Кого любил Василий Лановой

Второй женой стала актриса Театра имени Пушкина и телережиссер. Зяблова была старше Ланового на пять лет, но это актера не сильно смущало.

По словам самого Василия Семеновича все десять лет рядом с Тамарой он был счастлив. Ради нее он сделал действительно романтичный поступок, совершенно в духе его актерского амплуа: в 1961 году он снимался в фильме "Алые паруса" и попросил капитана корабля с этими самыми парусами пришвартоваться в Ялте, у санатория, где отдыхала его новоиспеченная жена и они встретились на берегу прямо как Ассоль и Грей.



Когда пара ждала ребенка случилась трагедия - Тамара погибла, попав в автокатастрофу вместе со съемочной группой.

Через много лет Лановой с горечью вспоминал: Я знал, где она погибла, выпустил Чарли (их собака) и пошел к тому месту, куда она упала. А Чарли уже туда добежал и начал ходить по кругу. И я понял, что он запах почуял. Я помню, что я никак его не мог отозвать после этого, чтобы вернуться в машину, поэтому взял и донес его на руках".