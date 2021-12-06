Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох

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Эти люди делали добрые дела не ради рекламы, а по велению сердца, и совершенно случайно попали в объективы прохожих. И все же их нежданная слава оказалась не напрасной: глядя на них, вновь начинаешь верить в то, что миром правит добро.
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"Кто-то из моих соседей вяжет шарфы и шапки и оставляет их на улице, чтобы те, кому они нужны, забирали их бесплатно"
"Я пожаловался сестре, что все время забываю выпить таблетки, - и она приготовила для меня вот это"
"Наши соседи организовали благотворительный базар"
"Бесплатно. Оставьте, что можете. Возьмите, что нужно".
"Эта милая леди сегодня приехала в скейт-парк, разложила столик и стала угощать всех детей чаем с печеньем"
"Этот парень просто проходил мимо и увидел, что пожилой женщине трудно класть овощи в пакет. Он задержался, чтобы помочь ей"
"Мой бойфренд увидел тонущую лису, вытащил ее из воды и сделал ей искусственное дыхание. В общем, он спас ей жизнь и отпустил в лес"
"Этот совершенно незнакомый парень услышал, как мы обсуждаем день рождения моей дочки, и вызвался приехать и поставить надувной шатер"
"После мощной метели, какой никто не припомнит в нашем городе, этот парень вышел на улицу и стал готовить еду для всех нуждающихся"
"Эта леди в праздничном фургончике ездит по нашему району и поздравляет с днем рождения детей, которым по каким-то причинам родители не смогли устроить вечеринку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот такая дискриминация по половому признаку...
Паллиатив. Не особо поможет. Надо даты дописать. Иначе он не вспомнит, пил сегодня таблетки или нет.