Эффект бабочки - это не миф, а реальность!

В 1997 году у сериала "Звездный путь: Вояджер" упали рейтинги, и, чтобы спасти положение, его создатели ввели новую героиню в истолнении актрисы Джери Райан. Два года спустя Джери развелась с мужем, Джеком Райаном, которого категорически не устроило ее участие в сериале. Еще через пять лет, в 2004-м, Джек Райан был выдвинут кандидтом в сенаторы от штата Иллинойс, однако в процессе выдвижения всплыли неблаговидные подробности его развода, и республиканец Райан снял свою кандидатуру. Его соперник-демократ Барак Обама без помех прошел в Сенат, а затем и в президентское кресло.