страшные паранормальные явления. Фильм 1979 года основан на одноименной книге Джея Энсона 1977 года. На самом деле Энсон основал свою книгу на ужасающих преступлениях из реальной жизни. 13 ноября 1974 года в доме в 30 милях от Нью-Йорка 23-летний Рональд Дж. Дефео-младший убил всю свою семью, включая двух родителей и четырех братьев и сестер, пока они спали. Всего через тринадцать месяцев собственность была куплена семьей Лутц, но когда в доме начали происходить жуткие паранормальные явления, семья покинула собственность всего через 28 дней.
Сверхъестественные проявления, которые, как утверждают Лутцы, они испытали, включают в себя зеленую слизь, выходящую из стен и замочных скважин в доме, странные запахи за дверьми, голоса, кричащие «Выходи!». Каждое утро Лутцы просыпались ровно в 3:15 утра - примерно в то же время, когда были совершены убийства. Хотя многие люди сомневаются в обоснованности утверждений Лутцев, семья прошла тест на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Они прошли испытание.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   неожиданно   основано на реальных событиях   реальность   страшно   ужастики   фильм   фильмы ужасов   
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Сергей 3 минуты назад
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Злобный Члегр 12 минут назад
Это что! Вот я однажды срать захотел, пёрнул и чуть не обоссался!
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Termik 48 минут назад
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-(0)_(0)- 2 часа назад
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