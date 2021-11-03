Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники

Преподавательница физики Анастасия из тюменского техникума, похоже, знает, как найти путь к сердцу своих учеников. Даже те, кто в принципе не любит ее предмет, старались не ударить в грязь лицом, выполняя контрольную работу. Еще бы! За нарисованного котика, ежика или динозавра полагался целый лишний балл!

Своим опытом педагог поделилась в Твиттере и, кажется, такие задания понравились не только студентам Анастасии.