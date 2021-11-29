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Он втайне прилетел в другую страну на шасси самолета

Он втайне прилетел в другую страну на шасси самолета (3 фото)

Автор:
29 ноября 2021 20:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авиаперелет   забавное   нарушение   новости   самолет   события   сша   
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Мужчина забрался в отсек шасси самолета и перелетел из Гватемалы в США невредимым.
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Boeing 737-800 находился в воздухе на протяжении трех часов. Как только самолёт приземлился, сотрудники погранично-таможенной службы США задержали "зайца".
Несмотря на экстремальное путешествие, после осмотра медиками, мужчину признали полностью невредимым. Сейчас идет расследование всех обстоятельств случившегося.

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Метки: авиаперелет   забавное   нарушение   новости   самолет   события   сша   
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8k
Тёплый Ламповый 2 часа назад
3 часа при минусовой температуре?! или у них отсек шасси с подогревом?
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31
Брюс Всемогущий Тёплый Ламповый 2 часа назад
Это гватемальчанин морозоустойчивый ))
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12k
Великий Кормчий 9 минут назад
Втайне прилетел так, что уже здесь отличился.
Либо автор еб@долб, либо трудности перевода..
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45
Konstantin Kapanadze 14 минут назад
Текилу пил, с бортмехаником
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52
Котофей Полчаса назад
На какой высоте летел самолет, что ни температура ни нехватка кислорода не повредили ... путешественнику?
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507
Снежный Барс 39 минут назад
Видно, что хороший парень: предлагаю накормить и отпустить
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8k
Злокрыс Час назад
а вдруг ему на самом деле нужно было в гватемалу, и он только сделал вид, что прилетел в сша?
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441
Олег Час назад
Можно и больше трёх часов, но нужно кушать сало - очень много энергии даёт. Ещё и одежда, чтоб не обветрило. Знаю по армии, не одни сутки в -30 стоял на КПП.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Предложу теще в Египет на отдых так слетать,пусть на билетах экономит
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1k
jug Час назад
Как он не замерз? Как он не задохнулся? Как его не раздавило колесом о стенки отсека шасси?
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19k
Alf 2 часа назад
Не хрена невредимым. По радио в новостях сказали, температура за бортом была - 46! У него руки и ноги отморожены. Уточняется, что борт находился в воздухе около трех часов. По статистике Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 года 129 человек пытались спрятаться в отсеках для шасси или других частях коммерческих самолётов, 100 из них погибли.
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10k
Star Link 2 часа назад
Помню, много было таких случаев с острова "свободы". Народ забирался в самолет пока тот рулил на старт.
Потом каждый самолет спровождала машина охраны. Может сейчас это изменилось.
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2k
fraxinus 2 часа назад
Холод кое-как вытерпел.

А давление?
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Свежо питание, но серится с трудом. Он в от в такой куртченке перенёс кислородное голодание и температуры нак на Эвересте? Охотно "верю".
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29k
a.fey 2 часа назад
Приоделся. Для Гватемалы он слишком тепло одет.
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14k
vikklu 2 часа назад
Дык там же холодно, или специально для него, самолёт выше километра не подымался?
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3k
Egoro 2 часа назад
Безопасность. А ежели бы у него с собой взрывчатка была?
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2k
Ermolai 2 часа назад
Под коксом можно и на Марс слетать невредимым....
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