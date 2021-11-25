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Что осталось за кадром: у всего есть обратная сторона

Что осталось за кадром: у всего есть обратная сторона (16 фото)

Автор:
25 ноября 2021 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: за кадром   забавно   кадр   люди   обратная сторона   прикольно   фото   фотограф   
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16

За каждым кадром есть целая история. Не все, что снимают фотографы и операторы, соответствует действительности.

Фотографии для соцсетей проходят строгий отбор, и в итоге на страничку загружаются только лучшие из лучших. При этом то, что творилось у них за кадром, остаётся тайной за семью печатями. Но некоторые всё же решаются поделиться закулисьем своих снимков, которое чаще всего оказывается ой каким далёким от финального кадра. Но мы и не против, ведь от такого диссонанса становится только веселее!


Котик — идеальный помощник

×
×

Парень сделал предложение, но у невесты не было маникюра. Подружка пришла на помощь

Что происходит за кадром

Красиво, но страшно

Фото и то, что было за кадром

Некоторые могут позволить себе только такие фото в самолёте

Девушка всегда поддержит

Красивый кадр можно сделать где угодно

То, чего не видно на рабочем созвоне

Фото на пляже

Макияж в Инстаграме

Когда нужно показать ноготочки, а платье подружки оказалось идеальным фоном

Важно выбрать правильный ракурс

Романтика

За кадром косплея

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Метки: за кадром   забавно   кадр   люди   обратная сторона   прикольно   фото   фотограф   
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728
Алексей Маз 37 минут назад
Вся статья в одном фото: "Что же там было за кадром? Да ничего."
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4k
Enigma Kuutar 14 минут назад
Тора-Дора косплеят?
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387
Вадим В. Новоженов 21 минуту назад
Инста-уроды.
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