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В США появились самолёты для оргий в воздухе

В США появились самолёты для оргий в воздухе (3 фото)

Автор:
16 ноября 2021 12:10
Сообщество : Голая правда
Метки: авиарейс   голая правда   интересное   оргия   самолёт   секс   сша   фото   
1072
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Авиакомпания Love Cloud в Лас-Вегасе анонсировала частные авиарейсы для любителей острых ощущений. Теперь желающие могут заняться любовь прямо в воздухе, пока пилот будет летать над живописными местами.

На сайте авиакомпании говорится, что пилот встретит пассажиров на аэродроме. Он ответит на все вопросы и проводит гостей в самолёт. Внутри их будет ждать шампанское, мягкая кровать со множеством подушек, полотенца и все необходимое. Также пассажиры смогут взять с собой небольшой багаж.

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Пилоту потребуется всего 5-10 минут, чтобы достичь крейсерской высоты 5280 футов или ровно одной мили над Лас-Вегасом. В это время пилот разрешит пассажирам отстегнуть ремни безопасности и расслабиться. На борту можно включить любимую музыку, принести с собой игрушки.

Полет длится час-полтора, одновременно участвовать в нем могут до шести пассажиров. Стоимость — от тысячи долларов. Компания обещает полную конфиденциальность. Сам пилот не участвует в оргиях.

«Люблю такие развлечения, но небо я люблю больше», — сказал он.


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Метки: авиарейс   голая правда   интересное   оргия   самолёт   секс   сша   фото   
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12  комментариев
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376
zodiak Час назад
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4
an 2 минуты назад
А вдруг внештатная обстановка , а ты без трусов )))
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3k
dangora 13 минут назад
А стюардесса прилагается?
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−6
Nicolaus Bergerer 20 минут назад
Та нуу...Чёт места маловато ...(Не,не куплю такой)))))))))))))))))
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1k
SavageTi 24 минуты назад
Я уверен, что такие забавы были еще со времен изобретения первых самолетов)
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2k
wladimirb 40 минут назад
Слабаки! Арендуйте у Хохлов Мрию, там такой лютый треш можно организовать...
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8k
krivsan Час назад
При оргазме, кислородные маски будут выпадать
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4k
AlcoVolk Час назад
Пффф, тоже мне новинка.
У нас авиакомпания Победа херачит столько мест в каждый самолёт, что хочешь не хочешь а автоматически учавствуешь в оргии.
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vbifyz Час назад
Тема!
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37k
Андрей Час назад
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13k
Роман Час назад
> Сам пилот не участвует в оргиях.

Ну так не интересно, где ж тогда острые ощущения?
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