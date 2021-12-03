Не "мягкая сила": авиадебоширов усмирят электрошокерами и наручниками

До принятия поправок в кодекс, максимум, что могли проводники - уговаривать хулигана прекратить дебош. В интервью РЕН ТВ руководитель школы бортпроводников рассказывает, что сначала уговоры идут в устной форме, но если слова не помогают, "правила приходится нарушать ради других пассажиров. Правда, в ход идут не кулаки, а подручные средства: ремни, шарфы, скотч и даже колготки".

Впрочем, не все так просто. Пилоты считают, что только наручники проблему не решат. "Какая разница, наручники или полотенце, или салфетка, или ремень привязной. Это не способ для того, чтобы нейтрализовать", - объясняет заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

А вот сами бортпроводницы брать с собой в полет спецсредства не очень-то хотят. Просто потому что в какой-то момент дебоширы могут попытаться применить их против экипажа. Теперь очередь специалистов определить перечень спецсредств.

В любом случае, начало положено. Теперь ждем от Госдумы еще и мер по защите бригад скорой помощи.