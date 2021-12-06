Как человечество погубит планету: в Австралии построят "черный ящик Земли"

Внешне самописец Земли будет покрыт "неразрушимой" оболочкой. А питаться будет от солнечных батарей.

«Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, он [черный ящик] станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы», — заявил один из создателей "чёрного ящика" Джим Кертис.