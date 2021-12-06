Любовь до гроба: пары, которые жили долго и счастливо

В наше время два из трех браков заканчиваются разводом. Поэтому смотреть на пары, которым удалось пронести свою любовь через года, - это словно заглянуть в сказку со счастливым концом. При взгляде на них невольно начинает казаться, что любовь еще нечаянно нагрянет, и главное - ее не упустить, как это сумели они.

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В 1995 году они сопровождали жениха и невесту на свадьбе родственников, а 20 лет спустя поженились сами 0 Источник:

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Жертва Холокоста и спасший ее солдат счастливо прожили вместе больше 70 лет 0 Источник:

Ник и Бобби влюбились друг в друга на Вудстокском фестивале. Их трогательное фото попало на обложку альбома "Вудсток" и стало символом поколения хиппи. Через два года они поженились и счастливо прожили вместе всю жизнь 0 Источник:

В день свадьбы и 43 года спустя 0 Источник:

Пара отмечает 77-ю годовщину своей свадьбы 0 Источник:

Леонард и Хэйзел Черри прожили вместе 74 года и умерли с разницей в несколько часов 0 Источник:

Они встретились, когда обоим было по 3 года. 20 лет спустя он женился на девушке своей мечты 0 Источник:

Слева - пара в день свадьбы. Справа они отмечают 81-ю годовщину создания своей семьи 0 Источник:

Влюбленные: танец в 6 классе в и в день свадьбы 0 Источник:

Они умерли вместе, держась за руки, через 69 лет после свадьбы 0 Источник:

Семейная жизнь: 1975 - 2016 0 Источник:

Сегодня и 58 лет назад 0 Источник:

Они отметили 40-ю годовщину свадьбы, воссоздав свою свадебную фотографию 1975 года 0 Источник:

Герберт и Зельмира Фишер прожили вместе 86 лет. Их 87-я годовщина должна была случиться 13 мая 2001 года, но 27 февраля того же года Герберт Фишер умер в возрасте 105 лет. В 2008 году их брак был признан самым долгим в истории 0 Источник:

Муж и жена в день свадьбы - и их последний снимок перед смертью супруги 0 Источник:

Сорок лет спустя - та же школьная джинсовая куртка! 0 Источник:

75 лет брака 0 Источник:

1971 - 2015: Почти 44 года после свадьбы - а свадебное платье все еще впору! 0 Источник:

1970 год: первая любовь. 44 года спустя: счастливы в браке 0 Источник:

Они вместе были на выпускном, но затем жизнь развела их. И вот им по 81 году, оба овдовели, - и теперь они женятся 64 года спустя 0 Источник:

Через 70 лет пара решила воссоздать свое свадебное фото 0 Источник:

Свадьба и 60 лет спустя 0 Источник:

Через 20 лет после свадьбы: они все еще молоды, и она по-прежнему в том же платье. Воистину над любовью время не властно! 0 Источник:

Пара воссоздает свое свадебное фото 0 Источник:

Обри и Майк родились в 1989 году с разницей в 11 дней. Они начали встречаться в 2012-м и поженились в 2015-м 0 Источник:

Семья: 1950-е, 1960-е, 1970-е, наши дни 0 Источник:

Кэти и Джозеф познакомились и подружились в детском саду. Сейчас они женаты, и их сын ходит в детский сад 0 Источник:

Мои бабушка и дедушка познакомились в 1952-м, на 14-м дне рождения бабушки. В 2018-м они отметили 60-летие свадьбы 0 Источник:

1983 - 2013: любви во взглядах не убавилось 0 Источник: