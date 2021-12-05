"Миллион лет до нашей эры" (1966): легендарный фильм, покоривший когда-то СССР

FISHKINET
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы» Воронежский пешеход случайно повторил знаменитую сцену из «Матрицы» Польские пограничники задержали пьяный экипаж российского сухогруза, который едва не врезался в пляж Польские пограничники задержали пьяный экипаж российского... 13 фотошоп-ляпов на постерах к известным фильмам 13 фотошоп-ляпов на постерах к известным фильмам Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье Фотограф и модели: 40 лет спустя Фотограф и модели: 40 лет спустя Смешные приколы в воскресенье Смешные приколы в воскресенье В Москве задержали тиктокера, курившего в храме В Москве задержали тиктокера, курившего в храме Было ваше, стало наше Было ваше, стало наше Тут всё моё, и мы оттуда родом Тут всё моё, и мы оттуда родом "Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился "Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он... Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна? Почему во Франции до сих пор не отменен налог на окна? "Мы настроены ждать до победного": российские туристы, прилетевшие из ЮАР, 10 часов отказывались ехать на карантин "Мы настроены ждать до победного": российские туристы, прилетевшие... Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 55 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 55 В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте В Дагестане водитель без прав прокатил сотрудника ДПС на капоте 18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы 18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
"Миллион лет до нашей эры" (1966): легендарный фильм, покоривший когда-то СССР

"Миллион лет до нашей эры" (1966): легендарный фильм, покоривший когда-то СССР

Автор:
05 декабря 2021 23:12
Метки: актриса   интересное   кино   
428
9

Сейчас этот фильм вряд ли можно воспринимать серьезно.

Фильм вышел в советский прокат в 1968 году.

И сейчас это, скорее, фильм-ностальгия для тех, кто помнит те времена, когда динозавры, сделанные из папье-маше, казались страшными, а Ракель Уэлч в своем меховом бикини была самой красивой женщиной.

×
×

Справедливости ради она и по нынешним меркам выглядит прекрасно.

Можно было бы, конечно, списать популярность в СССР этого фильма, в которым дерутся игрушечные динозавры, а люди говорят на тарабарщине (ведь тогда еще не было языка, миллион-то лет назад!) на то, что в советском кинематографе был дефицит зрелищных фильмов (и, разумеется, бикини).

Но этот фильм был популярен во всем мире.


В доказательство этого факта можно привести кадр из культового американского фильма Побег из Шоушенка (1994), где у главного героя на стене висел постер этого фильма.

Да, сюжет фильма предельно прост - чтобы его понять, достаточно посмотреть на постер.

И, несмотря на то, что миллион лет назад уже не было динозавров и еще не было людей, как утверждают ученые, фильм можно запараллелить с современностью.


Откинув в сторону этих игрушечных динозавров и черепах, мы увидим, что люди остались в принципе такими же, как и были "миллион лет" назад.

Ведь и сейчас полно злых и скверных людей, которые могут из-за пустяка разругаться, и одновременно есть люди, которые всегда готовы помочь тем, кто в этой помощи нуждается. И всегда были и будут те, кто в сложной ситуации бегает в панике, не в силах предпринять что-нибудь конструктивное.


Для меня в этом фильме есть еще один безусловный плюс - полное отсутствие речи, слов, диалогов.

Но нам и без этого понятно, что происходит на экране.


Отсутствие слов не мешает нам сопереживать героям и испытывать другие эмоции.

Кто-то может сказать, мол, что там говорить, сюжет прост, как дачные грабли.


Не соглашусь. Сюжет может быть и прост, но мастерство режиссера в том и состоит, чтобы он был понятен зрителю.


Вспомните, сколько есть фильмов, в котором и герои не замолкают ни на секунду, и закадровый тест кто-нибудь читает, объясняя то, что происходит на экране, а сюжет все равно не понятен.

И не потому что он такой сложный, а потому что у сценариста с режиссером проблемы с профессионализмом.


Так что я с удовольствием пересмотрел фильм, полюбовался на стройную фигуру Ракель Уэлч

Сейчас Ракель Уэлч 81 год.

Последние сорок лет она почти не снимается.

Из известных фильмов разве что Блондинка в законе (2001 год).

Да, это Ракель Уэлч.

Но свой след в мировом кинематографе она оставила. Возможно, ей в этом помогла меховое бикини.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актриса   интересное   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
81k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
По тем временам она задала стандарт женской красоты
Отвислые зады и дряблые руки перестали быть в моде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Злокрыс Час назад
миленький фильм, но мой внутренний дробышевский не одобряет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Смотрел ребёнком. Фильм впечатлил. По тем временам динозавры воспринимались вполне реалистично. Поражает качество картинки. Сейчас есть полная версия на час сорок на блюрике - картинка супер ,но зверюшки уже не кажутся уж такими страшными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Эпизодическая роль Владимира Высоцкого и ее история Эпизодическая роль Владимира Высоцкого и ее история Девушка в красном из "Матрицы". Кто она, и чем занимается Девушка в красном из "Матрицы". Кто она, и чем занимается Александра Яковлева - прекрасная ведьма Советского Союза Александра Яковлева - прекрасная ведьма Советского Союза Нонна Мордюкова: «Я играю одну роль всю жизнь, а героиня моя — это народ» Нонна Мордюкова: «Я играю одну роль всю жизнь, а героиня моя — это народ» Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин Знаменитые сцены в кино, которые режиссеры позаимствовали из других картин
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3997430



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
3
103
"Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире
3
81
История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире
Набирающие популярность
Новая теория допускает возможность путешествий во времени
2
30
Новая теория допускает возможность путешествий во времени
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
0
9
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото)
Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#люди#фотографии#кино#подборка#комментарии#сарказм#настроение#на различный вкус
#Юмор#факты#позитив#Разное#мемы#природа#наука#страна#смешные#война
#интересно#история#СССР#Россия#прикольные#животные#приколы#забавно#Ynews#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться