В Антарктиде впервые приземлился самолет Airbus A340

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Впервые в истории Airbus A340 совершил посадку в Антарктиде. Самолет вылетел из Кейптауна, ЮАР, и достиг Антарктиды через пять часов, преодолев 4 630 километров. Рейс выполнила португальская авиакомпания Hi Fly.
Самолет Airbus A340 вылетел из Кейптауна, и впервые в истории приземлился в Антарктиде. Полет занял пять часов десять минут, и за это время самолет преодолел 4 630 километров. Airbus A340 приземлился на аэродроме Вулфс-Фэнг (Wolf Fang) на Земле Королевы Мод, где расположена одноименная туристическая база. Местный аэродром имеет уровень C - это означает, что из-за экстремальных условий здесь могут приземляться только подготовленные пилоты и самолеты.
Аэродром турбазы полностью оборудован всем необходимым для посадки и взлета самолетов, но самая большая опасность - это блики от снега и льда, которые могут мешать пилотам при посадке. Для этого пилоты должны использовать специальные очки. Кроме того, заледенелая взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров сливается с окружением, и весьма затрудняет пилотам оценку высоты. Но несмотря на все сложности, пилоту Airbus A340 Карлосу Мипури удалось успешно приземлить самолет.
Рейс выполнила португальская авиакомпания Hi Fly. Как пояснили представители, на самолете перевозили припасы, необходимые для экспедиционного лагеря, но в скором будущем самолеты здесь будут использовать для туристических круизов в зимний сезон. Сейчас аэродром активно улучшают для этих целей.
Первым в истории в Антарктиде приземлился моноплан Lockheed Vega 1 в 1928 году, пилотируемый Джорджем Хьюбертом Уилкинсом, австралийским военным летчиком и исследователем. Позже в Антарктиду совершали короткие разведывательные полеты, которые помогли в составлении карт местности. Сейчас в Антарктиде нет аэропортов, но на континенте насчитывается около 50 взлетно-посадочных полос.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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