Почему на дорогах все больше номеров без российского флага

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Это не зависит от региона. Литеры RUS теперь часто расположены посередине, где даже не предполагается наличие "триколора".
Государственный регистрационный знак уже очень давно установлен: буква, три цифры, две буквы, а дальше прямоугольник с индексом региона, под которыми неизменные RUS и флаг. И последнее время на дорогах все больше машин с госномером без флага. Почему?
Заказать номер без флага можно в какой угодно мастерской, или же заказать в интернете. Нарушения в этом нет: исходя из ГОСТ Р 50577−2018, регламентирующего внешний вид государственного регистрационного знака, есть пункт 3.4 в котором сказано "На регистрационных знаках типов 1- 4, 4А, 4Б, 15, 19, 23 - 28 допускается дополнительно наличие изображения Государственного флага Российской Федерации". Допускается, но не обязателен. Отсутствие триколора - не нарушение, в отличие от RUS, которая должна быть непременно.
А зачем стали убирать? Да просто чтобы выделиться. Байки про то, что "не считает камера", "уважают на дороге", "гаишник не тормознёт" - это все неправда. Камера прекрасно прочитает номер и гаишнику в целом все равно какой там номер.
А вот привлечь внимание служителей закона таким образом можно, могут даже начать чаще останавливать. Да и в потоке за это вряд ли можно получить уважение, гораздо важнее, как ведет себя человек на дороге.
А вот привлечь внимание служителей закона таким образом можно, могут даже начать чаще останавливать. Да и в потоке за это вряд ли можно получить уважение, гораздо важнее, как ведет себя человек на дороге.
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Метки: Автомобиль авто гаи интересное новое правила
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Меня больше интересует, когда иностранные номера начнут штрафовать при выезде из Страны хотя бы. А то развелось всяких армянских, белорусских, азейбарджанских. Да европейских. Хрен ложили на ПДД, да забыл украинские и ДНР с ЛНР.
Камера не увидит, какие то детские бредни