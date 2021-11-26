История мотороллеров "Муравей"

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Возможно, он был самый востребованный из всех видов малолитражного грузового транспорта в СССР.
Выпуск "Муравьев" тульский завод начал в 1959 году. Мысль о создании такого автотранспорта появилась неслучайно. В стране активно развивалось сельское хозяйство и нужен был компактный проходимый грузовой транспорт для разных мелких нужд: обеды развезти, почту доставить... В общем то, где средние и большие грузовики использовать было просто нецелесообразно.
По приказу Министерства транспортного строительства СССР "Тульский Машиностроительный Завод" начал модернизировать свои легковые мотороллеры, создав на их базе маленькие грузовые трициклы высокой проходимости.
Первые опытные образцы появились в 1957 году. Название "Муравей" появилось чуть позже, а изначально они носили романтичное название ТГ-200. Тестировать их начали в этом же году.
Первые опытные образцы появились в 1957 году. Название "Муравей" появилось чуть позже, а изначально они носили романтичное название ТГ-200. Тестировать их начали в этом же году.
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На опытных образцах были применены детали ходовой части и трансмиссии с инвалидных мотоколясок Серпуховского автозавода.
А остальное оснащение - рулевое управление, подвеска, мотор, электроприборы и другие узлы и агрегаты, взяли у мотороллеров собственного производства.
А остальное оснащение - рулевое управление, подвеска, мотор, электроприборы и другие узлы и агрегаты, взяли у мотороллеров собственного производства.
Серийное производство более продвинутого грузового трицикла под названием "Муравей" (ТГА-200) было запущено в 1959 году. "Муравей" очень быстро полюбился народу за его доступную цену, проходимость и ремонтопригодность.
Вся линейка "муравьиного" семейства - это аналог тульских легковых мотороллеров, которые выпускались в разные годы, но все с тремя колесами, кузовом и дифференциалом.
Вся линейка "муравьиного" семейства - это аналог тульских легковых мотороллеров, которые выпускались в разные годы, но все с тремя колесами, кузовом и дифференциалом.
Также "Муравьи" производились и выпускались параллельно с базовыми версиями мотороллеров ТМЗ. Конечно грузовые образцы были оснащены аналогичными силовыми агрегатами. И синхронно с легковыми версиями, инженеры модернизировали трёхколёсных "муравьев".
Они производились с 1959 года по 1995 год. ТМЗ выпустил два поколения грузовых мотороллеров - "Муравей-1" и "Муравей-2" и каждый из них выпускался в нескольких модификациях.
Первые модели были на базе "Тулы" и "Туриста". Их оснастили двухтактным одноцилиндровым мотором, объемом 199 см³ и мощностью аж в 8 лошадей. Он разгонялся максимум 60 км/ч, а грузоподъёмность его была 200 кг.
Первые модели были на базе "Тулы" и "Туриста". Их оснастили двухтактным одноцилиндровым мотором, объемом 199 см³ и мощностью аж в 8 лошадей. Он разгонялся максимум 60 км/ч, а грузоподъёмность его была 200 кг.
А самой успешной в линейке стала модель "Муравей-2" и его модификации 01, 02, 03. Они выпускались с 1989 по 1991 года. Они создавались на базе легковых мотороллеров "Тулица".
И в первую очередь увеличили грузоподъемность модели и теперь вместо 200 кг "Муравей" мог перевозить до 315 кг. Также была улучшена проходимость: он мог преодолевать подъемы в 40 градусов и бездорожье, на скорости 3 км/ч. А еще был налажен экспорт в 21 страну.
И в первую очередь увеличили грузоподъемность модели и теперь вместо 200 кг "Муравей" мог перевозить до 315 кг. Также была улучшена проходимость: он мог преодолевать подъемы в 40 градусов и бездорожье, на скорости 3 км/ч. А еще был налажен экспорт в 21 страну.
Но больше всего "Муравья" любили граждане советских республик. Спрос был по-настоящему огромным и в целях расширения производства, для изготовления комплектующих деталей, приходилось подключить заводы соседних республик.
К сожалению, достоинства трехколёсного мотороллера "Муравей" не смогли, к сожалению, предотвратить окончание проекта. После ликвидации СССР, ТМЗ потерял внушительную сеть торгово-производственных связей.
Сократилось и финансирование. А бывшие советские республики, стали выпускать аналогичные по сути, но более продвинутые в техническом плане, скутерами из Китая.
В 1995 году производство "Муравьев" было полностью закрыто.
Сократилось и финансирование. А бывшие советские республики, стали выпускать аналогичные по сути, но более продвинутые в техническом плане, скутерами из Китая.
В 1995 году производство "Муравьев" было полностью закрыто.
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