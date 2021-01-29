Кого любил Василий Лановой

Василий Семенович покинул нас 28 января, от последствий коронавируса. Один из самых красивых актеров советского кино, окруженный романтическим ореолом, в жизни не был таким уж героем-любовником.
Василий Лановой - один из самых любимых российских актеров, он подарил нам много интересных образов в кино и в театре. Артист до последнего, несмотря на возраст, был полон энергии и мужского обаяния.
Лидия
История не сохранила ни фамилии, ни фотографий соученицы театральной студии ЗИЛа, за которой так трогательно ухаживал будущий студент Щукинского училища. Но отношения долго не продлились, девушка решила не связывать свою жизнь с актерством и ушла в юриспруденцию.
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Галина Уланова
В юности Лановой вздыхал по Галине Улановой, а при первой встрече он ее даже не узнал. Вне сцены балерина была не столь выразительна. Однако, несмотря на такой забавный казус Уланова в конце вечеринки одарила молодого красивого актера парой белоснежных красивых ботинок. И всегда в дальнейшем выделяла его среди толпы поклонников.
"Сколько бы времени ни прошло, Галина Сергеевна всегда очень тепло встречала меня до самой смерти, ну а о моей любви к ней говорить не приходится, эта любовь беспредельна, светла".
"Сколько бы времени ни прошло, Галина Сергеевна всегда очень тепло встречала меня до самой смерти, ну а о моей любви к ней говорить не приходится, эта любовь беспредельна, светла".
Татьяна Самойлова
Первой женой Василия Семеновича стала Татьяна Самойлова, его однокурсница по Щуке. К моменту, когда они познакомились Лановой был известен, сыграв в "Аттестате зрелости", а вот Самойлова пока что была никому неизвестной студенткой.
Роман развивался стремительно, буквально через несколько недель после знакомства, пара отправилась в ЗАГС, а вскоре после съемок в фильме "Летят журавли" Татьяна узнала, что беременна и втайне от мужа сделала аборт подпольно. Лановой так и не смог ей этого простить, он очень хотел детей.
Помимо этого они оба были были просто нарасхват, постоянно в разъездах, так что в 1958 году они развелись
Через девять лет экс-супруги сыграли любовников в фильме "Анна Каренина", но даже та "химия" которая лилась с экрана, не соединила их вновь.
Роман развивался стремительно, буквально через несколько недель после знакомства, пара отправилась в ЗАГС, а вскоре после съемок в фильме "Летят журавли" Татьяна узнала, что беременна и втайне от мужа сделала аборт подпольно. Лановой так и не смог ей этого простить, он очень хотел детей.
Помимо этого они оба были были просто нарасхват, постоянно в разъездах, так что в 1958 году они развелись
Через девять лет экс-супруги сыграли любовников в фильме "Анна Каренина", но даже та "химия" которая лилась с экрана, не соединила их вновь.
Тамара Зяблова
Второй женой стала актриса Театра имени Пушкина и телережиссер. Зяблова была старше Ланового на пять лет, но это актера не сильно смущало.
По словам самого Василия Семеновича все десять лет рядом с Тамарой он был счастлив. Ради нее он сделал действительно романтичный поступок, совершенно в духе его актерского амплуа: в 1961 году он снимался в фильме "Алые паруса" и попросил капитана корабля с этими самыми парусами пришвартоваться в Ялте, у санатория, где отдыхала его новоиспеченная жена и они встретились на берегу прямо как Ассоль и Грей.
Когда пара ждала ребенка случилась трагедия - Тамара погибла, попав в автокатастрофу вместе со съемочной группой.
Через много лет Лановой с горечью вспоминал: Я знал, где она погибла, выпустил Чарли (их собака) и пошел к тому месту, куда она упала. А Чарли уже туда добежал и начал ходить по кругу. И я понял, что он запах почуял. Я помню, что я никак его не мог отозвать после этого, чтобы вернуться в машину, поэтому взял и донес его на руках".
По словам самого Василия Семеновича все десять лет рядом с Тамарой он был счастлив. Ради нее он сделал действительно романтичный поступок, совершенно в духе его актерского амплуа: в 1961 году он снимался в фильме "Алые паруса" и попросил капитана корабля с этими самыми парусами пришвартоваться в Ялте, у санатория, где отдыхала его новоиспеченная жена и они встретились на берегу прямо как Ассоль и Грей.
Когда пара ждала ребенка случилась трагедия - Тамара погибла, попав в автокатастрофу вместе со съемочной группой.
Через много лет Лановой с горечью вспоминал: Я знал, где она погибла, выпустил Чарли (их собака) и пошел к тому месту, куда она упала. А Чарли уже туда добежал и начал ходить по кругу. И я понял, что он запах почуял. Я помню, что я никак его не мог отозвать после этого, чтобы вернуться в машину, поэтому взял и донес его на руках".
Ирина Купченко
Василий Лановой уже работал в Театре Вахтангова, когда в 1970-м году там появилась Ирина Купченко, за год до гибели Зябловой.
Ирине было немногим больше двадцати, но она уже успела побывать замужем за художником фильма "Дворянское гнездо". В 1972 году пара Лановой-Купченко узаконила свои отношения и прожили вместе 49 лет, вместе выходя не сцену во многих спектаклях и нередко снимались вместе с кино.
И Ирина подарила Василию Семеновичу радость отцовства - у них родились сыновья Сергей и Александр, Вместе с Ириной они пережили и потерю детей: Сергей родился в паре с братом-близнецом, который умер вскоре после рождения, а в 2013 году в 37 лет от сердечного приступа умер сам Сергей.
Ирине было немногим больше двадцати, но она уже успела побывать замужем за художником фильма "Дворянское гнездо". В 1972 году пара Лановой-Купченко узаконила свои отношения и прожили вместе 49 лет, вместе выходя не сцену во многих спектаклях и нередко снимались вместе с кино.
И Ирина подарила Василию Семеновичу радость отцовства - у них родились сыновья Сергей и Александр, Вместе с Ириной они пережили и потерю детей: Сергей родился в паре с братом-близнецом, который умер вскоре после рождения, а в 2013 году в 37 лет от сердечного приступа умер сам Сергей.
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