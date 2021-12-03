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Не "мягкая сила": авиадебоширов усмирят электрошокерами и наручниками

Не "мягкая сила": авиадебоширов усмирят электрошокерами и наручниками (2 фото)

Автор:
03 декабря 2021 12:29
Сообщество : Жить в России
Метки: авиадебоширы   бортпроводники   госдума   наручники   переговоры   хулиганство   электрошокер   
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Госдума в окончательном чтении приняла поправки к Воздушному кодексу РФ. Теперь бортпроводникам официально дано добро на применение против авиахулиганов средств поубедительнее уговоров.

Пьют, курят и распускают руки - авиадебоширов жизнь ничему не учит и они продолжают отравлять путешествия как невольным попутчикам, так и экипажам воздушных судов. Но вот свершилось - отныне бортпроводники могут с разрешения командира судна применять «меры принуждения» и пользоваться «спецсредствами сдерживания». Перечень таких средств отдельным актом предстоит определить правительству РФ. В Минтрансе и Росавиации представителям СМИ пока отказались сообщить, чем именно стюарды смогут усмирять авиадебоширов.

По словам автора законопроекта депутата Государственной думы Александра Старовойтова: "Перечень специальных средств мы оставим под редакцией правительства. Первое, что мы обсуждали, это наручники. Они бы с успехом смогли заменить те чулки, те шарфы, которые используются для задержания нарушителей".

До принятия поправок в кодекс, максимум, что могли проводники - уговаривать хулигана прекратить дебош. В интервью РЕН ТВ руководитель школы бортпроводников рассказывает, что сначала уговоры идут в устной форме, но если слова не помогают, "правила приходится нарушать ради других пассажиров. Правда, в ход идут не кулаки, а подручные средства: ремни, шарфы, скотч и даже колготки".

Впрочем, не все так просто. Пилоты считают, что только наручники проблему не решат. "Какая разница, наручники или полотенце, или салфетка, или ремень привязной. Это не способ для того, чтобы нейтрализовать", - объясняет заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

А вот сами бортпроводницы брать с собой в полет спецсредства не очень-то хотят. Просто потому что в какой-то момент дебоширы могут попытаться применить их против экипажа. Теперь очередь специалистов определить перечень спецсредств.

В любом случае, начало положено. Теперь ждем от Госдумы еще и мер по защите бригад скорой помощи.

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Метки: авиадебоширы   бортпроводники   госдума   наручники   переговоры   хулиганство   электрошокер   
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2k
fraxinus 46 минут назад
Бортпроводницы дело говорят.

Зачем террористу контрабандить на борт оружие когда можно занять у салонного экипажа? Бортпроводниц специально набирают некрепкого телосложения (в воздухе вес = расход топлива = деньги).

В международных полетах еще будет юридический казус - борт военный али нет?

А все намного проще - не будь у дебошира оружие, 10 или 20 человек всегда проблемному морду набьют. Чем потом идиота связать, чтоб мирно долетели - дело практическое.
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Александр Зотов 10 минут назад
тогда уж как у амеров службу воздушных маршалов вводить.
Или стюардесс всех попутно на курсы самбо отправят?
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24
Евгений 57 минут назад
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KlyaksaZ

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