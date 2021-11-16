В США появились самолёты для оргий в воздухе

Авиакомпания Love Cloud в Лас-Вегасе анонсировала частные авиарейсы для любителей острых ощущений. Теперь желающие могут заняться любовь прямо в воздухе, пока пилот будет летать над живописными местами.
На сайте авиакомпании говорится, что пилот встретит пассажиров на аэродроме. Он ответит на все вопросы и проводит гостей в самолёт. Внутри их будет ждать шампанское, мягкая кровать со множеством подушек, полотенца и все необходимое. Также пассажиры смогут взять с собой небольшой багаж.
Пилоту потребуется всего 5-10 минут, чтобы достичь крейсерской высоты 5280 футов или ровно одной мили над Лас-Вегасом. В это время пилот разрешит пассажирам отстегнуть ремни безопасности и расслабиться. На борту можно включить любимую музыку, принести с собой игрушки.
Полет длится час-полтора, одновременно участвовать в нем могут до шести пассажиров. Стоимость — от тысячи долларов. Компания обещает полную конфиденциальность. Сам пилот не участвует в оргиях.
«Люблю такие развлечения, но небо я люблю больше», — сказал он.
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У нас авиакомпания Победа херачит столько мест в каждый самолёт, что хочешь не хочешь а автоматически учавствуешь в оргии.
Ну так не интересно, где ж тогда острые ощущения?