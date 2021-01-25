Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод"

Больше 20 лет Харитонов был в браке с Ольгой Смирягиной, которая была младше его на десять лет и была его поклонницей. Она прошла с ним через многое, через его тяжелые запои, которые были тихими, но он спокойно мог выйти пьяным на сцену. Он про до спектакля, во время и после. Андрей признавался: "Года четыре или даже пять я глушил спиртное капитально. И раньше выпивал, но потом организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм — я уверен — это болезнь. И "болеть" мне было по кайфу. Истинную суть фразы "С утра выпил — весь день свободен" я познал на собственном опыте".

Но случилось чудо, Харитонов нашел хорошего врача, который помог ему. Невозможно излечиться от алкоголизма окончательно, но можно уйти в ремиссию. Что и случилось в случае актера.