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Кого любил Василий Лановой

Кого любил Василий Лановой (6 фото)

Автор:
29 января 2021 18:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   известность   люди   слава   советские актеры   советское кино   
1666
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Василий Семенович покинул нас 28 января, от последствий коронавируса. Один из самых красивых актеров советского кино, окруженный романтическим ореолом, в жизни не был таким уж героем-любовником.
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Метки: звезды   знаменитости   известность   люди   слава   советские актеры   советское кино   
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106k
Москвичка 2 часа назад
Великий актер! Столько замечательных образов. Безумная утрата.
Земля пухом...
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79k
Taras Kozalupko 16 минут назад
Да, начался 2021 с такой потери...
Вечная память!
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46
Племянник Путина 50 минут назад
Достойную жизнь, Человек прожил. Земля пухом.
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