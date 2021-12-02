Девушка в красном из "Матрицы". Кто она, и чем занимается

Удивительно, но вы наверняка помните этого персонажа из самой первой "Матрицы" (1999). Хотя она и мелькнула все-то на несколько секунд.
Сама по себе эта сцена очень интересна и символична
Заметьте, Морфеус идёт прямо сквозь толпу, "люди" идеально расходятся вокруг него. Показывает, сколько раз он запускал программу раньше. Он точно знает, куда все пойдут, и как их избежать, при этом выглядя максимально круто. А Нео, попавший сюда впервые, постоянно на всех натыкается.
Имя "леди в красном", вроде, даже в титрах не указано.
Так вот, красотку сыграла Фиона Джонсон, австралийская фотомодель. Этим эпизодом навсегда вписала себя в летопись мирового кинематографа.
Странно, но информации по Фионе в интернете — кот наплакал, собирать пришлось буквально по крупицам. Задача получилась нетривиальной. Дело в том, что у Фионы куча полных тёзок (хоккеистка на траве, писательница, девушка борющаяся с лейкемией и т.д.). Сбивает с толку, что девушка к с макияжем и без может быть на себя саму не очень то и похожа. Ну, и на англоязычных форумах, когда задаёшь вопрос: "Где леди ин ред?" народ отшучивается на манер: "Ты что, бро, она же компьютерная программа, ненастоящая, существует только в Матрице".
Несмотря на все тернии, некоторые факты установить всё же удалось. Не программа она.
Родилась Фиона в Австралии в 1983 году.
Занималась модельным бизнесом, снималась на обложках австралийских журналов. На момент съёмок в "Матрице" ей всего 16 лет. Рост, кстати, 180 см, а вес был в районе 60 кг.
Позже снялась в эпизоде "Звёздных войн: Атака клонов" (2002):
И на этом, собственно, основная кинокарьера была закончена. Снялась в небольших эпизодах в австралийских сериалах.
Вскоре вышла замуж, сменила фамилию на Фалкинер. Ведёт инстаграм, занимается интернет-рекламой, бьюти-блогер.
Совсем недавно родила первого ребёнка.
Плюз-сайс модель. На сегодняшний день, согласно инстаграму, выглядит так:
Абсолютно жизнерадостная и довольно обаятельная тётенька.
Сегодня ей 38 лет, она ведёт инстаграмм на 98 000 подписчиков. Любит путешествовать, также ведёт подкасты о красоте и здоровом образе жизни со своей сестрой Хейли.
Является амбассадором specsaversaustralia.
Источник:
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"На момент съёмок в "Матрице" ей всего 16 лет."
что типа девушка в красном, дай нам несчастным
не "этого персонажа", а "эту персонажессу"
Без шуток - все мои знакомые сисястые и попастые в молодые годы барышни в свои нынешние 40+/- пару лет толстые бабищи.
А худышечки как вошли в свою чуть более упитанную форму после родов, так в ней и живут.
Да и я бы на сказал что она жирная. Просто на фоне тощих моделей действительно дамочка в теле. Но полнота не болезненная (ИМХО)