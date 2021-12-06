Поп-король поп-штрафов: у Киркорова накопилось 90 штрафов за нарушение ПДД

14 декабря в мировом суде начнутся судебные заседания, на которых будут расматриваться неоплаченные штрафы короля российской эстрады Филиппа Киркорова от ГИБДД. Судье придется поработать "закатав рукава", так как число штрафов певца и продюссера готово перевалить за девять десятков.
90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях. поступили к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Все они были составлены сотрудниками 2 батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, который отвечает за центр столицы,- пишет "Российская газета".
По словам пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук, протоколы на Филлипа Киркорова составлены по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, то есть за неуплату штрафа в срок.
Глава движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с NEWS.ru предположил, что, скорее всего, ПДД нарушил не сам артист, а его водитель, а Киркоров лишь несёт ответственность как владелец автомобиля: Полагаю, что это всё-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулём не ездят. Но машина оформлена на него (на Киркорова. — NEWS.ru), и он как собственник несёт ответственность за оплату штрафов и за всё остальное".
Адвокат певца Александр Добровинский сообщил РБК, что "Филипп Киркоров удивлен тем, что у него есть какая-либо задолженность". «Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — сказал он.
Источник:
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В Германии распространена довольно оригинальная санкция, применяемая к «злостным нарушителям» ПДД «Идиотен тест». Если вы 3 раза подряд нарушили ПДД в Германии, то власти на полном серьезе сочтут вас за идиота и отправят сдавать «Идиотен тест», предварительно лишив прав на 3 месяца.
https://homo-i-sapiens.livejournal.com/67654.htmlhttps://homo-i-sapiens.livejournal.com/67654.html