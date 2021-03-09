Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова

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Художественный руководитель Московского театра сатиры поделился нелегким воспоминанием, связанным со смертью всенародного любимца.
В 1987 году, 14 августа, на гастролях в Риге, Андрей Миронов потерял сознание, находясь прямо на сцене Рижской оперы. Актера экстренно доставили в больницу, где ему поставили диагноз - кровоизлияние в мозг. Через два дня, в возрасте 47 лет, он скончался.
Александр Ширвиндт рассказывал: "Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова".
Смерть, к сожалению, не была случайна, Андрей Миронов страдал от врожденной аневризмы мозга. При этом недуге категорически противопоказаны длительные физические нагрузки, а Миронов работал на износ. Он ничего не делал наполовину, всегда считал, что есть кто-то, кто сыграет ту или иную данную ему роль лучше, даже экзамены в театральном училище всегда старался сдать только на пятерки. Как-то раз ему за какой-то экзамен поставили четыре, как рассказывал его однокурсник, что очень расстроило будущего народного артиста и на следующий день он его пересдал на "отлично".
Смерть, к сожалению, не была случайна, Андрей Миронов страдал от врожденной аневризмы мозга. При этом недуге категорически противопоказаны длительные физические нагрузки, а Миронов работал на износ. Он ничего не делал наполовину, всегда считал, что есть кто-то, кто сыграет ту или иную данную ему роль лучше, даже экзамены в театральном училище всегда старался сдать только на пятерки. Как-то раз ему за какой-то экзамен поставили четыре, как рассказывал его однокурсник, что очень расстроило будущего народного артиста и на следующий день он его пересдал на "отлично".
Актер театра и кино Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года, в семье известных артистов эстрады Александра Менакера и Марии Мироновой. Однако родители записали дату рождения сына 8 марта. Кстати, схватки у Марии Владимировны начались непосредственно во время вечернего спектакля, откуда ее и доставили в роддом.
Миронов окончил театральное училище им. Б. Щукина (с красным дипломом), помимо работы в кино и театре он озвучивал мультфильмы и снимался в разных телевизионных передачах.
Миронов окончил театральное училище им. Б. Щукина (с красным дипломом), помимо работы в кино и театре он озвучивал мультфильмы и снимался в разных телевизионных передачах.
Несмотря на врожденную аневризму мозга Андрей Александрович всегда старался сам выполнять все трюки в кино. Ярче всего это его желание реализовалось в комедии Эльдара Рязанова "Необыкновенные приключения итальянцев в России": он там забирался по пожарной лестнице в автомобиль, едущий на полном ходу, висел на краю разведенного моста, на высоте 20 метров от Невы, спускался из окна гостиницы, держась только за ковровую дорожку.
Андрей Миронов был настоящим актером, честным, преданным своему делу и невероятно талантливым. Как жаль, что он ушел так рано и можно только думать, как много еще прекрасных образов он мог бы нам подарить.
Андрей Миронов был настоящим актером, честным, преданным своему делу и невероятно талантливым. Как жаль, что он ушел так рано и можно только думать, как много еще прекрасных образов он мог бы нам подарить.
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