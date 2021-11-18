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50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии

50 миллионов крабов заполонили остров в Австралии (11 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2021 19:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   Остров Рождества   в мире животных   дикая природа   крабы   миграция   
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На острове Рождества в Австралии начался сезон миграции крабов: на глазах ошеломленных туристов миллионы крабов вылезли на дороги и отправились к океану, окрасив остров в красный цвет.

Более 50 миллионов красных крабов отправились в путь из тропических лесов до побережья острова Рождества для размножения. Местные жители и туристы не упустили случая запечатлеть это событие, которое называют одной из самых масштабных миграций животных на планете. На фотографиях и видео очевидцев по пути к месту назначения крабы полностью покрывают собой улицы, мосты, скалы и ручьи.

Местные готовились к миграции на протяжении нескольких месяцев: для крабов построили специальные мосты и временные ограждения.

Доктор Таня Детто, координатор программы по инвазивным видам на острове Рождества, рассказала изданию Daily Mail Australia, что такого наплыва мигрирующих крабов в этом районе не было с 2005 года. Она также отметила, что ее команда потратила много времени на работу с мостами и ограждениями, которые должны помочь крабам безопасно добраться до бухты.

«Было действительно приятно видеть, как они сворачивают с проезжей части и благополучно добираются до места», — сказала она. Доктор Детто также добавила, что, хотя эксперты на острове и могут предсказать примерный маршрут, по которому будут двигаться крабы, он немного меняется каждый год. И, хотя некоторые крабы застряли, перелезая через трехэтажные здания, или упали со скал, она сказала, что большинство крабов переживут миграцию.

Миграция обычно начинается с первых дождей в сезон дождей, который выпадает на октябрь или ноябрь. В этот раз самцы крабов покинули свои дома после нескольких дней сильного дождя в начале месяца и отправились к пляжу, подбирая на пути самок.

Точное время и скорость миграции определяет фаза луны. По прогнозам, крабы начнут нереститься 29 или 30 числа этого месяца. Во время миграции каждая самка краба выпускает примерно 100 000 яиц в Индийский океан в течение пяти или шести ночей подряд.

Через месяц молодые красные крабы вернутся на берег и отправятся домой в тропический лес. Однако подавляющее большинство личинок съедят рыбы, манты и гигантские китовые акулы, которые выжидают ежегодного пиршества в окрестных водах.

Бьянка Прист, исполняющая обязанности менеджера национального парка острова Рождества, рассказала, что это невероятное природное явление происходит на живописном острове каждый год.

«Работники национального парка острова Рождества поставили несколько километров временных ограждений, установили знаки и перекрыли дороги по всему острову, чтобы защитить миллионы крабов, отправившихся из своих домов в лесу к побережью, — сказала Прист. — На протяжении многих лет люди съезжаются со всех уголков мира, чтобы стать свидетелями этого явления дикой природы».

О передвижениях крабов сообщают на местном радио и досках объявлений. Посетителей острова также просят оставить машины и перемещаться пешком, чтобы не задавить крабов, пока те добираются до побережья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   Остров Рождества   в мире животных   дикая природа   крабы   миграция   
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21  комментарий
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21k
Влад 2 часа назад
Змеи, пауки,акулы, кубомедузы, теперь еще и крабы. Австралия - филиал ада.
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10k
she= عليه 8 минут назад
Местные готовились к миграции на протяжении нескольких месяцев: для крабов построили специальные мосты и временные ограждения.

Да ) Это вам не Китай там бы сожрали в начале пути
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14k
alexis 37 минут назад
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29k
Антон 37 минут назад
Заметили, как за всей этой кутерьмой наблюдает пальмовый вор? По ходу, он организатор этого стихийного митинга.
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23k
Юрьевич 49 минут назад
Это они уже варёные?

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2k
Hazanoff 52 минуты назад
Закидывайте
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3k
mukado 54 минуты назад
по моим данным 50 миллионов 862 штуки
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834
-ШУТ- Час назад
50 миллионов крабов--------------------мне одному интересно как автор их пересчитывал?
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948
Сергей Ковалев Час назад
Где вопрос "А их можно кушать "?
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−7
Oleg 2 часа назад
Как стать крабом?
Надо стать раком и пройти боком!
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561
Nik-kolla 2 часа назад
Наверное вкусные
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10k
Lynx 2 часа назад
От уж действительно событие мирового масштаба. Мульёны и мульёны лет мигрируют мульёны ракообразных, а тут вдруг сенсация! Потомушто тырнетик просветил малограмотных, книжек и энциклопедий не читающих.
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1k
Наташа Гадова 2 часа назад
Как их подсчитали?
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387
Mixan 2 часа назад
Надеюсь народ поможет им добраться до океана..Красивые очень и зрелище то еще ..
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