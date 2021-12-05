"Миллион лет до нашей эры" (1966): легендарный фильм, покоривший когда-то СССР

Ведь и сейчас полно злых и скверных людей, которые могут из-за пустяка разругаться, и одновременно есть люди, которые всегда готовы помочь тем, кто в этой помощи нуждается. И всегда были и будут те, кто в сложной ситуации бегает в панике, не в силах предпринять что-нибудь конструктивное.

Для меня в этом фильме есть еще один безусловный плюс - полное отсутствие речи, слов, диалогов.

Но нам и без этого понятно, что происходит на экране.

Отсутствие слов не мешает нам сопереживать героям и испытывать другие эмоции.

Кто-то может сказать, мол, что там говорить, сюжет прост, как дачные грабли.

Не соглашусь. Сюжет может быть и прост, но мастерство режиссера в том и состоит, чтобы он был понятен зрителю.

Вспомните, сколько есть фильмов, в котором и герои не замолкают ни на секунду, и закадровый тест кто-нибудь читает, объясняя то, что происходит на экране, а сюжет все равно не понятен.

И не потому что он такой сложный, а потому что у сценариста с режиссером проблемы с профессионализмом.

Так что я с удовольствием пересмотрел фильм, полюбовался на стройную фигуру Ракель Уэлч