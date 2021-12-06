Как человечество погубит планету: в Австралии построят "черный ящик Земли"

Предсказания климатической катастрофы становятся все более реальными, а отношение мирового сообщества к данной проблеме - серьёзным.
В связи с этим человечество рассматривает все возможные сценарии.
В том числе и печальный для нашей цивилизации.
В Австралии задумались над созданием "чёрного ящика Земли". Самописец планируют построить к 2022 году на побережье острова Тасмания.
Чёрный ящик будет выглядеть размером с городской автобус.
Внутри него будут находиться накопители информации, датчики изменения показателей планеты Земля, которые будут поступать в хранилище в режиме онлайн.
Также самописец через интернет будет фиксировать информацию о действиях человечества, которые предпринимались для предотвращения катастрофы, либо сыграли ключевой фактор в конце человечества.
Внешне самописец Земли будет покрыт "неразрушимой" оболочкой. А питаться будет от солнечных батарей.
«Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, он [черный ящик] станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы», — заявил один из создателей "чёрного ящика" Джим Кертис.
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но не смогут понять как работает
утопят к чертям от греха подальше