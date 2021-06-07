17 случаев, когда ожидания совпали с реальностью

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Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда ожидания были разрушены суровой реальностью. Однако так бывает не всегда. Перед вами подборка фотографий, которые показывают, что реальность может быть не хуже ожиданий, а иногда даже превосходить их.
Торт, который я испекла сегодня. Моя работа справа
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Замороженный цыплёнок Альфредо впечатляет
Хороший результат
Не хуже, чем на упаковке
Мороженое из Токио выглядит совсем как на картинке
Когда не пожалели колбасы
Ещё одно мороженое, которое не подвело
Довольно аппетитно
То, что я нарисовал и предложил своему тату-мастеру, и то, что я получил
Я потрясен и абсолютно влюблён в результат. Подтверждает, что я не умею рисовать.
Заказал в продуктовом магазине на день рождения моей дочери. Приятно удивлен!
Столько грибов в замороженной пасте — это круто
Ещё одно готовое блюдо, которое выглядит хорошо
Попытка сделать торт удалась
Отличная замороженная пицца
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