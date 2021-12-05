"Миллион лет до нашей эры" (1966): легендарный фильм, покоривший когда-то СССР

Сейчас этот фильм вряд ли можно воспринимать серьезно.
Фильм вышел в советский прокат в 1968 году.
И сейчас это, скорее, фильм-ностальгия для тех, кто помнит те времена, когда динозавры, сделанные из папье-маше, казались страшными, а Ракель Уэлч в своем меховом бикини была самой красивой женщиной.
Справедливости ради она и по нынешним меркам выглядит прекрасно.
Можно было бы, конечно, списать популярность в СССР этого фильма, в которым дерутся игрушечные динозавры, а люди говорят на тарабарщине (ведь тогда еще не было языка, миллион-то лет назад!) на то, что в советском кинематографе был дефицит зрелищных фильмов (и, разумеется, бикини).
Но этот фильм был популярен во всем мире.
В доказательство этого факта можно привести кадр из культового американского фильма Побег из Шоушенка (1994), где у главного героя на стене висел постер этого фильма.
Да, сюжет фильма предельно прост - чтобы его понять, достаточно посмотреть на постер.
И, несмотря на то, что миллион лет назад уже не было динозавров и еще не было людей, как утверждают ученые, фильм можно запараллелить с современностью.
Откинув в сторону этих игрушечных динозавров и черепах, мы увидим, что люди остались в принципе такими же, как и были "миллион лет" назад.
Ведь и сейчас полно злых и скверных людей, которые могут из-за пустяка разругаться, и одновременно есть люди, которые всегда готовы помочь тем, кто в этой помощи нуждается. И всегда были и будут те, кто в сложной ситуации бегает в панике, не в силах предпринять что-нибудь конструктивное.
Для меня в этом фильме есть еще один безусловный плюс - полное отсутствие речи, слов, диалогов.
Но нам и без этого понятно, что происходит на экране.
Отсутствие слов не мешает нам сопереживать героям и испытывать другие эмоции.
Кто-то может сказать, мол, что там говорить, сюжет прост, как дачные грабли.
Не соглашусь. Сюжет может быть и прост, но мастерство режиссера в том и состоит, чтобы он был понятен зрителю.
Вспомните, сколько есть фильмов, в котором и герои не замолкают ни на секунду, и закадровый тест кто-нибудь читает, объясняя то, что происходит на экране, а сюжет все равно не понятен.
И не потому что он такой сложный, а потому что у сценариста с режиссером проблемы с профессионализмом.
Так что я с удовольствием пересмотрел фильм, полюбовался на стройную фигуру Ракель Уэлч
Сейчас Ракель Уэлч 81 год.
Последние сорок лет она почти не снимается.
Из известных фильмов разве что Блондинка в законе (2001 год).
Да, это Ракель Уэлч.
Но свой след в мировом кинематографе она оставила. Возможно, ей в этом помогла меховое бикини.
Источник:
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