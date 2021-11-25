Рашкина ошарашили: парламентарии приняли решение не в его пользу

Госдума проголосовала: Валерий Рашкин лишился депутатского иммунитета. Подавляющим большинством голосов.
Все солидные и не очень издания страны информируют и комментируют: Валерий Рашкин таки лишен депутатской неприкосновенности. 341 коллега из 398 вынес вердикт «за». Два депутата предпочли воздержаться, 56 подали голос против «жестокого» решения. По всей видимости, большинство из них — однопартийцы охотника. Они и ранее, в самом начале этой неприятной одиссеи, уверяли: коммунист стал жертвой грандиозной провокации.
Но сначала комиссия Государственной думы РФ по мандатным вопросам, а теперь и большинство думцев после представления Генпрокурора РФ Игоря Краснова высказали иное мнение.
Выступление генпрокурора Игоря Краснова и ответное слово Валерия Рашкина
История той незадавшейся охоты на лесного красавца описана многократно. Напомним вкратце. Ночью, 29 октября Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В багажнике авто была обнаружена освежеванная туша лося. Следственным комитетом по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота".
А дальше начался настоящий цирк. Депутат путался в показаниях, как школьник, которого застукали за курением в туалете. То нашел тушу и решил героически доставить «куда надо». То вдруг прозрел и вспомнил — ба, все же стрелял! Только в кабана. А что и на него лицензии не было, так это претензии не к нему, а к сообщникам, то бишь, к товарищам, которые должны были позаботиться о соответствующих документах. А несчастного депутата ввели в заблуждение по поводу отсутствия оных.
И вот — финальный аккорд этой далеко не божественной комедии. Дальше будут судебные реалии и реалити. Посмотрим…
Источник:
- Госдума решила «обнулить» и губернаторов. Может и выборы скоро отменят?
- Беспредел и нападение на пешеходов: что творят сыновья депутатов от "Единой России"
- Депутат Рашкин VS Лось: в КПРФ считают это «грандиозной провокацией»
- Не виноватая я: в лесу под Саратовом был задержан депутат Госдумы Рашкин с тушей убитого лося
- Госдума VS Google: кто кого?
Понравилось63
А чиновники и другие сотрудники властных структур, белые и пушистые.
Это месть власти , КПРФ за поднятый рейтинг в выборах в Госдуму ..
Можете пинать ,но по факту так считаю ..Скоро еще кого нибудь подловят .. КПРФ единственная партия выступившая против тотальных QR кодов и мощнейшего давления на граждан России ..