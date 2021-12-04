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Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков

Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков (4 фото)

Автор:
04 декабря 2021 16:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: пропаганда   рэп   суд   шоу бизнес   штраф   элджей   
1739
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Судя по всему, заканчивается вольная жизнь у последователей жанра, зародившегося в 1970-годах в афроамериканских кварталах Бронкса.

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Метки: пропаганда   рэп   суд   шоу бизнес   штраф   элджей   
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29  комментариев
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4k
Core 2 часа назад
Давно пора этот биомусор вычистить)
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1k
Виталий 18 минут назад
Когда говорят про российского рэпера, мне всегда кажется что это про го в но.
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13k
Евгений 20 минут назад
Популярность этих петухов - уже сама по себе пропаганда наркотиков.
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4k
a_komolow Полчаса назад
Давно пора это говно к стенке поставить!
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30k
Растрелли В.В. Полчаса назад
Штраф должен быть в процентах от дохода осуждённого за год.
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23k
Тигран Саркисян 58 минут назад
Да их отстреливать надо а не штрафовать блет.
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60k
Опиум для народа 59 минут назад
Агата Кристи.

Песня: "Опиум для никого".

Цитата: "Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад...".

"Давай вечером с тобой встретимся будем опиум курить..."

"НОЛЬ" Федор Чистяков.

Песня: "Иду, курю"

Цитата: "Возвращаюсь раз под вечер, обкурившись гашиша. Жизнь становится прекрасна и безумно хороша. / Иду, курю, иду, курю"

Найк Борзов.

Песня: "Лошадка".

Цитата: "Я умру очень рано, и я знаю об этом. / Может быть, не весной, может быть, ранним летом. Я люблю слушать песни и костра нюхать дым, / Но нельзя мне отвлекаться - я везу кокаин".

"Запрещенные барабанщики".

Песня: "Куба рядом".

Цитата: "Раз, два - / Куба далеко, / Три-четыре куба - / и Куба рядом..."

"Сплин".

Песня: "Феллини".

Цитата: "Герой на героине, героиня на героине. / И двойная сплошная пролегла между ними..."

Децл.

Песня: "Legalize"

Цитата: "Легалайз в Голландии, легалайз в Канаде. / Курят все кому не лень - и все в поряде. / Взрослые, дети, молодые леди, / Водители в такси, политики и их коллеги, / Кондукторы, матросы, забивают папиросы / И по кругу раздают друг другу паровозы..."

"Крематорий".

Песня: "Кондратий".

Цитата: "Ах, куда подевался Кондратий? / Минуту назад ведь он был с нами, / В черном кафтане, в розовых джинсах, / С белым кайфом в кармане".

Сектор Газа

Песни: "Наркоман", "Марш наркоманов".
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Уважаемые россияне, и Вы позволяете таким (и пр.) выбл@дкам Вас окучивать? Дно стрёмное!
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836
BHU1004 Час назад
Надо не штрафовать за такое, а одну конечность отнимать. можно на выбор, можно через колесо фортуны, а можно СМС голосованием )))
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3k
Константин Час назад
Вот интересно, лет через 30 кто из них останется и станет уважаемым "классиком", типа Кинчева.
Про того тоже в свое время много чего писали, а уж песни его, ооо. Пропаганда наркоты и суицида в одном тексте.
И ничего ведь, выросли как-то, сейчас он вон - государство критикует и все его обсуждают, прислушиваются к деду.
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4k
Allmaster Час назад
Да уж, штраф, он вроде как больше разбрасывает...
Давно работал я как то нач. смены.
Ну и попадались кадры.
На планерке нач цеха грит, за что его на 10% лишать? ( а это мой лимит)
Да говорю , он тупо приходит и спать, и ему пох.
Бить нельзя, штраф смешной, что там ему 500 руб, слону дробина.
А ты воздействуй!
Я грю, а мне это надо?
Садик, школа, техникум там или что еще, улица, и родители не привили ему понятий, а чего, макаренко?
Он пришел денег ЗАРАБАТЫВАТЬ себе на жизнь...
А я ему не нянька.
Лишай 100%, если не зачешется, то значит тяжелый случай.
А 10% переживет и будет еще хвастаться, типа вот мол, а мне пох...
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105
Nosl 2 часа назад
Свобода слова такая свободословная... Шутить без оглядки нельзя, петь теперь тоже. Грустно...
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388
Николай Nosl 40 минут назад
полностью согласен, скоро все запретят... и самое ужасное народ это хавает, некоторые реально думают, что запретив песни про наркотики или [мат], общество вдруг очистится от этих самых наркотиков или [мат]... однако и к сожалению это не так...
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8k
Максим 2 часа назад
скоро одни басковы и коркоровы в россии останутся
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937
Гремлин 2 часа назад
100000 руб???
Вот это штраф! Больше тянет на рекламу.
Штрафовать надо, учитывая доходы и чтобы было реально больно.
Ну хотя бы с $100000 того же моргена.
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
На кол надо сажать этих заднеприводных!
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