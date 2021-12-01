После гибели россиян, в Белоруссии задержаны 11 человек за разжигание национальной розни

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Эти люди комментировали инцидент и глумились над смертью весело военных.
Во время российско-белорусских учений погибло 2 десантника. По официальной версии произошел сильный порыв ветра, парашюты столкновения и люди рухнули на землю.
После этого в сети начался глумеж. Вернее, большинству сочувствовало семьям погибших, но были и такие, кто хотел позубоскалить. В социальных сетях, в Телеге - началась бомбежка на эту тему. И тогда в дело вступили местные силовики:
После этого шутить перестали. По крайней мере, в Белоруссии.
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Метки: Белоруссия вдв военный десантник учения
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