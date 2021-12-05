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Что означает загадочная наклейка с процентами под капотом авто?

Что означает загадочная наклейка с процентами под капотом авто? (6 фото)

Автор:
05 декабря 2021 22:46
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   авто   капот   машина   табличка   эксплуатация авто   
868
6
Подобная маркировочная табличка есть в каждом автомобиле. Правда, цифры на ней могут меняться в зависимости от модели машины. А вот знать, что они означают, важно - эта информация может оказаться полезной всем без исключения автолюбителям.
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Метки: Автомобиль   авто   капот   машина   табличка   эксплуатация авто   
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8  комментариев
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403
антискакуас 4 часа назад
можно было 3-4 предложениями всё объяснить.
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7k
mH 2 часа назад
Будьте добры про цифры над арками колес грузовых автомобилей, только помедленней, пожалуйста.
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1k
qwer 3 часа назад
Будьте добры ещё развёрнутую тему про трансмиссионные и моторные масла, а также различные антифризы и хладагенты. Не забудем ещё про углы установки колёс, а так же как правильно качать колёса летним и зимним воздухом.
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276
Arti qwer 3 часа назад
И про разницу того же бензина на разных азс
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17
sereno 4 часа назад
ещё про наклейку изнутри лючка бензобака напишите.
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Yus 4 часа назад
Автовладельцы знают, остальным вообще пох. И нахрена этот говнопост? ТС тупой лайкодрочер.
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