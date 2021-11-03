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Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники

Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники (15 фото)

Автор:
03 ноября 2021 07:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   интересно   контрольная работа   креатив   рисунки   твиттер   творчество   школа   
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Чтобы разрядить обстановку, одно из заданий в контрольной по физике педагог сделала творческим. Учащиеся техникума сначала не поверили своим глазам, а потом с удовольствием стали рисовать котиков, ежиков и прочих животных.

Преподавательница физики Анастасия из тюменского техникума, похоже, знает, как найти путь к сердцу своих учеников. Даже те, кто в принципе не любит ее предмет, старались не ударить в грязь лицом, выполняя контрольную работу. Еще бы! За нарисованного котика, ежика или динозавра полагался целый лишний балл!


Своим опытом педагог поделилась в Твиттере и, кажется, такие задания понравились не только студентам Анастасии.


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Впрочем, большинство студентов отнеслись к выполнению этого задания серьезно, и рисовали самостоятельно. Как умели.



Помимо котиков студенты рисовали ежей и даже динозавров.

А одного из ежика признали лучшим. Любимец Твиттера порадовал жизнерадостной улыбкой и забавным ежиком на толстом тельце. По художественным канонам животное абсолютно не напоминало ежа, но ведь наивное искусство - это тоже творчество!

Позитивный пост преподавательницы развеселил подписчиков Твиттера и показал, что учительство тоже может быть интересным, если приложить к нему капельку фантазии. Одна из пользовательниц Сети, преподающая английский язык, под постом Анастасии выложила примеры проверочной работы для школьников накануне Хэллоуина.


А кто-то вспомнил о своих школьных и студенческих годах.


А вам, уажаемые фишкяне, понравились бы такие задания в школе/техникуме или вы считаете, что они там не к месту?

Источник:

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Метки: Ynews   интересно   контрольная работа   креатив   рисунки   твиттер   творчество   школа   
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29k
Рекламщик 2 часа назад
Я лошадок нарисовал...
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3k
Ivan 4 минуты назад
Я рисовать не умею. Мой предел без трафаретов- 2 точки на плоскости, чтоб потом их соединить при помощи линейки.
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1k
閃光 Полчаса назад
Кто так котиков рисует? Вы что, не видите, что вы неправильно рисуете?

Учитесь.

Кто так котиков рисует? Вы что, не видите, что вы неправильно рисуете? Учитесь.Посмотреть
Кто так котиков рисует? Вы что, не видите, что вы неправильно рисуете? Учитесь.
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2k
Хрюн 37 минут назад
А кто хотел бы лечиться у врача который котиков рисовал ? Или лететь в самолёте с таким же лётчиком?
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8k
Перст Указующий 41 минуту назад
хорошо, что в моё время не было тестов. иначе я не запомнил бы вообще ничего
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6k
Игорь Мочалов Час назад
Чем больше работаю в образовании, тем больше поражаюсь деградации этого самого образования. Мы реально скоро будем вылавливать студентов по всем соцсетям, умолять их по всем аккаунтам выполнить хоть что-нибудь. И не удивлюсь, если преподаватели будут ездить по домам, чтобы узнать, не выполнил ли студент работу - уже к этому идёт. Потому что студенты, особенно заочники, тупо не посещают занятия, многих, по их словам, начальство на сессию не пускает, несмотря на положенные по закону выходные, кто то просто не сдает работы. А отчислять - дано указание "сохранять контингент", потому как подушевое финансирование.
Я сам немного часов информатики веду, по совместительству, так и так уже даю уровень 5 класса, даром что ВУЗ. Но даже это сделать не могут.
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9k
Vacony Час назад
почему такой почерк странный ... и это у студентов...
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14k
Ser Час назад
ДА! правильно - котики это наше всё!
Ай ! Нормально! Деградации образования в России согласно наставлениями "нашей" нынешней власти в стране и с божей помощью - НЕТ ПРЕДЕЛА!
Это проклятый Вовка Ульянов из СССР призывал "учиться, учиться, учиться"...не котиков рисовать! НАШ Вован! всё перерешал!
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883
Ksenia2 2 часа назад
Почему у нас в школе не было таких заданий?
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Милота!
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