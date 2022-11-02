FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5502 поста • 1256 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
20+ отцов-молодцов

20+ отцов-молодцов

Автор:
02 ноября 2022 14:17
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории в картинках   лучшие папы   малыши   мило   отцы   отцы и дети   семья   
1301
23
Некоторые папы не только присутствуют в жизни своих детей, но и становятся для них лучшими на свете родителями! На этих снимках - примеры замечательных отцов, которые превращают детство своих отпрысков в ежедневный праздник любви.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: истории   истории в картинках   лучшие папы   малыши   мило   отцы   отцы и дети   семья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Mexanik79 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Bayker 56 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алексей 3 часа назад
"Отцовская хитрость: если дать детям джойстики с обрезанными проводами, они будут играть с таким же удовольствием, как если бы играли по-настоящему". Автор, мозг у тебя обрезанный. Дуалшоки от провода заряжаются, а работают по синезубу. Выдумал какую-то ересь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81172



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подборка каламбуров и лингвошуток с пылу с жару
Подборка каламбуров и лингвошуток с пылу с жару
23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону
23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону
Набирающие популярность в сообществах
Подводные аномалии, которые до сих пор ставят ученых в тупик
Подводные аномалии, которые до сих пор ставят ученых в тупик
Куда сходить на выходных в Москве?
Куда сходить на выходных в Москве?
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#аварии#забавно#люди#Приколы#истории#Еда#СССР#дети
#фото#дтп#факты#интересное#подборка#в мире#автомир#милота#улыбнуло#кино
#интересно#авто аварии#животные#картинки#история#автомобили#Украина#позитив#артисты#Китай
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Пара усыновила пятерых братьев и сестер, разлученных опекой Пара усыновила пятерых братьев и сестер, разлученных опекой Отец вырастил для сына огромный подсолнух Отец вырастил для сына огромный подсолнух Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох Хорошие люди, которые доказали, что наш мир не так уж и плох Любовь до гроба: пары, которые жили долго и счастливо Любовь до гроба: пары, которые жили долго и счастливо

На что жалуетесь?

Вернуться