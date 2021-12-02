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Девушка в красном из "Матрицы". Кто она, и чем занимается

Девушка в красном из "Матрицы". Кто она, и чем занимается (13 фото)

Автор:
02 декабря 2021 09:57
Сообщество : Кино
Метки: Девушка в красном   Фиона Джонсон   актриса   кино   матрица   роль   фильм   фото   
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13

Удивительно, но вы наверняка помните этого персонажа из самой первой "Матрицы" (1999). Хотя она и мелькнула все-то на несколько секунд.

Сама по себе эта сцена очень интересна и символична

Заметьте, Морфеус идёт прямо сквозь толпу, "люди" идеально расходятся вокруг него. Показывает, сколько раз он запускал программу раньше. Он точно знает, куда все пойдут, и как их избежать, при этом выглядя максимально круто. А Нео, попавший сюда впервые, постоянно на всех натыкается.

Имя "леди в красном", вроде, даже в титрах не указано.

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Так вот, красотку сыграла Фиона Джонсон, австралийская фотомодель. Этим эпизодом навсегда вписала себя в летопись мирового кинематографа.


Странно, но информации по Фионе в интернете — кот наплакал, собирать пришлось буквально по крупицам. Задача получилась нетривиальной. Дело в том, что у Фионы куча полных тёзок (хоккеистка на траве, писательница, девушка борющаяся с лейкемией и т.д.). Сбивает с толку, что девушка к с макияжем и без может быть на себя саму не очень то и похожа. Ну, и на англоязычных форумах, когда задаёшь вопрос: "Где леди ин ред?" народ отшучивается на манер: "Ты что, бро, она же компьютерная программа, ненастоящая, существует только в Матрице".


Несмотря на все тернии, некоторые факты установить всё же удалось. Не программа она.

Родилась Фиона в Австралии в 1983 году.

Занималась модельным бизнесом, снималась на обложках австралийских журналов. На момент съёмок в "Матрице" ей всего 16 лет. Рост, кстати, 180 см, а вес был в районе 60 кг.

Позже снялась в эпизоде "Звёздных войн: Атака клонов" (2002):

И на этом, собственно, основная кинокарьера была закончена. Снялась в небольших эпизодах в австралийских сериалах.

Вскоре вышла замуж, сменила фамилию на Фалкинер. Ведёт инстаграм, занимается интернет-рекламой, бьюти-блогер.

Совсем недавно родила первого ребёнка.

Плюз-сайс модель. На сегодняшний день, согласно инстаграму, выглядит так:

Абсолютно жизнерадостная и довольно обаятельная тётенька.

Сегодня ей 38 лет, она ведёт инстаграмм на 98 000 подписчиков. Любит путешествовать, также ведёт подкасты о красоте и здоровом образе жизни со своей сестрой Хейли.

Является амбассадором specsaversaustralia.

Источник:

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Метки: Девушка в красном   Фиона Джонсон   актриса   кино   матрица   роль   фильм   фото   
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5k
Заур 2 часа назад
Она съела Нео?
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2k
Дмитрий 13 минут назад
ПОДОЖДИТЕ, если она 1983 гр, то в фильме ей всего 16 лет???
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1k
Пихайло 24 минуты назад
Я в некотором роде тоже модель
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
зачем надо было о ней информацию по крупицам собирать в Интернете?
что типа девушка в красном, дай нам несчастным
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46k
zloykoyot 52 минуты назад
"...также ведёт подкасты о красоте и здоровом образе жизни..." Ага, модель плюс сайз. О здоровом образе жизни. На котлетках из кабачков отожралась?
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27k
lem02 Час назад
Следующий пост будет: "Как фамилия мужчины на кубе, в картине Пикассо "Девушка на шаре"...
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14k
Booka1a Час назад
автор какой-то устаревший))
не "этого персонажа", а "эту персонажессу"
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6k
Денис Час назад
Теперь в кадр не поместится...
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11k
Majul Час назад
Модель плюс-сайз... Опять оправдывание своего обжорства. Была вполне симпатичной девушкой. Прямая дорога дальше в Голливуде, если бы приложила немного усилий. Но нет жрем ,как не в себя и называем себя "моделью". Не нужно быть шваброй тощей, можно быть "в теле", примеров масса. Но нет обожремся и будем плюс-сайз, тьфу честное слово
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10k
Lev Asriev 2 часа назад
Я знаю сотни способов, чем себя занять. Но вот такое-поиск информации в интернете об актере, снявшемся в микроэпизоде..... Это наверное 86lvl
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