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Моя мстя будет страшна: маленький дагестанец "Хасбик" обиделся на женщину

Моя мстя будет страшна: маленький дагестанец "Хасбик" обиделся на женщину (8 фото + 2 видео)

Автор:
03 декабря 2021 20:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Ynews   Угрозы   блогер   дагестанец   кадыров   новости   хасбик   
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Известный мини-блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов более известный как Хазбик хоть и не обладает габаритами взрослого мужчины, но с нравом у него все в порядке.

Его пылкий нрав проявился, когда одна девушка сняла ролик и залила его в инстаграм с сестрой-близняшкой.

И вроде бы сестра в ролике смеется сама, но маленький мужчина решил, что это видео нанесло максимальное оскорбление чести и достоинству его семьи.

Это видео, а не десятки тех, что гуляют в сети интернет вместе с ним.


На одном, его отвезли как в Дубаи, чтобы показать, как диковинку.

К слову, в сети активно форсили бой между двумя молодыми людьми, оппонентом Хасбика должен был стать таджикский маленький человек Абдурозик.

Либо одно из тех, где его соотечественник снимает с ним блог.

В итоге этот гордый маленький дагестанец начал публиковать злобные сторис у себя в инстаграм. В одной из публикаций он даже угрожал женщине, которая выложила ролик с сестрой.

И хотя угрозы выглядели так же как и сам Хасбула, но пользователи расценили их как серьезными, тем более, что в друзьях у Хасбулы сам Рамзан Кадыров.

Позже, доступ к странице блогера-карлика исчез. Многие заподозрили, что это связано с тем, что администрация заблокировала аккаунт из-за угроз и жалоб пользователей.

Но Хасбик вышел на связь со своего резервного аккаунта и заявил, что он сам ограничил доступ к своему профилю из-за жалоб пользователей.

«Меня никто не блокировал. Я на пару дней заблокировал свой аккаунт сам», — заявил Магомедов.

Заинтересуется делом правоохранительные органы пока неясно. Позже стало известно, что маленький дагестанец извинился перед девушкой.

Источник:

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Метки: Instagram   Ynews   Угрозы   блогер   дагестанец   кадыров   новости   хасбик   
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16  комментариев
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182
ЛикБез 48 минут назад
Из маленького барашка вырастает большой баран.
Из маленького долб@ебёнка - большой долб"ё6.
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2k
Frank Borman 3 минуты назад
Такой маленький, а уже кавказский примат. Наверное, второй Рамзанчик вырастет.
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12k
net 4 минуты назад
Когда первый раз услышал о нем, появилось обычное человеческое сострадание. Никому не пожелаешь. Потом у него появились всем нам известные друзья. И всё тоже вроде нормально, все с одних мест родом. Поддержать парня и показать всем другим людям с подобными проблемами, что нельзя опускать руки и можно жить полноценной жизнью. А потом начались ufc и всё такое. И один момент мне запомнился. Кто-то из бойцов вроде, подхватил Хасбика на руки как ребёнка и подкинул кверху на вытянутых руках. И подумал я, что же это за фигня. Ведь это же взрослый парень, а не 5ти летний пацан. Может тот боец запарился на эмоциях, но этот момент превратил серьезные добрые намеренья в цирк. Непонятно как теперь к Хасбику относиться, было бы хорошо, если бы он всё-таки был более положительным примером для людей со сложностями.
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9k
Alex Djeff 8 минут назад
Не пост, а кунсткамера какая-то.
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6k
BenderRodriguez 9 минут назад
Кто на него подписан???
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64k
Доктор Джонс 18 минут назад
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246
Andrey Полчаса назад
Мини обезьянка ,прикольно !
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 38 минут назад
кто это,первый раз слышу
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8k
Barachek_Obachek 47 минут назад
Что это было
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454
Mixan Barachek_Obachek 12 минут назад
Тоже вопрос ?
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6k
Ruk 53 минуты назад
https://old.fishki.net/4013352-blogery-zhalujutsja-na-ugrozy-i-shantazh-stoit-li-zhalety-proizvoditelej-musornogo-kontenta.htmlhttps://old.fishki.net/4013352-blogery-zhalujutsja-na-ugrozy-i-shantazh-stoit-li-zhalety-proizvoditelej-musornogo-kontenta.html
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36k
Александр 53 минуты назад
Если все это коментировать голосом Дроздова, то впринципе, все нормально )
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