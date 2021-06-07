17 случаев, когда ожидания совпали с реальностью

Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда ожидания были разрушены суровой реальностью. Однако так бывает не всегда. Перед вами подборка фотографий, которые показывают, что реальность может быть не хуже ожиданий, а иногда даже превосходить их.