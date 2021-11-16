В США появились самолёты для оргий в воздухе

На сайте авиакомпании говорится, что пилот встретит пассажиров на аэродроме. Он ответит на все вопросы и проводит гостей в самолёт. Внутри их будет ждать шампанское, мягкая кровать со множеством подушек, полотенца и все необходимое. Также пассажиры смогут взять с собой небольшой багаж.