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Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод"

Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод" (8 фото)

Автор:
25 января 2021 20:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   актеры   забвение   знаменитости   люди   слава   советское кино   
3851
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После выхода на экраны сериала "Овод" он стал просто невероятно популярен. Режиссеры пачками высылали ему предложения, а женщины сходили с ума.
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Метки: СССР   актеры   забвение   знаменитости   люди   слава   советское кино   
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18  комментариев
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7k
Cornho 6 часов назад
Мне в "Знатоках" его роль понравилась. Очень органично смотрелся в образе золотого мальчика-негодяя.

Мне в "Знатоках" его роль понравилась. Очень органично смотрелся в образе золотого мальчика-негодяя.
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1k
Bobbus 4 часа назад
Андерь, вот так имя
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15k
minimalism Автор поста Bobbus 4 часа назад
спасибо, исправлено! Пока пишешь, глаз замыливается, уже опечатки пролетают мимо)
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3k
banga911 4 часа назад
Его Турабоев, в "Жизнь Клима Самгина" - восхитителен! э-эх - земля пухом.
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106k
Москвичка 5 часов назад
Когда Овод вышел на экран это была просто "бомба" по актерской игре, сюжету, впечатлениям. Ну а прощальный разговор Овода с персонажем Бандарчука это просто слезы!
Очень жаль что так закончилась жизнь. Очень талантливый актер. Земля пухом...
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50
Русскiй Инвалидъ 5 часов назад
Аффтор, глаза режет: "Трагедия жизни Андеря Харитонова, звезды фильма "Овод". Может таки Андрей Харитонов?..
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7k
Cornho Русскiй Инвалидъ 5 часов назад
Точно. А в глаза и не бросилось.
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15k
minimalism Автор поста Русскiй Инвалидъ 4 часа назад
да, выше уже написали, исправлено, спасибо. Пока пишешь, уже глаз замыливается, опечатка пролетает)
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6k
Михаил Филиппов 5 часов назад
Ему прекрасно удавалось играть светских мерзавцев. Автор почему-то не упомянул Бумеранг из Следствие ведут знатоки. По сути тоже самое и та же личность , что и в дроздах
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7k
Cornho Михаил Филиппов 5 часов назад
*ТО ЖЕ самое
Вы же не пишете "таже" личность.
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5k
Андрей Крылов 5 часов назад
Уходит целая эпоха. Уходят люди, каких уже не буде. Будут не хуже, но уже не те. Мои соболезнования родным и друзьям.
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3k
Tuskub 6 часов назад
..очень многие "забытые" актеры идут этим путем. И, к сожалению, это было, есть и будет - ибо координатные "точки" - огромная любовь и полная неизвестность - просто разрывают сознание ("вчера ты был всем, а сегодня -никем")....
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