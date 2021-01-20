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Эффект бабочки - это не миф, а реальность!

Эффект бабочки - это не миф, а реальность! (11 фото)

Автор:
20 января 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   познавательно   причины и следствия   реальность   удивительно   факты   эффект бабочки   
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Очень часто внешне никак не связанные друг с другом события оказываются крепко связаны между собой. Зачастую мы не догадываемся об этой связи, и можем лишь поразиться, узнав, что Youtube обязан своим созданием неловкости на концерте Джанет Джексон, а гонорары американских телесценаристов способны повлиять на выборы президента США. Давайте изучим скрытые пружины истории!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   познавательно   причины и следствия   реальность   удивительно   факты   эффект бабочки   
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