"Муз-ТВ" оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду в прямом эфире

Басманный суд Москвы рассмотрел протокол Роскомнадзора и счел претензии справедливыми. Даня Милохин и Филипп Киркоров вздрогнули.
В июне нынешнего года на церемонии премии "Муз-ТВ" зрители обратили внимание на очень откровенное поведение некоторых артистов. Филипп Киркоров на этот раз переплюнул самого себя. Нет, не блестящим одеянием и перьями - с гардеробом у голосистого болгарина всегда был полный порядок - а весьма откровенным выходом на публику. Господин Киркоров появился на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, его сопровождал рэпер Дава. Исполнители вели себя как влюбленные, и журналисты решили, что их перфоманс есть не что иное как намек на как гей-свадьбу.
После этого активисты из Института Общественного уполномоченного по защите семьи направили в адрес Роскомнадзора и Министерства связи заявление с просьбой обратиться в суд с иском об аннулировании лизензии телеканала "Муз-ТВ". Роскомнадзор составил протокол и подал исковое заявление, которое было рассмотрено Басманным судом г. Москвы.
Вердикт однозначен: телеканал "Муз-ТВ" признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере одного миллиона рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.
Лишать канала лицензии не стали, приостанавливать временно его работу - тоже. Понятно, что в бюджете "Муз-ТВ" штраф не пробьет существенную брешь, однако сам факт вынесения обвинительного приговора по этой статье довольно редок. Как сообщают СМИ, телеканал стал первым в этом году, на кого составили подобный протокол. Лиха беда начало?
Источник:
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Хорошо бы...
Нет, я понимаю когда Фрэдди Меркьюри эпотировал всех своим видом, но во-первых это талант мирового масштаба, я лично готов простить ему многое, а во-вторых когда он это делал, то это было еще что-то новое и неожиданое.
Сейчас же скорее можно удивить простой крепкой семьей большим кол-вом детей и в доме у которой нет телевизора
хотя после Бузовой в театре уже ничего не удивительно
Ответом на подобное может быть лишь смещение в пользу спорта для детей. Образования. Показать, что жизнь должна быть не "модной", а разумной. А пока дети видят в своих тик токах как эти полупокеры виляя задом зарабатывают то, что родителям юных умов и не снилось. аудитории будет казаться, что подобное и есть норма и некое правило.