Почему символ «Мишлен» из автошин - белый

На плакате человек из шин держал в руке бокал полный битого стекла и гвоздей и призывал «выпить» - так, по мнению заказчиков рекламы, потребители узнавали, что шины «Мишлен» более крепкие и устойчивые к проколам, чем у конкурентов.

Никто не разбирался, что там за «бибендум» на плакате, но с легкой руки рекламщиков слово приклеилось к символу компании и до сих пор является его официальным именем.