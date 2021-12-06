Любовь до гроба: пары, которые жили долго и счастливо

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В наше время два из трех браков заканчиваются разводом. Поэтому смотреть на пары, которым удалось пронести свою любовь через года, - это словно заглянуть в сказку со счастливым концом. При взгляде на них невольно начинает казаться, что любовь еще нечаянно нагрянет, и главное - ее не упустить, как это сумели они.
В 1995 году они сопровождали жениха и невесту на свадьбе родственников, а 20 лет спустя поженились сами
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Ник и Бобби влюбились друг в друга на Вудстокском фестивале. Их трогательное фото попало на обложку альбома "Вудсток" и стало символом поколения хиппи. Через два года они поженились и счастливо прожили вместе всю жизнь
Они встретились, когда обоим было по 3 года. 20 лет спустя он женился на девушке своей мечты
Герберт и Зельмира Фишер прожили вместе 86 лет. Их 87-я годовщина должна была случиться 13 мая 2001 года, но 27 февраля того же года Герберт Фишер умер в возрасте 105 лет. В 2008 году их брак был признан самым долгим в истории
Они вместе были на выпускном, но затем жизнь развела их. И вот им по 81 году, оба овдовели, - и теперь они женятся 64 года спустя
Через 20 лет после свадьбы: они все еще молоды, и она по-прежнему в том же платье. Воистину над любовью время не властно!
Обри и Майк родились в 1989 году с разницей в 11 дней. Они начали встречаться в 2012-м и поженились в 2015-м
Кэти и Джозеф познакомились и подружились в детском саду. Сейчас они женаты, и их сын ходит в детский сад
Мои бабушка и дедушка познакомились в 1952-м, на 14-м дне рождения бабушки. В 2018-м они отметили 60-летие свадьбы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да что там не заметил, я глазом не успел моргнуть, сын уже школу закончил, универ... Вот еще раз моргну, и будет уже золотая, наверное, если доживу... А то как то катастрофически быстро начал разваливаться (пресбиопия на глаза, слух на высокие частоты совсем никакой, если раньше все воспроизводимые слышал, то теперь наверное не более 11 12 кГц, суставы скованы по утрам, колени болят, локти после нагрузки...)