50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии

Миграция обычно начинается с первых дождей в сезон дождей, который выпадает на октябрь или ноябрь. В этот раз самцы крабов покинули свои дома после нескольких дней сильного дождя в начале месяца и отправились к пляжу, подбирая на пути самок.

Точное время и скорость миграции определяет фаза луны. По прогнозам, крабы начнут нереститься 29 или 30 числа этого месяца. Во время миграции каждая самка краба выпускает примерно 100 000 яиц в Индийский океан в течение пяти или шести ночей подряд.

Через месяц молодые красные крабы вернутся на берег и отправятся домой в тропический лес. Однако подавляющее большинство личинок съедят рыбы, манты и гигантские китовые акулы, которые выжидают ежегодного пиршества в окрестных водах.