20+ отцов-молодцов

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Некоторые папы не только присутствуют в жизни своих детей, но и становятся для них лучшими на свете родителями! На этих снимках - примеры замечательных отцов, которые превращают детство своих отпрысков в ежедневный праздник любви.
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Отцовская хитрость: если дать детям джойстики с обрезанными проводами, они будут играть с таким же удовольствием, как если бы играли по-настоящему
Источник: — переведено специально для fishki.net
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