Девушка в красном из "Матрицы". Кто она, и чем занимается

Так вот, красотку сыграла Фиона Джонсон, австралийская фотомодель. Этим эпизодом навсегда вписала себя в летопись мирового кинематографа.

Странно, но информации по Фионе в интернете — кот наплакал, собирать пришлось буквально по крупицам. Задача получилась нетривиальной. Дело в том, что у Фионы куча полных тёзок (хоккеистка на траве, писательница, девушка борющаяся с лейкемией и т.д.). Сбивает с толку, что девушка к с макияжем и без может быть на себя саму не очень то и похожа. Ну, и на англоязычных форумах, когда задаёшь вопрос: "Где леди ин ред?" народ отшучивается на манер: "Ты что, бро, она же компьютерная программа, ненастоящая, существует только в Матрице".

Несмотря на все тернии, некоторые факты установить всё же удалось. Не программа она.

Родилась Фиона в Австралии в 1983 году.