FISHKINET
Сообщество RealFishki 39 постов • 7 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Почему на дорогах все больше номеров без российского флага

Почему на дорогах все больше номеров без российского флага (4 фото)

Автор:
22 ноября 2021 17:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   авто   гаи   интересное   новое   правила   
2486
4
Это не зависит от региона. Литеры RUS теперь часто расположены посередине, где даже не предполагается наличие "триколора".

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Автомобиль   авто   гаи   интересное   новое   правила   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Так первые номера и были без триколора! Это потом добавили и отпала обязанность при выезде за рубеж наклейку клеить.
Меня больше интересует, когда иностранные номера начнут штрафовать при выезде из Страны хотя бы. А то развелось всяких армянских, белорусских, азейбарджанских. Да европейских. Хрен ложили на ПДД, да забыл украинские и ДНР с ЛНР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
26k
Григорий 7 минут назад
Литовские-латвийские номера, что катаются здесь постоянно - может их пора на кукан? Я не против людей из Прибалтики, а против хитрожопых, что используют лазейку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Евтушенков Полчаса назад
Автор из аула по ходу... Уважение на дороге))
Камера не увидит, какие то детские бредни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Сергей 49 минут назад
Это для тех кто видит жизнь в черно-белом цвете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
BHU1004 Час назад
Черножопые регилны часто меняют себе номера на без флага. Я это давно заметил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
boom 2 часа назад
Какая там отдельная мастерская? Пару дней назад прям в мрэо выдали, без флага
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Какая разница? В ССС вовсе не было ни каких флагов на номерах. Но все, кому надо, знали что это и откуда. Правда тогда туризм по разным странам был не слишком развит (мягко говоря), но таки был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386
Mixan 2 часа назад
Что то напридумывали номеров ..Черт разберешься ! Раньше видно было с какого региона машина и флаг ..Опять мутят что то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает С 1 июля в России изменились правила парковки С 1 июля в России изменились правила парковки Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги Автобус ЗИЛ-159, который так и не вышел на дороги Необычное авто Клуни, Rolls-Royce в 8 лет: автомобили знаменитостей Необычное авто Клуни, Rolls-Royce в 8 лет: автомобили знаменитостей В Москве был обнаружен необычный грузовик: с экраном В Москве был обнаружен необычный грузовик: с экраном В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации В Санкт-Петербурге угнали пункт вакцинации
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72175



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
0
573
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
3
89
Пока не запретили: порция упоротого черного юмора
Набирающие популярность в сообществах
Каким увидели затмение луны 19 ноября в разных частях света
0
1
Каким увидели затмение луны 19 ноября в разных частях света
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
2
6
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграли и уничтожили
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#люди#дтп#новости#смешные#фильм#прикольные#аварии
#фото#животные#интересное#ватермарк#кино#приколы#Ynews#комментарии#познавательно#автомобили
#интересно#факты#картинки#подборка#фотографии#сарказм#Разное#СССР#Россия#дети

На что жалуетесь?

Вернуться