Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков

Теперь же очередь дошла и до бывшего мужа Анастасии Ивлевой, Алексея Узенюка, более известного как рэпер Элджей. В некоторых его клипах присутствовали запрещённые наркотические вещества. 3 декабря московским судом было вынесено решение о штрафе музыканта по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета).