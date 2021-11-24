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11-летняя девочка нашла в Иерусалиме древнюю и очень редкую монету

11-летняя девочка нашла в Иерусалиме древнюю и очень редкую монету (3 фото)

Автор:
24 ноября 2021 16:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Факты о монетах   археологическая находка   археология   древний мир   иерусалим   интересно   серебряная монета   
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11-летняя Лиэль Крутокоп посетила со своей семьей Национальный парк "Город Давида" в Иерусалиме. Фамилия девочки оказалась говорящей: работая вместе с археологами, она нашла серебряную монету, которой 2000 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Факты о монетах   археологическая находка   археология   древний мир   иерусалим   интересно   серебряная монета   
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11  комментариев
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Алекс Чебурашкин 3 часа назад
и сколько она стоит? )))) цена вопроса так сказать )))
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Миша 17 минут назад
Покажите монету тем знатокам, которые утверждают, что до 19 века евреи в Палестине не жили.
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924
Gayrat 2 часа назад
Чот доxрена написано на монетке. В торце нигде 'made in China' не проглядывается?
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Не этими ли монетами с иудой расплатились за услугу?
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евгений липаев Izrin Maria 2 часа назад
Да, отсутствие образования - это ужасно...
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