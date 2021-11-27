Личный бункер в России: сколько стоит его построить и кому он нужен

В каждом более-менее крупном городе есть бомбоубежище. Если вы про него не знаете, значит – всё хорошо, и мирная жизнь продолжается. Бывает, что старые убежища есть на карте, но в реальности в местах их расположения находится огороженный пустырь. Ну или просто они переоборудованы под нужды бизнеса, чтобы не простаивали.
Важно понимать, что в случае беды все там не укроемся. Более того – нас даже не пригласят, или позовут лишь избранных (как в фильме «Гренландия»). В этой перспективе есть предложения: постройка частного бункера на приусадебном участке (любом частном владении). Ценник таких предложений договорный и по понятным причинам кусается.
Например, если для вас важно само наличие бункера, то можете рассчитывать на ценник от 500 тысяч до 3 000 000 рублей. Он будет залегать неглубоко (иногда просто засыпан холмом земли), и представлять собой железный контейнер с автономными системами жизнеобеспечения. Он не вместит более 8 человек, защитит от урагана, наводнения, не прицельного обстрела и зомби… пандемии в общем.
Необязательно строить с нуля. Если у вас есть подходящий погреб или подвальное помещение, можно вызвать специалистов для оборудования «комнаты безопасности». Они установят противоударные двери, оборудуют помещение для хранения продуктов, настроят совершенную систему вентиляции (с датчиками контроля воздуха как внутри, так и снаружи). Чем совершеннее защищённость, тем выше итоговая цена.
Если вы бизнесмен и вам важно, чтобы деловая документация не попала в посторонние руки, специалисты оборудуют специальный сервер «судного дня». В случае чего «секретная» информация будет самоуничтожена, а ваши руки останутся чистыми. Для этого можно и не городить бункер, но, когда предлагают комплексный вариант, грех отказываться. К тому же вам в любом случае придётся держать связь с внешним миром.
Более-менее адекватные бункеры стоят от 5 до 30 миллионов рублей. Это уже полноценные железобетонные капсулы на случай военных действий. Важно ещё понимать, что правительство не заинтересовано постройкой общественных бункеров. Дорого и не выгодно, когда нет угрозы нападения… Разумеется, они все так говорят, а мы не смеем сомневаться.
Спрос на частные убежища вырос после 2019 года. Как правило, заказчик озабочен не защитой от ракетного удара (такие бункеры обустраивают на глубине более 2-х метров и не факт, что земля вашего участка для этого пригодна), а защитой от радиации, химического (биологического) оружия, электроимпульсного излучения. Однако в наше время куда опаснее беспринципные бандиты, которые могут внезапно нагрянуть к горе-бизнесмену, а у того даже «комнаты безопасности» нет, чтобы отсрочить проникновение со взломом и успеть вызвать личный спецназ.
Источник:
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