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Мужчины спасли котёнка, который застрял в капоте

Мужчины спасли котёнка, который застрял в капоте (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 09:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   капот   котенок   машина   спасение   фото   
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В трогательном видео ниже мужчины спасли котёнка, вытащив бедолагу из капота машины, в который он залез совершенно непонятным образом.

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Метки: видео   животные   капот   котенок   машина   спасение   фото   
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4  комментария
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2k
Mowgley 47 минут назад
В 90-е так же в "девятку" ночью кот залез погреться, все провода задел. Утром машина не едет, и все тут - то троит, то двоит, то чихает. Открыл капот, а он на меня уставился, мол, че те надо
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5k
Борис Карабанов 20 минут назад
Википедия: Капот автомобиля представляет собой кузовную деталь, защищающую двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля от негативного воздействия внешних факторов.
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8k
Izrin Maria 22 минуты назад
…они люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают НАШИХ… "
(М. А. Булгаков.) Слегка подправлено.
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