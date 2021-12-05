Что означает загадочная наклейка с процентами под капотом авто?

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Подобная маркировочная табличка есть в каждом автомобиле. Правда, цифры на ней могут меняться в зависимости от модели машины. А вот знать, что они означают, важно - эта информация может оказаться полезной всем без исключения автолюбителям.
В подкапотном пространстве автомобиля производитель размещает обозначения, к которым не все автовладельцы относятся с должным вниманием. Между тем, информация на заводских наклейках важна, а ее изучение позволит избежать проблем при эксплуатации машины.
Рядом с передней фарой авто обычно располагается табличка с процентным изображением. Что она означает? Те, кто внимательно изучает руководство по эксплуатации авто, без запинок ответят на этот вопрос. Однако производитель понимает, что лучше наглядно продублировать некоторые факты - так автолюбитель запомнит их куда лучше, да и маркировка никуда не денется.
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Наклейка с процентным обозначением (оно может варьировать в диапазоне от 1% до 1,5%) имеет непосредственное отношение к корректору фар. С его помощью можно изменить угол падения лучей света и, тем самым, обеспечить нормальную видимость в темное время суток. Регулировка фар нужна, к примеру, при полной загрузке багажника - в этом случае передняя часть машины приподнимется, и свет будет нацелен в "небо", а не на дорогу.
На наклейке с процентами отображен показатель, который указывает, как сильно снижается горизонт светового потока по мере удаления от источника света. К примеру, при показателе в 1,4% на расстоянии 1 метр горизонт света сместится вниз на 14 мм. Если на маркировке значится, 1,3%, то, соответственно, верхняя граница луча света будет опущена на 13 мм в одном метре от приборов.
Сразу оговоримся, это правило будет действовать только в случае исправной работы корректора и фар.
Сразу оговоримся, это правило будет действовать только в случае исправной работы корректора и фар.
Зная этот параметр, каждый автомобилист сможет самостоятельно отрегулировать свет на своей машине. Для этого авто выставляется на определенном расстоянии от стены, на которую будет падать свет, высчитывается, на сколько должен упасть горизонт и производится замер. Корректор фар, если он имеется в авто, предварительно выставляется в нулевое положение.
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