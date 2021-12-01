После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни

Во время российско-белорусских учений погибло 2 десантника. По официальной версии произошел сильный порыв ветра, парашюты столкновения и люди рухнули на землю.

После этого в сети начался глумеж. Вернее, большинству сочувствовало семьям погибших, но были и такие, кто хотел позубоскалить. В социальных сетях, в Телеге - началась бомбежка на эту тему. И тогда в дело вступили местные силовики: