Моя мстя будет страшна: маленький дагестанец "Хасбик" обиделся на женщину

Позже, доступ к странице блогера-карлика исчез. Многие заподозрили, что это связано с тем, что администрация заблокировала аккаунт из-за угроз и жалоб пользователей.

Но Хасбик вышел на связь со своего резервного аккаунта и заявил, что он сам ограничил доступ к своему профилю из-за жалоб пользователей.

«Меня никто не блокировал. Я на пару дней заблокировал свой аккаунт сам», — заявил Магомедов.

Заинтересуется делом правоохранительные органы пока неясно. Позже стало известно, что маленький дагестанец извинился перед девушкой.