Умерла актриса театра и кино Нина Ургант

А действительно знаменитой ее сделал фильм "Белорусский вокзал", где она сыграла роль Раи. Именно в этом фильме она спела песню "Десятый наш десантный батальон".

Нина Николаевна рассказывала, как в конце 80-х поздно вечером она возвращалась домой и к ней подошли пара мужиков маргинального вида, Актриса была действительно напугана, а они посмотрели на нее и вдруг упали на колени: "Спасибо! Спасибо вам! За Победу и за "Белорусский вокзал". И проводили до дома.