Родители Пита Вентца встретились на предвыборном митинге Джо Байдена. Они поженились, у них родился Пит, который создал группу Fall Out Boy, вдохновившую многих звезд американской и мировой поп-сцены, включая Тейлор Свифт и группы Gym Class Heroes, Cobra Starship и Panic! At The Disco. Если бы не Байден, ничего этого не случилось бы!