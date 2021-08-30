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Почему символ «Мишлен» из автошин - белый

Почему символ «Мишлен» из автошин - белый (7 фото)

Автор:
30 августа 2021 09:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: авто   автошина   машина   мишлен   символ   факты   фото   шина   
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Похожий фигуру из зефира, символ компании «Мишлен», конечно, с самого начала подразумевался как сложенный из автомобильных и велосипедных шин человечек. И это один из самых старых товарных знаков и очень узнаваемый в мире образ.


Компания «Мишлен» начала свою деятельность в 1889 году, и почти сразу же был придуман ее персонаж, вернее, подсмотрен на складе шин, где сложенная кипа покрышек разного диаметра образовала что-то похожее на человеческую фигуру.

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На первых рекламных плакатах "Мишлен" изображали своего фирменного персонажа с атрибутами респектабельности - сигарой и пенсне.

Конечно, персонаж был нарисован белым, поскольку все автомобильные шины того времени были светлыми, от белого до бежевого. Для производства шин использовали натуральный каучук, получаемый из сока дерева гевеи бразильской, и этот каучук, в который добавляли серу и вулканизировали, чтобы получить резину, был очень светлым.

Человечек «Мишлен» получил забавное имя «Бибендум», потому что в популярной рекламе его сопровождал лозунг на латинском языке Nunc est bibendum (Время выпивать). Этот лозунг и идея рекламного плаката были задуманы художником для пивоварни, но пивоварам они не пригодились, зато владельцам «Мишлен» идея понравилась, и ее адаптировали под свою продукцию.

На плакате человек из шин держал в руке бокал полный битого стекла и гвоздей и призывал «выпить» - так, по мнению заказчиков рекламы, потребители узнавали, что шины «Мишлен» более крепкие и устойчивые к проколам, чем у конкурентов.

Никто не разбирался, что там за «бибендум» на плакате, но с легкой руки рекламщиков слово приклеилось к символу компании и до сих пор является его официальным именем.

Бибендум от «Мишлен» быстро стал узнаваемым и популярным персонажем, он даже «вел» колонку в журнале про путешествия и был постоянным спонсором любых мероприятий, связанных с автомобилями и велосипедами.

Когда перед Первом мировой в резину для автомобильных покрышек придумали добавлять углерод, делавший резину крепче и стабильнее, встал вопрос, что делать с белым символом компании. Если все колеса стали уже черными.

На короткое время компания поменяла ему цвет на черный, но идея была очень неудачной – низкое качество печати делало Бибендума совсем неузнаваемым и очень непрезентабельным, так что вскоре вернулись к первоначальному белому цвету, теперь уже навсегда. Если, конечно, какие-то политические резоны не перевесят.


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Метки: авто   автошина   машина   мишлен   символ   факты   фото   шина   
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Mowgley 2 часа назад
Мумендум

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Наблюдатель 45 минут назад
Осталось только добавить, что сейчас бибендум называется мистер Мишлен, они ушли от лозунга время выпивать.
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