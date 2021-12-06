"Судьба крылатой машины после перелета сквозь ядерный гриб"

14 сентября 1954 года в Оренбургской области (Тоцкий полигон) с самолета Ту-4 была сброшена атомная бомба. Сброс осуществили с 8-километровой высоты. Взрыв произошел на подлете, когда до земли оставалось примерно 350 метров. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 40 кг, что вдвое больше по сравнению со сброшенными на японские Хиросиму и Нагасаки бомбами.

Спустя 3 часа были начаты крупномасштабные военные учения, в которых приняло участие около 45 тыс. человек. Судьба большинства их них и поныне остается неизвестной по понятным причинам.



