Сценарист и режиссер Уэс Крейвен в 2014 году признался в интервью, что черпал вдохновение для создания фильма "Кошмар на улице Вязов" из статьи, которую он прочитал в L.A. Times в 80-х годах. В статье подробно рассказывается о семье, которая выжила в Полях смерти в Камбодже и сбежала в Соединенные Штаты. Однако маленького мальчика в семье все еще преследовали ужасные кошмары о том, что он пережил в Камбодже.

По словам Крейвена, «маленький мальчик сказал своим родителям, что он боялся, что если он заснет, то преследующее его существо достанет его. Поэтому он пытался бодрствовать в течение нескольких дней. Когда он наконец заснул, его родители думали, что кризис закончился. Затем они услышали крики посреди ночи. К тому времени, как они добрались до него, он был мертв. Он умер посреди кошмара. Это был мальчик, у которого было видение ужаса, которое все старшие отрицали. Это стало центральной линией "Кошмара на улице Вязов».