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После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни

После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 14:46
Сообщество : Криминал
Метки: Белоруссия   вдв   военный   десантник   учения   
2672
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Эти люди комментировали инцидент и глумились над смертью весело военных.

Во время российско-белорусских учений погибло 2 десантника. По официальной версии произошел сильный порыв ветра, парашюты столкновения и люди рухнули на землю.

После этого в сети начался глумеж. Вернее, большинству сочувствовало семьям погибших, но были и такие, кто хотел позубоскалить. В социальных сетях, в Телеге - началась бомбежка на эту тему. И тогда в дело вступили местные силовики:

После этого шутить перестали. По крайней мере, в Белоруссии.

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Метки: Белоруссия   вдв   военный   десантник   учения   
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Hunde Beißer2 2 часа назад
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−62
Mika 10 минут назад
Мы казахи тоже рады любой кончине оккупанта.
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4k
Slv01 13 минут назад
а нахрена их задержали? надо было их грохнуть при сопротивлении при задержании... или при личной встрече они не такие крутые?
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6k
Bartello 40 минут назад
"произошел сильный порыв ветра, парашюты столкновения и люди рухнули..." это как?
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7k
Позитив 59 минут назад
красотаааааа... Работайте братья!!!!
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10k
котегRUS 2 часа назад
Уродов везде хватает, нужны отрубать им языки пальцы сходу, что бы другим не повадно было
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373
Mixan 2 часа назад
Если сразу таким рот не заткнуть ,то такой глумеш начнется ...Хайпы все ловят падлы ! Все правильно власти сделали .
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Диагноз 2 часа назад
А чего такой текст странный, автоматический перевод что ли??? Интересно откуда переводили...
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5k
Максим 2 часа назад
Я понимаю, что многие в Белорусии отрицательно относятся к России. Но ребята то в чём виноваты? Погибли случайно и это трагедия для семей. Выродки конечно. Смеяться над смертью солдат?
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