Что означает загадочная наклейка с процентами под капотом авто?

Наклейка с процентным обозначением (оно может варьировать в диапазоне от 1% до 1,5%) имеет непосредственное отношение к корректору фар. С его помощью можно изменить угол падения лучей света и, тем самым, обеспечить нормальную видимость в темное время суток. Регулировка фар нужна, к примеру, при полной загрузке багажника - в этом случае передняя часть машины приподнимется, и свет будет нацелен в "небо", а не на дорогу.