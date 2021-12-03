Умерла актриса театра и кино Нина Ургант

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Народной артистке РСФСР было 92 года.
Нина Николаевна родилась 4 сентября 1929-го в городе Луга под Ленинградом
После окончания ВОВ семья будущей актрисы перебралась в Ленинград и Нина поступила в театральный институт имени А. Н. Островского (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). По окончании института Ургант по распределению попала в Ярославский академический театр имени Ф.Г. Волкова, где быстро стала звездой. Ее выдвигали на ведущие роли, но тем не менее, актриса недолго проработала в Ярославле и в 1954 году вернулась в родной Ленинград.
Там она поступила на службу в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола ( сейчас Санкт-Петербургский государственный театр "Балтийский дом"). Она уверенно шла по карьерной лестнице, причем не только в кино, но и в театре.
Когда она сыграла отрицательную героиню, то режиссеры перестали ее приглашать на серьезные роли. В этом "черном" списке она была семь лет, на ее счету были только второстепенные роли. Ургант сконцентрировалась на сцене и в те годы получила звание Заслуженной артистки РФСР.
Когда она сыграла отрицательную героиню, то режиссеры перестали ее приглашать на серьезные роли. В этом "черном" списке она была семь лет, на ее счету были только второстепенные роли. Ургант сконцентрировалась на сцене и в те годы получила звание Заслуженной артистки РФСР.
В 1962 году Ургант перешла в Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (сейчас Александрийский театр). Режиссер отдал ей главную роль в спектакле "Перед заходом солнца" и в нем она играла десять лет, что сделало ее буквально легендой театра.
В кинокарьере произошел сдвиг, когда Нину Николаевну пригласили на главную роль в фильм "Пока жив человек", где она сыграла роль Зинаиды Широкой.
В кинокарьере произошел сдвиг, когда Нину Николаевну пригласили на главную роль в фильм "Пока жив человек", где она сыграла роль Зинаиды Широкой.
А действительно знаменитой ее сделал фильм "Белорусский вокзал", где она сыграла роль Раи. Именно в этом фильме она спела песню "Десятый наш десантный батальон".
Нина Николаевна рассказывала, как в конце 80-х поздно вечером она возвращалась домой и к ней подошли пара мужиков маргинального вида, Актриса была действительно напугана, а они посмотрели на нее и вдруг упали на колени: "Спасибо! Спасибо вам! За Победу и за "Белорусский вокзал". И проводили до дома.
Нина Николаевна рассказывала, как в конце 80-х поздно вечером она возвращалась домой и к ней подошли пара мужиков маргинального вида, Актриса была действительно напугана, а они посмотрели на нее и вдруг упали на колени: "Спасибо! Спасибо вам! За Победу и за "Белорусский вокзал". И проводили до дома.
Нина Николаевна получила Государственную премию СССР за роль Дины Милениной в фильме "Премия" и стала Народной артисткой СССР. В 80-х стала появляться на экранах реже, сказывался возраст. Ну а после распада Советского Союза и вовсе перестала сниматься. Однако работу в Александрийском театре не бросала и была его ведущий актрисой.
"Для меня сцена - везде! Она нигде и никогда не заканчивается. Только на ней я чувствую себя свободной".
"Для меня сцена - везде! Она нигде и никогда не заканчивается. Только на ней я чувствую себя свободной".
Невозможно сегодня не вспомнить эту пробирающую до самого сердца песню. Вечная память великой актрисе...
автор песни - Булат Шалвович Окуджава
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А так- да. "Белорусский вокзал". Именно с этим фильмом ассоциируется Нина Ургант.
Земля ей пухом.
В чем там она "актриса театра и кино"?
Внучек - мудак. Но что с этим поделать?
P.S. ну а "бабушке" все равно "земля пухом" - она же не отвечает за внуков...
И никто меня в обратном не переубедит ..Уж извините ,я стар и когда давят на меня ,в я против строя иду и плевать !!!!
Соболезнования Ивану...
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"Здесь птицы не поют..."...........................