Ещё одного российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков

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Судя по всему, заканчивается вольная жизнь у последователей жанра, зародившегося в 1970-годах в афроамериканских кварталах Бронкса.
Летом этого года Лига безопасного интернета принялась активно вычищать отечественную эстраду оттого, что накопилось в ней за последние десятилетия. Первым под зачистку попал Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн. Зюзинский суд Москвы, ознакомившись с творчеством Алишера, согласился с доводами обвинителя и оштрафовал музыканта за пропаганду наркотиков на 100 тысяч рублей.
Теперь же очередь дошла и до бывшего мужа Анастасии Ивлевой, Алексея Узенюка, более известного как рэпер Элджей. В некоторых его клипах присутствовали запрещённые наркотические вещества. 3 декабря московским судом было вынесено решение о штрафе музыканта по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета).
Сам же рэпер на суде не присутствовал, так как в это время находился на отдыхе за границей. Но его адвокат сообщил, что они намереваются подать апелляционную жалобу. Впрочем такую жалобу подавал и Моргенштерн, но наказание ему не изменили.
Аналогичное обвинение предъявлено и Григорию Ляхову, широко известному в узких кругах как рэпер OG Buda. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что всем исполнителям хип-хопа, нарушившим российское законодательство, придётся «отвечать за свои слова».
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Метки: пропаганда рэп суд шоу бизнес штраф элджей
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Хоть какая-то польза будет
Песня: "Опиум для никого".
Цитата: "Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад...".
"Давай вечером с тобой встретимся будем опиум курить..."
"НОЛЬ" Федор Чистяков.
Песня: "Иду, курю"
Цитата: "Возвращаюсь раз под вечер, обкурившись гашиша. Жизнь становится прекрасна и безумно хороша. / Иду, курю, иду, курю"
Найк Борзов.
Песня: "Лошадка".
Цитата: "Я умру очень рано, и я знаю об этом. / Может быть, не весной, может быть, ранним летом. Я люблю слушать песни и костра нюхать дым, / Но нельзя мне отвлекаться - я везу кокаин".
"Запрещенные барабанщики".
Песня: "Куба рядом".
Цитата: "Раз, два - / Куба далеко, / Три-четыре куба - / и Куба рядом..."
"Сплин".
Песня: "Феллини".
Цитата: "Герой на героине, героиня на героине. / И двойная сплошная пролегла между ними..."
Децл.
Песня: "Legalize"
Цитата: "Легалайз в Голландии, легалайз в Канаде. / Курят все кому не лень - и все в поряде. / Взрослые, дети, молодые леди, / Водители в такси, политики и их коллеги, / Кондукторы, матросы, забивают папиросы / И по кругу раздают друг другу паровозы..."
"Крематорий".
Песня: "Кондратий".
Цитата: "Ах, куда подевался Кондратий? / Минуту назад ведь он был с нами, / В черном кафтане, в розовых джинсах, / С белым кайфом в кармане".
Сектор Газа
Песни: "Наркоман", "Марш наркоманов".
Если слаб на чтение и не знаешь, откуда фраза "Опиум для народа", то хоть погуглил бы.
А вот вышеуказанные группы пели именно про наркотики.
Про того тоже в свое время много чего писали, а уж песни его, ооо. Пропаганда наркоты и суицида в одном тексте.
И ничего ведь, выросли как-то, сейчас он вон - государство критикует и все его обсуждают, прислушиваются к деду.
Давно работал я как то нач. смены.
Ну и попадались кадры.
На планерке нач цеха грит, за что его на 10% лишать? ( а это мой лимит)
Да говорю , он тупо приходит и спать, и ему пох.
Бить нельзя, штраф смешной, что там ему 500 руб, слону дробина.
А ты воздействуй!
Я грю, а мне это надо?
Садик, школа, техникум там или что еще, улица, и родители не привили ему понятий, а чего, макаренко?
Он пришел денег ЗАРАБАТЫВАТЬ себе на жизнь...
А я ему не нянька.
Лишай 100%, если не зачешется, то значит тяжелый случай.
А 10% переживет и будет еще хвастаться, типа вот мол, а мне пох...
Вот это штраф! Больше тянет на рекламу.
Штрафовать надо, учитывая доходы и чтобы было реально больно.
Ну хотя бы с $100000 того же моргена.