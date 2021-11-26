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История мотороллеров "Муравей"

История мотороллеров "Муравей" (8 фото)

Автор:
26 ноября 2021 16:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   авто   интересное   история   ностальгия   советский автопром   факты   
1185
8
Возможно, он был самый востребованный из всех видов малолитражного грузового транспорта в СССР.
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Также "Муравьи" производились и выпускались параллельно с базовыми версиями мотороллеров ТМЗ. Конечно грузовые образцы были оснащены аналогичными силовыми агрегатами. И синхронно с легковыми версиями, инженеры модернизировали трёхколёсных "муравьев".

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Метки: Автомобиль   авто   интересное   история   ностальгия   советский автопром   факты   
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11  комментариев
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12k
Вася 2 часа назад
"А бывшие советские республики, стали выпускать аналогичные по сути, но более продвинутые в техническом плане, скутерами из Китая"

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6k
Дмитрий Горчилин 37 минут назад
Когда надо было недалеко отвезти что-то большое, тяжелое и грязное- лучше машины ни придумать. В ЖЭКе на таком возили газовые баллоны и прочую мелочевку, каждый день под окнами тарахтело. Чего ему и правда ни хватало- так это посадочного места для второго человека, рабочие по одному редко перемещаются.
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2k
Sergius SPb 41 минуту назад
Вариантов куча.https://steelracing.ru/category/gruzovye-tritsikly/motorollery-muravej/https://steelracing.ru/category/gruzovye-tritsikly/motorollery-muravej/
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15k
Вася Александрович Час назад
Прикольная была жужжалка со странно болтающейся штукой на задней оси
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12k
Великий Кормчий Час назад
О!
Есть он у меня в деревне!!!
Уж лет 20 тому купил с рук, чутка подшаманил.
Зараза работает до сих пор! Есть конечно сейчас покруче аппараты - но этот копейки стоит и возит всякое говно в кузове. Офигенный тырчик для перевозки всякой фигни
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10k
Kostick Час назад
пищевые отходы собирали, прием стеклотары. всякие сварщики жэковские возили баллоны свои. нормальный для своего времени транспорт. мне особенно нравились с самопальными кабинами) почти машина.

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64k
Нанук Паналык 2 часа назад
У соседа такой был в 80-х!Новый совсем.Тянитолкаем звали.
Утром едет на работу,вечером или толкают или на верёвке тянут!
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2k
alex5450 2 часа назад
Муравей родился на основе закупленных в ФРГ мотороллеров
"Goggo 200". Грузовая модель уже создавалась своими силами.

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2k
Sergius SPb 2 часа назад
На кладбищах до сих пор работают.
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