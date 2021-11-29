Мужчины спасли котёнка, который застрял в капоте

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В трогательном видео ниже мужчины спасли котёнка, вытащив бедолагу из капота машины, в который он залез совершенно непонятным образом.
Кадры, снятые 25 ноября, показывают, как двое мужчин пытаются освободить крошечного котёнка, который непонятно как смог забраться в пустоту внутри капота.
После выполнения некоторых нехитрых действий мужчинам всё же удаётся вызволить бедное создание из ловушки в виде капота чёрного Шевроле, припаркованного в Эрбиле, столице Курдистана.
Вытащив малыша, мужчины отвезли его домой, а после засняли нежный момент воссоединения котёнка с его матерью.
Вытащив малыша, мужчины отвезли его домой, а после засняли нежный момент воссоединения котёнка с его матерью.
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(М. А. Булгаков.) Слегка подправлено.