Моя мстя будет страшна: маленький дагестанец "Хасбик" обиделся на женщину

Известный мини-блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов более известный как Хазбик хоть и не обладает габаритами взрослого мужчины, но с нравом у него все в порядке.
Его пылкий нрав проявился, когда одна девушка сняла ролик и залила его в инстаграм с сестрой-близняшкой.
И вроде бы сестра в ролике смеется сама, но маленький мужчина решил, что это видео нанесло максимальное оскорбление чести и достоинству его семьи.
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Это видео, а не десятки тех, что гуляют в сети интернет вместе с ним.
На одном, его отвезли как в Дубаи, чтобы показать, как диковинку.
К слову, в сети активно форсили бой между двумя молодыми людьми, оппонентом Хасбика должен был стать таджикский маленький человек Абдурозик.
Либо одно из тех, где его соотечественник снимает с ним блог.
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В итоге этот гордый маленький дагестанец начал публиковать злобные сторис у себя в инстаграм. В одной из публикаций он даже угрожал женщине, которая выложила ролик с сестрой.
И хотя угрозы выглядели так же как и сам Хасбула, но пользователи расценили их как серьезными, тем более, что в друзьях у Хасбулы сам Рамзан Кадыров.
Позже, доступ к странице блогера-карлика исчез. Многие заподозрили, что это связано с тем, что администрация заблокировала аккаунт из-за угроз и жалоб пользователей.
Но Хасбик вышел на связь со своего резервного аккаунта и заявил, что он сам ограничил доступ к своему профилю из-за жалоб пользователей.
«Меня никто не блокировал. Я на пару дней заблокировал свой аккаунт сам», — заявил Магомедов.
Заинтересуется делом правоохранительные органы пока неясно. Позже стало известно, что маленький дагестанец извинился перед девушкой.
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