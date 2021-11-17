"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире

Вердикт однозначен: телеканал "Муз-ТВ" признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере одного миллиона рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Лишать канала лицензии не стали, приостанавливать временно его работу - тоже. Понятно, что в бюджете "Муз-ТВ" штраф не пробьет существенную брешь, однако сам факт вынесения обвинительного приговора по этой статье довольно редок. Как сообщают СМИ, телеканал стал первым в этом году, на кого составили подобный протокол. Лиха беда начало?