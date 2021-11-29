Он втайне прилетел в другую страну на шасси самолета

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Мужчина забрался в отсек шасси самолета и перелетел из Гватемалы в США невредимым.
Все случилось 27 ноября, на рейсе авиакомпании American Airlines. 26-летний мужчина пробрался в отдел шасси Boeing 737-800, а перед тем также скрытно пробрался и на взлетно-посадочную полосу. Пока лайнер готовился к вылету, нарушитель спрятался.
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Boeing 737-800 находился в воздухе на протяжении трех часов. Как только самолёт приземлился, сотрудники погранично-таможенной службы США задержали "зайца".
Несмотря на экстремальное путешествие, после осмотра медиками, мужчину признали полностью невредимым. Сейчас идет расследование всех обстоятельств случившегося.
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Либо автор еб@долб, либо трудности перевода..
Потом каждый самолет спровождала машина охраны. Может сейчас это изменилось.
А давление?
Ну и плюс к тому - лютая "дубачина": на высотах, на которых летают магистральные самолетки, забортная температура "-50С, примерно". Даже летом, даже "в тёплых краях"
А отсек шасси, как справедливо отметили комментаторы ниже, он не отапливается...
В общем - это либо какой-то "высокогорный биоробот", либо "Боинг" низко летел.