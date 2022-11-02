20+ отцов-молодцов

Некоторые папы не только присутствуют в жизни своих детей, но и становятся для них лучшими на свете родителями! На этих снимках - примеры замечательных отцов, которые превращают детство своих отпрысков в ежедневный праздник любви.

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Что может быть лучше завтрака за розовым столиком? 0 Источник:

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Красная Шапочка и Серый Волк: нестандартное прочтение 0 Источник:

Жертва педикюра 0 Источник:

К спорту приучать надо смолоду 0 Источник:

Всегда можно найти время почитать дочке 0 Источник:

Будущая звезда серфинга 0 Источник:

Время чая 0 Источник:

Семейная прическа 0 Источник:

Терпение уровня "бог" 0 Источник:

Когда есть дети, штанга не нужна 0 Источник:

Час красоты 0 Источник:

На равных 0 Источник:

Идеальное решение! Дети заняты игрой и никуда не убегут, а папа может отдохнуть 0 Источник:

Много общего 0 Источник:

Малышка спокойна, когда папа с ней 0 Источник:

Веселая поездка 0 Источник:

Был бы папа, а качели будут! 0 Источник:

Отцовская хитрость: если дать детям джойстики с обрезанными проводами, они будут играть с таким же удовольствием, как если бы играли по-настоящему 0 Источник:

Главное, что ребенок заснул, а как - неважно 0 Источник:

В тесноте, да не в обиде 0 Источник:

Папа - лучший тренер 0 Источник: