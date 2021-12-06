Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох

Эти люди делали добрые дела не ради рекламы, а по велению сердца, и совершенно случайно попали в объективы прохожих. И все же их нежданная слава оказалась не напрасной: глядя на них, вновь начинаешь верить в то, что миром правит добро.

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Парень купил пиццу для бездомного, и они вместе пообедали 0 Источник:

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Полицейский остановил движение, чтобы помочь раненой кошке 0 Источник:

"Этот мужчина 40 минут помогал мне менять шину, не пожалев светлой одежды" 0 Источник:

"Кто-то из моих соседей вяжет шарфы и шапки и оставляет их на улице, чтобы те, кому они нужны, забирали их бесплатно" 0 Источник:

"Я пожаловался сестре, что все время забываю выпить таблетки, - и она приготовила для меня вот это" 0 Источник:

"Наши соседи организовали благотворительный базар" 0 Источник: "Бесплатно. Оставьте, что можете. Возьмите, что нужно".

"Кто-то сделал в парке кроватку для бельчонка" 0 Источник:

"Эта милая леди сегодня приехала в скейт-парк, разложила столик и стала угощать всех детей чаем с печеньем" 0 Источник:

"Этот парень просто проходил мимо и увидел, что пожилой женщине трудно класть овощи в пакет. Он задержался, чтобы помочь ей" 0 Источник:

"Эти два парня в дни рождества ездят по нашему району и раздают бездомным еду и воду" 0 Источник:

"Мой бойфренд увидел тонущую лису, вытащил ее из воды и сделал ей искусственное дыхание. В общем, он спас ей жизнь и отпустил в лес" 0 Источник:

"Этот совершенно незнакомый парень услышал, как мы обсуждаем день рождения моей дочки, и вызвался приехать и поставить надувной шатер" 0 Источник:

"После мощной метели, какой никто не припомнит в нашем городе, этот парень вышел на улицу и стал готовить еду для всех нуждающихся" 0 Источник:

"Эта леди в праздничном фургончике ездит по нашему району и поздравляет с днем рождения детей, которым по каким-то причинам родители не смогли устроить вечеринку" 0 Источник: