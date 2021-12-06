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Поп-король поп-штрафов: у Киркорова накопилось 90 штрафов за нарушение ПДД

Поп-король поп-штрафов: у Киркорова накопилось 90 штрафов за нарушение ПДД (1 фото)

Автор:
06 декабря 2021 15:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   гибдд   мировой судья   суд   штрафы   
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14 декабря в мировом суде начнутся судебные заседания, на которых будут расматриваться неоплаченные штрафы короля российской эстрады Филиппа Киркорова от ГИБДД. Судье придется поработать "закатав рукава", так как число штрафов певца и продюссера готово перевалить за девять десятков.

90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях. поступили к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы. Все они были составлены сотрудниками 2 батальона ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, который отвечает за центр столицы,- пишет "Российская газета".

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По словам пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук, протоколы на Филлипа Киркорова составлены по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, то есть за неуплату штрафа в срок.

Глава движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с NEWS.ru предположил, что, скорее всего, ПДД нарушил не сам артист, а его водитель, а Киркоров лишь несёт ответственность как владелец автомобиля: Полагаю, что это всё-таки водитель, так как люди уровня Киркорова, артист или бизнесмен, не важно абсолютно, сами за рулём не ездят. Но машина оформлена на него (на Киркорова. — NEWS.ru), и он как собственник несёт ответственность за оплату штрафов и за всё остальное".

Адвокат певца Александр Добровинский сообщил РБК, что "Филипп Киркоров удивлен тем, что у него есть какая-либо задолженность". «Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — сказал он.

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Метки: Киркоров   гибдд   мировой судья   суд   штрафы   
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34k
Опаньки 3 часа назад
Зачем вы его называете королем?
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9k
Alex Djeff 13 минут назад
Свои места по всей Москве...
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996
Иннокентий 13 минут назад
Был бы он в оппозиции, посадили бы уже давно!
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3k
Egoro 20 минут назад
"будут рассматриваться неоплаченные штрафы короля российской эстрады Филиппа Киркорова" - [мат]з король? Попса напридумывала себе титулов - золотые и серебряные голоса, король эстрады, императрица и пр., и т.д., и т.п. Не надо им уподобляться, имхо.
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−74
detective Полчаса назад
у нас все можно, у кого есть бабло...
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639
Снежный Барс Час назад
Король заднего привода
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4k
aleksei Час назад
Класс, в Европе,допустим, уже бы посадили суток на 30 и прав лишили, а у нас все можно
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9k
wild cat 2 часа назад
король чего?
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6k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Есть мнение, что после двух десятков штрафов за ограниченное время у человека нужно изымать права хотя бы на год, ездить он не умеет. При наличии десятков неоплаченых штафов надо изымать транспортное средство. Этот человек опасен для добропорядочных участников дорожного движения.
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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103
Рамзанкады Ров Том Сойер 59 минут назад
Так он болгарин
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Выщитает из з/платы водителя. 100%. Он же тридварас.
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146
Васяти Фрэнд 40 минут назад
А ты бы на его месте не высчитал, если бы водитель реально нарушал?
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1k
azuver 2 часа назад
Какой "король"? Румын обыкновенный.
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261
Ххх 2 часа назад
Я знаю что зануда, но тему прочитала с третьего раза, шраф это наверно серьезно
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Король - пи@арасов
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12k
Valiko 2 часа назад
заядлый рецидивист - дайте метлу на 15 суток!
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66k
Viktor 3 часа назад
Чёта не пойму вашу систему! У нас, ежели есть хоть один неоплаченный штраф (неважно - за парковку или за нарушение ПДД), техосмотр не пройдёшь - катайся и бойся.
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5k
Чётенький 3 часа назад
Он не трогал писю козла
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42k
Элек Мек 3 часа назад
Как он прошёл мед.комиссию?
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103
Рамзанкады Ров Элек Мек 58 минут назад
Куда?
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1k
Инквизитор РФ 3 часа назад
Унитаз эстрады
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