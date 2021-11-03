Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники

Чтобы разрядить обстановку, одно из заданий в контрольной по физике педагог сделала творческим. Учащиеся техникума сначала не поверили своим глазам, а потом с удовольствием стали рисовать котиков, ежиков и прочих животных.
Преподавательница физики Анастасия из тюменского техникума, похоже, знает, как найти путь к сердцу своих учеников. Даже те, кто в принципе не любит ее предмет, старались не ударить в грязь лицом, выполняя контрольную работу. Еще бы! За нарисованного котика, ежика или динозавра полагался целый лишний балл!
Своим опытом педагог поделилась в Твиттере и, кажется, такие задания понравились не только студентам Анастасии.
Впрочем, большинство студентов отнеслись к выполнению этого задания серьезно, и рисовали самостоятельно. Как умели.
Помимо котиков студенты рисовали ежей и даже динозавров.
А одного из ежика признали лучшим. Любимец Твиттера порадовал жизнерадостной улыбкой и забавным ежиком на толстом тельце. По художественным канонам животное абсолютно не напоминало ежа, но ведь наивное искусство - это тоже творчество!
Позитивный пост преподавательницы развеселил подписчиков Твиттера и показал, что учительство тоже может быть интересным, если приложить к нему капельку фантазии. Одна из пользовательниц Сети, преподающая английский язык, под постом Анастасии выложила примеры проверочной работы для школьников накануне Хэллоуина.
А кто-то вспомнил о своих школьных и студенческих годах.
Я сейчас вспоминаю, как в институте на судебной медицине мы разбирали огнестрельные ранения по вышедшей тогда "Матрице", изучали английские идиомы по "Адвокату дьявола"... Ну круто же учиться с такими преподами как вы!— Дмитрий Семенов (@Semenov_D_I) November 2, 2021
У нас однажды препод поставил парню 4 на пересдаче по предмету, который никто не мог сдать, за то, что он заметил, что на билете неправильное название кафедры)— Инна (@inncharol) November 1, 2021
А вам, уажаемые фишкяне, понравились бы такие задания в школе/техникуме или вы считаете, что они там не к месту?
Источник:
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Учитесь.
Я сам немного часов информатики веду, по совместительству, так и так уже даю уровень 5 класса, даром что ВУЗ. Но даже это сделать не могут.
За мой нынешний почерк учительница сына из первого класса мне бы точно солнышко в прописи не клеила.
Ай ! Нормально! Деградации образования в России согласно наставлениями "нашей" нынешней власти в стране и с божей помощью - НЕТ ПРЕДЕЛА!
Это проклятый Вовка Ульянов из СССР призывал "учиться, учиться, учиться"...не котиков рисовать! НАШ Вован! всё перерешал!