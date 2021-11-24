11-летняя девочка нашла в Иерусалиме древнюю и очень редкую монету

На протяжении 70 лет между евреями и римлянами велись три крупные войны.



Первая еврейско-римская война длилась с 66 по 70 год нашей эры; за этим последовала Китосская война, которая произошла между 115 и 117 годами нашей эры. Наконец, восстание Бар-Кохбы произошло с 132 по 136 год нашей эры.



Роберт Кул считает, что серебро, из которого сделана найденная монета, было получено из запасов, спрятанных в еврейских храмах, а сама она, вероятно, отчеканена на площади Храмовой горы. Дело в том, что монета сделана из высококачественного серебра, какое в те времена можно было найти только в храмах.



"Собственная валюта - признак суверенитета. Если вы идете на восстание, вы используете один из самых очевидных символов независимости и чеканите монеты, - объяснил Кул. - Надпись на монете ясно выражает чаяния повстанцев. Решение использовать древнееврейскую письменность, которая в то время уже не использовалась, не случайно.Это обращение людей того времени к дням Давида и Соломона и дням единого еврейского царства - эпохе, когда народ Израиля имел полную независимость".