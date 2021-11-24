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В Антарктиде впервые приземлился самолет Airbus A340

В Антарктиде впервые приземлился самолет Airbus A340 (11 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 17:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Airbus A340   Ynews   антарктида   видео   новости   самолет   самолеты   фото   
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Впервые в истории Airbus A340 совершил посадку в Антарктиде. Самолет вылетел из Кейптауна, ЮАР, и достиг Антарктиды через пять часов, преодолев 4 630 километров. Рейс выполнила португальская авиакомпания Hi Fly.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Airbus A340   Ynews   антарктида   видео   новости   самолет   самолеты   фото   
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5  комментариев
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Raingold Fischer 3 часа назад
А что пустой летел с Африки, нужно было и пару беженцев взять, пусть почувствуют что такое север.
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Вжик Raingold Fischer 2 часа назад
Там вообще-то юг.
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19k
Alf 2 часа назад
А на северный полюс, - слабо?
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125k
Аааа 2 часа назад
4 декабря 2021 в Антарктиде будет затмение. Видимо, заранее готовятся к наплыву туристов, любителей астрономии, желающих посмотреть.
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