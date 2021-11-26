История мотороллеров "Муравей"

А самой успешной в линейке стала модель "Муравей-2" и его модификации 01, 02, 03. Они выпускались с 1989 по 1991 года. Они создавались на базе легковых мотороллеров "Тулица".

И в первую очередь увеличили грузоподъемность модели и теперь вместо 200 кг "Муравей" мог перевозить до 315 кг. Также была улучшена проходимость: он мог преодолевать подъемы в 40 градусов и бездорожье, на скорости 3 км/ч. А еще был налажен экспорт в 21 страну.