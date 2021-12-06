FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8074 поста • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Как человечество погубит планету: в Австралии построят "черный ящик Земли"

Как человечество погубит планету: в Австралии построят "черный ящик Земли" (7 фото)

Автор:
06 декабря 2021 15:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   интересно   катастрофа   конец света   человечество   черный ящик   
1418
7

Предсказания климатической катастрофы становятся все более реальными, а отношение мирового сообщества к данной проблеме - серьёзным.

В связи с этим человечество рассматривает все возможные сценарии.

×
×

В том числе и печальный для нашей цивилизации.

В Австралии задумались над созданием "чёрного ящика Земли". Самописец планируют построить к 2022 году на побережье острова Тасмания.

Чёрный ящик будет выглядеть размером с городской автобус.

Внутри него будут находиться накопители информации, датчики изменения показателей планеты Земля, которые будут поступать в хранилище в режиме онлайн.

Также самописец через интернет будет фиксировать информацию о действиях человечества, которые предпринимались для предотвращения катастрофы, либо сыграли ключевой фактор в конце человечества.

Внешне самописец Земли будет покрыт "неразрушимой" оболочкой. А питаться будет от солнечных батарей.


«Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, он [черный ящик] станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы», — заявил один из создателей "чёрного ящика" Джим Кертис.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Австралия   интересно   катастрофа   конец света   человечество   черный ящик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
254
Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
через 10 000 лет найдут его
но не смогут понять как работает
утопят к чертям от греха подальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 51 минуту назад
И чем этот самописец поможет в избежании котаклизма? По-моему, он наоборот его приблизит - за счёт производства всех этих технологических элементов (серверов, панелей и прочего).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Чётенький Час назад
наркоманы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кто эти люди? Кто эти люди? На древней винодельне в Израиле нашли кольцо для защиты от похмелья На древней винодельне в Израиле нашли кольцо для защиты от похмелья 50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии 50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже... "Прощай, оружие?": Росгвардия подготовила поправки, ужесточающие условия выдачи лицензии "Прощай, оружие?": Росгвардия подготовила поправки, ужесточающие условия выдачи лицензии В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8877



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные, странные и необычные исторические факты
0
41
Интересные, странные и необычные исторические факты
30 фактов, которые сделают мир интереснее
0
39
30 фактов, которые сделают мир интереснее
Набирающие популярность в сообществах
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
0
3
Вкус детства: почему коровье молоко такое вкусное?
Шедевры индейского искусства: Туника правителя инков
0
11
Шедевры индейского искусства: Туника правителя инков
Кто эти люди?
Кто эти люди?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#прикол#СССР#ватермарк#кино#позитив#Рецепт#приколы
#интересно#картинки#животные#интересное#фотографии#аварии#комментарии#шоу бизнес#забавно#сарказм
#Юмор#люди#Ynews#дтп#Россия#вкусно#мемы#как приготовить#зима#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться