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Умерла актриса театра и кино Нина Ургант

Умерла актриса театра и кино Нина Ургант (6 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 16:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   актрисы   знаменитости   люди   некролог   советские актеры   советское кино   
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Народной артистке РСФСР было 92 года.

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Метки: СССР   актрисы   знаменитости   люди   некролог   советские актеры   советское кино   
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26  комментариев
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4k
elllfa 2 часа назад
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4k
NeDron 15 минут назад
За один только "Белорусский вокзал" ей памятник ставить можно... Земля ей пухом. Соболезнования близким.
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1k
Атомный Крот 46 минут назад
Все-таки АлександриНский театр.

А так- да. "Белорусский вокзал". Именно с этим фильмом ассоциируется Нина Ургант.

Земля ей пухом.

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6k
Василий Алибабаев 58 минут назад
"Белорусский вокзал" для меня единственная практически песня , которую даже не слушая , а просто напевая про себя в голове , и слёзы уже наворачиваются ...
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4k
a_komolow Час назад
Земля пухом
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1k
rgubaev Час назад
Может быть, действительно, был великий человек. Но я о ней не слышал.
В чем там она "актриса театра и кино"?
Внучек - мудак. Но что с этим поделать?
P.S. ну а "бабушке" все равно "земля пухом" - она же не отвечает за внуков...
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4k
Petr Chernyshev Час назад
Нина Ургант, Царствия ей небесного, не была народной артисткой СССР. Только РСФСР.
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1k
azuver 2 часа назад
92 года очень почтенный возраст.Прекрасная актриса.Царствия небесного.От этой песни в её неисполнении у меня всегда мурашки по кожи.Пойду пересмотрю фильм "Белорусский вокзал".
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23k
Ваня 2 часа назад
аплодисменты актрисе и светлая ей память...
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600
Снежный Барс 2 часа назад
Земля пухом...Обожаю эту песню
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457
Dimon 2 часа назад
Земля пухом конечно, но в сравнении с не получившими звание народных артистов СССР: Андрей Миронов, Леонид Быков, Василий Шукшин, Леонид Куравлев, Владимир Высоцкий, Олег Даль, Петр Алейников, Георгий Милляр, Николай Рыбников, Леонид Харитонов, Алексей Смирнов, Николай Караченцов...звание у Ургант как - то выглядит нелепо!
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437
Mixan 2 часа назад
Земля пухом великой актрисе ..Когда слушаю песню "Белорусский вокзал" у меня всегда комок в горле и муражки по телу Уходят последние представители Великой эпохи СССР ! Вечная им память и низкий поклон
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437
Mixan Evita 6 минут назад
Уже побежал в ночь колоться ха ха Моя жизнь ,мои правила ..Я переболел и рад что мой организм и моей семьи среагировал нормально
И никто меня в обратном не переубедит ..Уж извините ,я стар и когда давят на меня ,в я против строя иду и плевать !!!!
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42k
Крайт 2 часа назад
Ещё одна легенда ушла от нас...
Соболезнования Ивану...
...
"Здесь птицы не поют..."...........................
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131
Мурчелло Sanar 21 минуту назад
Аналогично.
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