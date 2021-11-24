В Антарктиде впервые приземлился самолет Airbus A340

Самолет Airbus A340 вылетел из Кейптауна, и впервые в истории приземлился в Антарктиде. Полет занял пять часов десять минут, и за это время самолет преодолел 4 630 километров. Airbus A340 приземлился на аэродроме Вулфс-Фэнг (Wolf Fang) на Земле Королевы Мод, где расположена одноименная туристическая база. Местный аэродром имеет уровень C - это означает, что из-за экстремальных условий здесь могут приземляться только подготовленные пилоты и самолеты.