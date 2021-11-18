50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии

На острове Рождества в Австралии начался сезон миграции крабов: на глазах ошеломленных туристов миллионы крабов вылезли на дороги и отправились к океану, окрасив остров в красный цвет.
Более 50 миллионов красных крабов отправились в путь из тропических лесов до побережья острова Рождества для размножения. Местные жители и туристы не упустили случая запечатлеть это событие, которое называют одной из самых масштабных миграций животных на планете. На фотографиях и видео очевидцев по пути к месту назначения крабы полностью покрывают собой улицы, мосты, скалы и ручьи.
Местные готовились к миграции на протяжении нескольких месяцев: для крабов построили специальные мосты и временные ограждения.
Доктор Таня Детто, координатор программы по инвазивным видам на острове Рождества, рассказала изданию Daily Mail Australia, что такого наплыва мигрирующих крабов в этом районе не было с 2005 года. Она также отметила, что ее команда потратила много времени на работу с мостами и ограждениями, которые должны помочь крабам безопасно добраться до бухты.
«Было действительно приятно видеть, как они сворачивают с проезжей части и благополучно добираются до места», — сказала она. Доктор Детто также добавила, что, хотя эксперты на острове и могут предсказать примерный маршрут, по которому будут двигаться крабы, он немного меняется каждый год. И, хотя некоторые крабы застряли, перелезая через трехэтажные здания, или упали со скал, она сказала, что большинство крабов переживут миграцию.
Миграция обычно начинается с первых дождей в сезон дождей, который выпадает на октябрь или ноябрь. В этот раз самцы крабов покинули свои дома после нескольких дней сильного дождя в начале месяца и отправились к пляжу, подбирая на пути самок.
Точное время и скорость миграции определяет фаза луны. По прогнозам, крабы начнут нереститься 29 или 30 числа этого месяца. Во время миграции каждая самка краба выпускает примерно 100 000 яиц в Индийский океан в течение пяти или шести ночей подряд.
Через месяц молодые красные крабы вернутся на берег и отправятся домой в тропический лес. Однако подавляющее большинство личинок съедят рыбы, манты и гигантские китовые акулы, которые выжидают ежегодного пиршества в окрестных водах.
Бьянка Прист, исполняющая обязанности менеджера национального парка острова Рождества, рассказала, что это невероятное природное явление происходит на живописном острове каждый год.
«Работники национального парка острова Рождества поставили несколько километров временных ограждений, установили знаки и перекрыли дороги по всему острову, чтобы защитить миллионы крабов, отправившихся из своих домов в лесу к побережью, — сказала Прист. — На протяжении многих лет люди съезжаются со всех уголков мира, чтобы стать свидетелями этого явления дикой природы».
О передвижениях крабов сообщают на местном радио и досках объявлений. Посетителей острова также просят оставить машины и перемещаться пешком, чтобы не задавить крабов, пока те добираются до побережья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да ) Это вам не Китай там бы сожрали в начале пути
Надо стать раком и пройти боком!