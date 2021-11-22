Почему на дорогах все больше номеров без российского флага

А зачем стали убирать? Да просто чтобы выделиться. Байки про то, что "не считает камера", "уважают на дороге", "гаишник не тормознёт" - это все неправда. Камера прекрасно прочитает номер и гаишнику в целом все равно какой там номер.

А вот привлечь внимание служителей закона таким образом можно, могут даже начать чаще останавливать. Да и в потоке за это вряд ли можно получить уважение, гораздо важнее, как ведет себя человек на дороге.