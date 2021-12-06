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Любовь до гроба: пары, которые жили долго и счастливо

Любовь до гроба: пары, которые жили долго и счастливо (31 фото)

Автор:
06 декабря 2021 18:45
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории в картинках   любовь   мило   пока смерть не разлучит нас   семья   счастливы вместе   трогательно   
298
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В наше время два из трех браков заканчиваются разводом. Поэтому смотреть на пары, которым удалось пронести свою любовь через года, - это словно заглянуть в сказку со счастливым концом. При взгляде на них невольно начинает казаться, что любовь еще нечаянно нагрянет, и главное - ее не упустить, как это сумели они.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   истории в картинках   любовь   мило   пока смерть не разлучит нас   семья   счастливы вместе   трогательно   
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18k
Luc72 2 часа назад
50 лет, золотая свадьба... 25 - лет... Серебрянная, молодым кажется, как до этого далеко, я не доживу... Да я и не заметил, честно говоря, как в 19-м дожили до золотой У РОДИТЕЛЕЙ, а в 29-м у нас с женой была серебряная. Вроде вчера только в свадебное путешествие ездили, у меня в деревне даже сланцы с тех пор где то валялись, и футболка в тряпье. Ездили в Крым, в 95-м. Там тогда карбованцы были в ходу и всякий российский турист был как американский в России.

Да что там не заметил, я глазом не успел моргнуть, сын уже школу закончил, универ... Вот еще раз моргну, и будет уже золотая, наверное, если доживу...
А то как то катастрофически быстро начал разваливаться (пресбиопия на глаза, слух на высокие частоты совсем никакой, если раньше все воспроизводимые слышал, то теперь наверное не более 11 12 кГц, суставы скованы по утрам, колени болят, локти после нагрузки...)
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30k
Седой 11 минут назад
У меня был коллега который познакомился со своей женой в детском садике, сейчас им около 70...Мои одноклассники создали две семейные пары обе распались после 8 и 9 лет совместной жизни. Сам уже женат 37 лет и это требует терпения и взаимного понимания
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