Рашкина ошарашили: парламентарии приняли решение не в его пользу

Все солидные и не очень издания страны информируют и комментируют: Валерий Рашкин таки лишен депутатской неприкосновенности. 341 коллега из 398 вынес вердикт «за». Два депутата предпочли воздержаться, 56 подали голос против «жестокого» решения. По всей видимости, большинство из них — однопартийцы охотника. Они и ранее, в самом начале этой неприятной одиссеи, уверяли: коммунист стал жертвой грандиозной провокации.

Но сначала комиссия Государственной думы РФ по мандатным вопросам, а теперь и большинство думцев после представления Генпрокурора РФ Игоря Краснова высказали иное мнение.

Выступление генпрокурора Игоря Краснова и ответное слово Валерия Рашкина