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Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова

Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова (4 фото)

Автор:
09 марта 2021 14:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   знаменитости   истории   люди   слава   советские актеры   советское кино   
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Художественный руководитель Московского театра сатиры поделился нелегким воспоминанием, связанным со смертью всенародного любимца.

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Метки: актер   знаменитости   истории   люди   слава   советские актеры   советское кино   
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41k
Andrey 19 минут назад
Гениальный актер и любимец всей страны...
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16k
nobody® 21 минуту назад
А мы тут стараемся мобильные игры всякие на 3 звезды проходить...
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minimalism

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