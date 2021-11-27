Личный бункер в России: сколько стоит его построить и кому он нужен

Спрос на частные убежища вырос после 2019 года. Как правило, заказчик озабочен не защитой от ракетного удара (такие бункеры обустраивают на глубине более 2-х метров и не факт, что земля вашего участка для этого пригодна), а защитой от радиации, химического (биологического) оружия, электроимпульсного излучения. Однако в наше время куда опаснее беспринципные бандиты, которые могут внезапно нагрянуть к горе-бизнесмену, а у того даже «комнаты безопасности» нет, чтобы отсрочить проникновение со взломом и успеть вызвать личный спецназ.



