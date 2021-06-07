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17 случаев, когда ожидания совпали с реальностью

17 случаев, когда ожидания совпали с реальностью (18 фото)

Автор:
07 июня 2021 08:48
Метки: вещи   интересно   ожидание   ожидание и реальность   реальность   
5199
18

Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуациями, когда ожидания были разрушены суровой реальностью. Однако так бывает не всегда. Перед вами подборка фотографий, которые показывают, что реальность может быть не хуже ожиданий, а иногда даже превосходить их.

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Метки: вещи   интересно   ожидание   ожидание и реальность   реальность   
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83k
Феофан 8 часов назад
Опять гении ЕГЭ посты творят. Не пишут так по-русски - "17 раз, когда ожидания совпали с реальностью".
17 случаев, когда;
17 примеров того, как.
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21k
Михаил Сметанкин 8 часов назад
Вроде как в США, и еще в ряде стран есть закон, из-за которого товар должен выглядеть так же, как на картинке на упаковке.
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