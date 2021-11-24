11-летняя девочка нашла в Иерусалиме древнюю и очень редкую монету

997
3
11-летняя Лиэль Крутокоп посетила со своей семьей Национальный парк "Город Давида" в Иерусалиме. Фамилия девочки оказалась говорящей: работая вместе с археологами, она нашла серебряную монету, которой 2000 лет.
Монету отчеканили 2000 лет назад во время Великого восстания, первого еврейского восстания против римлян, которое началось в 66 г. до н.э. Вероятнее всего, она была сделана священником в 68 году до н. э., только что присоединившимся к восстанию.
"Мы вылили ведро с землей на ситечко, и пока мы фильтровали камни, которые были внутри, я увидела что-то круглое", - рассказала девочка о моменте, когда она нашла монету.
Монета весом около 14 граммов украшена древними изображениями и надписями о еврейском восстании. На одной стороне - изображение чаши и надписи "израильский шекель" и "второй год", относящиеся ко второму году восстания (с 67 по 68 г. до н.э.). На другой стороне древнееврейским шрифтом написано "Святой Иерусалим", за которым следует другое слово, относящееся к штаб-квартире Первосвященника в Храме.
"Мы вылили ведро с землей на ситечко, и пока мы фильтровали камни, которые были внутри, я увидела что-то круглое", - рассказала девочка о моменте, когда она нашла монету.
Монета весом около 14 граммов украшена древними изображениями и надписями о еврейском восстании. На одной стороне - изображение чаши и надписи "израильский шекель" и "второй год", относящиеся ко второму году восстания (с 67 по 68 г. до н.э.). На другой стороне древнееврейским шрифтом написано "Святой Иерусалим", за которым следует другое слово, относящееся к штаб-квартире Первосвященника в Храме.
"Это редкая находка, поскольку из многих тысяч монет, обнаруженных на сегодняшний день в ходе археологических раскопок, только около 30 монет являются монетами из серебра и относятся к периоду Великого восстания", - сказал Роберт Кул, глава отдела монет Управления древностей Израиля.
Такие монеты чеканили еврейские повстанцы, чтобы показать приверженность борьбе за независимость своего народа.
Еврейско-римская война началась после того, как Антипатр Идумейский начал свое жестокое правление в Иерусалиме, через год после того, как римляне взяли под полный контроль сирийскую провинцию в 63 году нашей эры.
Первоначально восстания начались из-за религиозных ограничений, наложенных на евреев, когда римляне построили город на вершине священных руин в Иерусалиме, в том числе римский языческий храм на месте священного еврейского храма.
Такие монеты чеканили еврейские повстанцы, чтобы показать приверженность борьбе за независимость своего народа.
Еврейско-римская война началась после того, как Антипатр Идумейский начал свое жестокое правление в Иерусалиме, через год после того, как римляне взяли под полный контроль сирийскую провинцию в 63 году нашей эры.
Первоначально восстания начались из-за религиозных ограничений, наложенных на евреев, когда римляне построили город на вершине священных руин в Иерусалиме, в том числе римский языческий храм на месте священного еврейского храма.
На протяжении 70 лет между евреями и римлянами велись три крупные войны.
Первая еврейско-римская война длилась с 66 по 70 год нашей эры; за этим последовала Китосская война, которая произошла между 115 и 117 годами нашей эры. Наконец, восстание Бар-Кохбы произошло с 132 по 136 год нашей эры.
Роберт Кул считает, что серебро, из которого сделана найденная монета, было получено из запасов, спрятанных в еврейских храмах, а сама она, вероятно, отчеканена на площади Храмовой горы. Дело в том, что монета сделана из высококачественного серебра, какое в те времена можно было найти только в храмах.
"Собственная валюта - признак суверенитета. Если вы идете на восстание, вы используете один из самых очевидных символов независимости и чеканите монеты, - объяснил Кул. - Надпись на монете ясно выражает чаяния повстанцев. Решение использовать древнееврейскую письменность, которая в то время уже не использовалась, не случайно.Это обращение людей того времени к дням Давида и Соломона и дням единого еврейского царства - эпохе, когда народ Израиля имел полную независимость".
Первая еврейско-римская война длилась с 66 по 70 год нашей эры; за этим последовала Китосская война, которая произошла между 115 и 117 годами нашей эры. Наконец, восстание Бар-Кохбы произошло с 132 по 136 год нашей эры.
Роберт Кул считает, что серебро, из которого сделана найденная монета, было получено из запасов, спрятанных в еврейских храмах, а сама она, вероятно, отчеканена на площади Храмовой горы. Дело в том, что монета сделана из высококачественного серебра, какое в те времена можно было найти только в храмах.
"Собственная валюта - признак суверенитета. Если вы идете на восстание, вы используете один из самых очевидных символов независимости и чеканите монеты, - объяснил Кул. - Надпись на монете ясно выражает чаяния повстанцев. Решение использовать древнееврейскую письменность, которая в то время уже не использовалась, не случайно.Это обращение людей того времени к дням Давида и Соломона и дням единого еврейского царства - эпохе, когда народ Израиля имел полную независимость".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников
- На древней винодельне в Израиле нашли кольцо для защиты от похмелья
- Ученые узнали, из чего делали одежду в каменном веке
- В Эгейском море обнаружено судно с древними кувшинами
- Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники
Метки: Ynews Факты о монетах археологическая находка археология древний мир иерусалим интересно серебряная монета
16
Понравилось16
Новости партнёров
Это вы статью прочитать не потрудились, хотя бы начало статьи. Прочитайте, прежде чем постить глупости.
А новое летоисчисление - от Рождества Христова. Монеты отчеканили за 66 лет до его рождения.