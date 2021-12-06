FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4964 поста • 1225 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох

Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох (16 фото)

Автор:
06 декабря 2021 12:40
Сообщество : Истории
Метки: Добрые дела   добро   доброта спасет мир   истории   истории в картинках   мило   трогательно   фото   
1123
16
Эти люди делали добрые дела не ради рекламы, а по велению сердца, и совершенно случайно попали в объективы прохожих. И все же их нежданная слава оказалась не напрасной: глядя на них, вновь начинаешь верить в то, что миром правит добро.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Добрые дела   добро   доброта спасет мир   истории   истории в картинках   мило   трогательно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Злодей оставил паучка голодным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
manul74 Полчаса назад
Про шапки и шарфики очень мило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Aleksandr Полчаса назад
А если бы это был мужик-родители детей сразу вызвали бы полицию. :)
Вот такая дискриминация по половому признаку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Манахов 38 минут назад
Долбанные американы))) Так хорошо, что противно)) Где скрепность?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AHyHHAX 40 минут назад
жму руку таким людям и желаю им всех благ! от души!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Corvus Corax Час назад
"Я пожаловался сестре, что все время забываю выпить таблетки, - и она приготовила для меня вот это"
Паллиатив. Не особо поможет. Надо даты дописать. Иначе он не вспомнит, пил сегодня таблетки или нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Шампанского мне в рот: просьбы богатеньких авиапассажиров Шампанского мне в рот: просьбы богатеньких авиапассажиров Женщина всю жизнь боялась собак, пока не встретила пса, который боялся людей Женщина всю жизнь боялась собак, пока не встретила пса, который боялся людей Женщина шьет особенные куклы для детей-инвалидов Женщина шьет особенные куклы для детей-инвалидов 20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце 20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце Два пуделя обнялись при встрече - оказалось, что они брат и сестра Два пуделя обнялись при встрече - оказалось, что они брат и сестра
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25352



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра
8
837
"Ты тупой?": парень не ответил на элементарные вопросы и обиделся на врача-психиатра
Фотограф и модели: 40 лет спустя
1
35
Фотограф и модели: 40 лет спустя
Набирающие популярность в сообществах
Что было первым - курица или яйцо?
0
12
Что было первым - курица или яйцо?
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
0
30
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
Шампанского мне в рот: просьбы богатеньких авиапассажиров
Шампанского мне в рот: просьбы богатеньких авиапассажиров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#прикол#кино#фотографии#вкусно#шоу бизнес#Рецепт#приколы
#интересно#картинки#животные#интересное#позитив#Россия#комментарии#как приготовить#забавно#сарказм
#Юмор#люди#Ynews#дтп#СССР#аварии#мемы#подборка#зима#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться