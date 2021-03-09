Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова

Александр Ширвиндт рассказывал: "Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова".



Смерть, к сожалению, не была случайна, Андрей Миронов страдал от врожденной аневризмы мозга. При этом недуге категорически противопоказаны длительные физические нагрузки, а Миронов работал на износ. Он ничего не делал наполовину, всегда считал, что есть кто-то, кто сыграет ту или иную данную ему роль лучше, даже экзамены в театральном училище всегда старался сдать только на пятерки. Как-то раз ему за какой-то экзамен поставили четыре, как рассказывал его однокурсник, что очень расстроило будущего народного артиста и на следующий день он его пересдал на "отлично".