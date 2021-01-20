Эффект бабочки - это не миф, а реальность!

Очень часто внешне никак не связанные друг с другом события оказываются крепко связаны между собой. Зачастую мы не догадываемся об этой связи, и можем лишь поразиться, узнав, что Youtube обязан своим созданием неловкости на концерте Джанет Джексон, а гонорары американских телесценаристов способны повлиять на выборы президента США. Давайте изучим скрытые пружины истории!
Youtube появился благодаря конфузу Джанет Джексон
В 2004 году во время выступления Джанет Джексон и Джастина Тимберлейка на американском футбольном Суперкубке сосок Джанет выбился из-под концертного платья. Об этом сообщили во всех овостных программах. Три сотрудника Paypal решили найти видеозапись этого исторического момента. Не найдя его, они решили создать собственный сайт видеостриминга, ушли с работы - и создали Youtube.
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Джо Байден сформировал современную мировую поп-музыку
Родители Пита Вентца встретились на предвыборном митинге Джо Байдена. Они поженились, у них родился Пит, который создал группу Fall Out Boy, вдохновившую многих звезд американской и мировой поп-сцены, включая Тейлор Свифт и группы Gym Class Heroes, Cobra Starship и Panic! At The Disco. Если бы не Байден, ничего этого не случилось бы!
Коктейль джин-тоник придумали из-за малярии
В XVIII веке британские офицеры в Вест-Индии поголовно болели малярией и спасались от нее хинином. Горький хинин они заливали содовой, чтобы сделать его вкус менее мерзким. Потом какой-то догадливый малый решил, что настойка хинина на джине будет работать не хуже - и стал добавлять в смесь джин. И впрямь, сочетание получилось удачное.
Англиканская церковь возникла из-за туберкулеза у наследного принца
Старший сын Генриха VII, принц Артур, страдал туберкулезом. Он женился на Катерине Арагонской, но умер от своей болезни, не успев оставить наследников. В итоге, власть перешла ко второму сыну короля, ставшему Генрихом VIII. Помимо трона, он унаследовал и жену брата, взяв в жены Катерину Арагонскую. Но скрепить брак церковными узами у него не получилось: Пара Римский наотрез отказался признавать первый брак Катерины недействительным. Тогда решительный Генрих объявил о разрыве Англии с риской курией и создании собственной англиканской церкви с королем во главе. Так Генрих удачно устроил свой брак - и создал повод для последующих религиозных распрей.
"Симпсоны " были созданы из-за страха Мэтта Грейнинга перед ушлыми продюсерами
Мэтт Грейнинг, будущий создатель семейки Симпсонов, впервые прославился своими комиксами "Жизнь в аду", героями которых была компания странных кроликов. Комиксы заинтересовали Джеймса Брукса, продюсера популярной телепрограммы "Шоу Трейси Ульман", и он пригласил Грейнинга обсудить возможность их использования в передаче. Но Грейнинг побоялся потерять права на своих любимых персонажей и перед встречей с Бруксом быстренько нарисовал новых героев - семью, которая долна была стать персонажами нового комикса. Так появился, пожалуй, самый знаменитый мультсериал в истории жанра.
Семейство Кардашьян обязано славой О Джей Симпсону
Ким Кардашьян и ее семья прославились благодаря печально известному футболисту О Джею Симпсону, обвинявшемуся в убийстве своей жены. Его адвокатом на шумном процессе стал Роберт Кардашьян, чье имя после оправдания Симпсона в уголовном процессе гремело на всю Америку. Именно это позволило его жене Крис и дочерям Кортни, Ким и Хлои прославиться в качестве светских львиц, а затем - и в качестве героинь собственного телешоу. Не найми отца семейства О Джей Симпсон, славы семейке Кардашьян не видать!
"Звездный путь" помог избраться Обаме
В 1997 году у сериала "Звездный путь: Вояджер" упали рейтинги, и, чтобы спасти положение, его создатели ввели новую героиню в истолнении актрисы Джери Райан. Два года спустя Джери развелась с мужем, Джеком Райаном, которого категорически не устроило ее участие в сериале. Еще через пять лет, в 2004-м, Джек Райан был выдвинут кандидтом в сенаторы от штата Иллинойс, однако в процессе выдвижения всплыли неблаговидные подробности его развода, и республиканец Райан снял свою кандидатуру. Его соперник-демократ Барак Обама без помех прошел в Сенат, а затем и в президентское кресло.
Алкоголизм сына Чингиз-хана спас Европу
Войско монголов под предводительством Сингиз-хана дошло до границ Европы и уже прошло Венгрию - но тут место Чингиза занял его сын-алкоголик Огедей-хан. Его интересовала только бутылка, продолжение похода ему было не нужно. Поэтому обезглавленое монгольское войско остановилось, а вскоре повернуло обратно, в свои степи.
Падение империй ацтеков и инков привело к Малому ледниковому периоду
Падение империй ацтеков и инков под натиском конкистадоров привело к резкому увеличению лощади тропических лестов в Южной Америке, которые в годы могущества индейских империй массово вырубались под распашку и строительство городов. Резкое сокращение объема углекислого газа в атмосфере планеты привело к 200 годам исключительно холодных зим на планете в период с середины XVI до середины XVIII века: это время позже назовут Малым ледниковым периодом.
Низкие зарплаты американских телесценаристов позволили избраться Дональду Трампу
В 2007 году американскую кино- и видеоиндустрию парализовала забастовка сценаристов, требовавших повышения заработной платы. В этот период телепродюсерам США пришлось задуматься осоздании шоу, которые не требовали бы участия сценаристов и держались бы на эрудиции и остроумии обаятельных, желательно, знаменитых ведущих. Идеальным ведущим стал Дональд Трамп, который с 2008 по 2015 год вед быстро набравшее популярность реалити-шоу "Ученик", которое помогло ему завоевать симпатии массы избирателей, которые и помогли ему добиться победы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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