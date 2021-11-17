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"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире

"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире (4 фото)

Автор:
17 ноября 2021 12:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Киркоров   Милохин   МузТв   премия   протокол   суд   шоу бизнес   
2024
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Басманный суд Москвы рассмотрел протокол Роскомнадзора и счел претензии справедливыми. Даня Милохин и Филипп Киркоров вздрогнули.

В июне нынешнего года на церемонии премии "Муз-ТВ" зрители обратили внимание на очень откровенное поведение некоторых артистов. Филипп Киркоров на этот раз переплюнул самого себя. Нет, не блестящим одеянием и перьями - с гардеробом у голосистого болгарина всегда был полный порядок - а весьма откровенным выходом на публику. Господин Киркоров появился на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, его сопровождал рэпер Дава. Исполнители вели себя как влюбленные, и журналисты решили, что их перфоманс есть не что иное как намек на как гей-свадьбу.


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После этого активисты из Института Общественного уполномоченного по защите семьи направили в адрес Роскомнадзора и Министерства связи заявление с просьбой обратиться в суд с иском об аннулировании лизензии телеканала "Муз-ТВ". Роскомнадзор составил протокол и подал исковое заявление, которое было рассмотрено Басманным судом г. Москвы.


Вердикт однозначен: телеканал "Муз-ТВ" признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере одного миллиона рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.


Лишать канала лицензии не стали, приостанавливать временно его работу - тоже. Понятно, что в бюджете "Муз-ТВ" штраф не пробьет существенную брешь, однако сам факт вынесения обвинительного приговора по этой статье довольно редок. Как сообщают СМИ, телеканал стал первым в этом году, на кого составили подобный протокол. Лиха беда начало?

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Метки: Киркоров   Милохин   МузТв   премия   протокол   суд   шоу бизнес   
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26  комментариев
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412
Sergei Propisnov Час назад
На миллион нужно было штрафовать каждого причастного педрилу, а сам педрильскй канал уже на 100 миллионов!
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1k
Лёха 4 минуты назад
"Лиха беда начало?"
Хорошо бы...
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664
Mazter 6 минут назад
Нахер он вообще нужен на экранах? Неужели он кому то еще интересен???
Нет, я понимаю когда Фрэдди Меркьюри эпотировал всех своим видом, но во-первых это талант мирового масштаба, я лично готов простить ему многое, а во-вторых когда он это делал, то это было еще что-то новое и неожиданое.
Сейчас же скорее можно удивить простой крепкой семьей большим кол-вом детей и в доме у которой нет телевизора
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36k
kalinser 12 минут назад
Слону дробина,а не штраф...
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562
svarog19692007 22 минуты назад
А что , эту МУСОРКУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТХОДОВ кто то еще смотрит ?
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375k
Алексей Полчаса назад
музтвгейщики прям расплакались от такого ОГРОМНОГО штрафа
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39k
Олег Полчаса назад
закрывать этот рассадник нужно! И всю эту педобратию разгонять Там нормальных нет по определению. Не помню я на музыкальных каналах исполнителей похожих на мужиков
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22k
MrGod 36 минут назад
Штраф штрафом, а сжечь?
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157
Степан Злыгостев 45 минут назад
Пускайте газ!
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941
Иван Иванов 48 минут назад
Да там в какую награду от муз тв не тыкни, будет гомосятина.
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21k
ПаганецЪ 48 минут назад
А жаль, что деятельность муз-анала не приостановили. Такая финансовая потеря лучше бы повлияла.
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1k
33k
Опаньки 55 минут назад
удивительно , что ...

хотя после Бузовой в театре уже ничего не удивительно
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4k
Максим Час назад
Каждый из участников этого действа не раз хвалился в социальных сетях своим доходом, показывая, что сумма в миллион для них крохи. Дальше что? Изменится политика канала? Появится альтернатива?
Ответом на подобное может быть лишь смещение в пользу спорта для детей. Образования. Показать, что жизнь должна быть не "модной", а разумной. А пока дети видят в своих тик токах как эти полупокеры виляя задом зарабатывают то, что родителям юных умов и не снилось. аудитории будет казаться, что подобное и есть норма и некое правило.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
1k
rider2 Час назад
Так они и не почувствуют такой штраф, штраф должен быть такой, чтобы в последствии не было желания осуществить подобное.
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8
HunterKiller Час назад
давно пора как в СССР статью ввести в УК за мужеловство...вот пусть там в тайге за забором и долбят друг друга в дупы
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−39
ульрих Час назад
бустерная доха спутник, делать?
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9k
kaboza Час назад
Сдается мне это самая в мире дешевая реклама говноканала...
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377
Ямщик Час назад
Оштрафовали они! Герои, блин.... На кол этих п%%асов садить надо! И тех кто их рекламирует - туда же.
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5k
Ruk Час назад
а почему претензии к каналу , а не к 3,14дору певцу?
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159
eutace Ruk 48 минут назад
потому что быть геем не запрещено, запрещено это показывать и пропагандировать
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