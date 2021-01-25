Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод"

После выхода на экраны сериала "Овод" он стал просто невероятно популярен. Режиссеры пачками высылали ему предложения, а женщины сходили с ума.
Несколько лет Андрей был просто завален письмами от поклонников, его фото были на обложках всех журналов. А вот конец его был действительно трагичным - он умирал в полном забвении, сначала боролся с алкогольной зависимостью, а вслед за этим пришел рак.
Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. Родителями его были инженер и учительница. Школьником Андрей отлично рисовал, ему отлично давалась математика, черчение и физика. Но уже в четыре года он посмотрел фильм "Фанфан-тюльпан" и захотел стать актёром. В 1980 году он закончил Киевский театральный институт и тогда же состоялся его дебют в кино, в эпизодах фильмов "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" и "Вас ожидает гражданка Никанорова".
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Ну а после фильма "Овод" он стал бешено популярен. Тогда он еще был студентом театрального, но режиссер увидел его и уже не хотел видеть в роли подпольного революционера никого другого.
О Харитонове заговорили, он стал секс-символом тех лет, что его поражало. Он был не согласен с такой характеристикой, ему хотелось быть "взрослым, худым и саркастичным".
О Харитонове заговорили, он стал секс-символом тех лет, что его поражало. Он был не согласен с такой характеристикой, ему хотелось быть "взрослым, худым и саркастичным".
Потом начались главные роли в фильмах "Человек-невидимка", "Вольный ветер", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Рысак", "Тайна "Черных Дроздов".
В 1991 году он снял в качестве режиссера фильм "Жажда страсти" по рассказам В.Я. Брюсова. Виктор Раков, Анастасия Вертинская и Игорь Костолевский исполнили там главные роли, а также он работал режиссером-постановщиком программ "Фильмы нашей памяти" и "Фабрика грез".
В 1991 году он снял в качестве режиссера фильм "Жажда страсти" по рассказам В.Я. Брюсова. Виктор Раков, Анастасия Вертинская и Игорь Костолевский исполнили там главные роли, а также он работал режиссером-постановщиком программ "Фильмы нашей памяти" и "Фабрика грез".
Также он снимался в сериалах "Марш Турецкого", "Юнкера", "Молодой Волкодав", "Жизнь Клима Самгина", "Романовы. Венценосная семья" и других. Актер рассказывал: "На гонорар за фильм «Овод» я мог купить половину «Жигулей», за «Тайну «Черных дроздов», наверное, машину целиком. Сейчас можно заработать на приличную иномарку за один съемочный день".
А потом предложений стало все меньше. Последняя более-менее заметная его роль была в сериале "Остров ненужных людей".
А потом предложений стало все меньше. Последняя более-менее заметная его роль была в сериале "Остров ненужных людей".
А что с личной жизнью?
Больше 20 лет Харитонов был в браке с Ольгой Смирягиной, которая была младше его на десять лет и была его поклонницей. Она прошла с ним через многое, через его тяжелые запои, которые были тихими, но он спокойно мог выйти пьяным на сцену. Он про до спектакля, во время и после. Андрей признавался: "Года четыре или даже пять я глушил спиртное капитально. И раньше выпивал, но потом организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм — я уверен — это болезнь. И "болеть" мне было по кайфу. Истинную суть фразы "С утра выпил — весь день свободен" я познал на собственном опыте".
Но случилось чудо, Харитонов нашел хорошего врача, который помог ему. Невозможно излечиться от алкоголизма окончательно, но можно уйти в ремиссию. Что и случилось в случае актера.
Но случилось чудо, Харитонов нашел хорошего врача, который помог ему. Невозможно излечиться от алкоголизма окончательно, но можно уйти в ремиссию. Что и случилось в случае актера.
Но после завязки пришла новая беда - рак. И вот об этом уже почти никто не узнал, Харитонов начал вести закрытый образ жизни и правда выплыла наружу только в январе 2019 года. Актер к этому моменту уже был прикован к кровати, перенес шесть операций, в попытках справиться с раком кишечника, страдал от ужасных болей.
Забытый всем актер скончался 23 июня 2019 года, в возрасте 59 лет. Супруга признавалась, что спасти его было невозможно.
Забытый всем актер скончался 23 июня 2019 года, в возрасте 59 лет. Супруга признавалась, что спасти его было невозможно.
Ольга Смирнягина так и не смогла пережить смерть мужа, не смирилась.
"та боль никогда не уйдет, с ней придется жить. После произошедшего моя жизнь разделилась на "до" и "после". Но я знаю, что Андрей не хотел бы видеть мои страдания, поэтому я стараюсь держаться".
Сейчас она старается сохранить память о нем.
Ведь фильмография его насчитывает почти 30 ролей в кино и Смирнягина считает именно их наследием мужа. Она собирается выпустить книгу, которую посвятит жизни и творчеству супруга.
"та боль никогда не уйдет, с ней придется жить. После произошедшего моя жизнь разделилась на "до" и "после". Но я знаю, что Андрей не хотел бы видеть мои страдания, поэтому я стараюсь держаться".
Сейчас она старается сохранить память о нем.
Ведь фильмография его насчитывает почти 30 ролей в кино и Смирнягина считает именно их наследием мужа. Она собирается выпустить книгу, которую посвятит жизни и творчеству супруга.
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Очень жаль что так закончилась жизнь. Очень талантливый актер. Земля пухом...
Вы же не пишете "таже" личность.