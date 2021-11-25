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Рашкина ошарашили: парламентарии приняли решение не в его пользу

Рашкина ошарашили: парламентарии приняли решение не в его пользу (2 фото)

Автор:
25 ноября 2021 17:59
Сообщество : Жить в России
Метки: госдума   депутат   коммунист   лишение   лось   неприкосновенность   охота   рашкин   
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Госдума проголосовала: Валерий Рашкин лишился депутатского иммунитета. Подавляющим большинством голосов.

Все солидные и не очень издания страны информируют и комментируют: Валерий Рашкин таки лишен депутатской неприкосновенности. 341 коллега из 398 вынес вердикт «за». Два депутата предпочли воздержаться, 56 подали голос против «жестокого» решения. По всей видимости, большинство из них — однопартийцы охотника. Они и ранее, в самом начале этой неприятной одиссеи, уверяли: коммунист стал жертвой грандиозной провокации.

Но сначала комиссия Государственной думы РФ по мандатным вопросам, а теперь и большинство думцев после представления Генпрокурора РФ Игоря Краснова высказали иное мнение.


Выступление генпрокурора Игоря Краснова и ответное слово Валерия Рашкина


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История той незадавшейся охоты на лесного красавца описана многократно. Напомним вкратце. Ночью, 29 октября Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В багажнике авто была обнаружена освежеванная туша лося. Следственным комитетом по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота".

А дальше начался настоящий цирк. Депутат путался в показаниях, как школьник, которого застукали за курением в туалете. То нашел тушу и решил героически доставить «куда надо». То вдруг прозрел и вспомнил — ба, все же стрелял! Только в кабана. А что и на него лицензии не было, так это претензии не к нему, а к сообщникам, то бишь, к товарищам, которые должны были позаботиться о соответствующих документах. А несчастного депутата ввели в заблуждение по поводу отсутствия оных.

И вот — финальный аккорд этой далеко не божественной комедии. Дальше будут судебные реалии и реалити. Посмотрим…

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Метки: госдума   депутат   коммунист   лишение   лось   неприкосновенность   охота   рашкин   
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1k
Серик Кенжебаев Час назад
Собственно я и раньше не считал Зюганова коммунистом, особенно после его поломничества по церквям. А конкретно в данной ситуации они должны были лишить партбилета этого браконьера ещё до голосования, без этого позорища..
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941
Oort Полчаса назад
Он же не ЕДрос. Сделали из ублюдка козла отпущения. Типа у нас любого накажут.
А чиновники и другие сотрудники властных структур, белые и пушистые.
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1k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Вы верите, что пенсионер выследил лося без егерей ? Не зная места прикорма, потом освежевал тушу, там ножей пару затупишь только шкуру снимая. Дальше больше, ночью его караулили под протокол ... я конечно очень многое не знаю, но тут как раз напрашивается, подстава чистой воды. Да и лицензия не так чтобы особо дорого стоит, в общем очень мутная тема. Моё виденье, комунякам показали кто хозяин в стране и что выборы ни-че-го для них не поменяли. Показательно мокнули в дерьмо.
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428
Mixan 37 минут назад
Блестящая провокация с Рашкиным спецслужб ! Я его не оправдываю ,но подставили его четко ,все было подготовлено и видеооператоры ,куча прокуроров и полиции в лесу ..(хорошие у него "друзья" ))))
Это месть власти , КПРФ за поднятый рейтинг в выборах в Госдуму ..
Можете пинать ,но по факту так считаю ..Скоро еще кого нибудь подловят .. КПРФ единственная партия выступившая против тотальных QR кодов и мощнейшего давления на граждан России ..
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120k
arek14 44 минуты назад
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев на охоте в Завидово. Декабрь 1977.
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346
arioh1 arek14 16 минут назад
И ? 40 лет назад, для того чтобы законно добыть оленя наверное только охотничий и нужен был.
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17k
Vital Idol 51 минуту назад
замут тут точно есть! как охотник скажу, я не верю в то что он охотился ночью, с несколькими ружьями, в пенс.возрасте, разделал лося - и всё один!!! этож бред!!! где организаторы охоты?! где сообщники?!
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21k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Кто такой Рашкин? Фамилия то у него хоть настоящая, а то как то на анекдот смахивает?
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3k
Феликс Дзержинский 54 минуты назад
Это не коммунисты, это прихвостни капиталистов, которые предали трудовой народ и пошли служить капиталу.
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935
Лимонадный Джо 57 минут назад
Я только что слышал его выступление в телеящике. Как обычно - это всё происки врагов и политическое преследование. У этого деятеля нет и доли раскаяинья в содеянном. Так что и проявилось "истинное лицо".
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1k
Миклухо Поклал 57 минут назад
Зверью это не поможет. Как отстреливали нещадно, так и будут отстреливать.
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6k
Ruk Час назад
хлебных вакансий на всех не хватает
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5k
Pashuta Час назад
Рашкин думал что он охотник. А по факту сам и оказался в роли лося. Потому как нашлись более весомые охотники...
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3k
Горожанин Час назад
Ефремов 2.0 - лось.
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377
zodiak Час назад
не ту партию выбрал - был бы в ЕДре ему бы лося домой привезти ещё помогли
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8k
кот базилий Час назад
Теперь на завод пойдет работать , а как не хотелось возвращаться к разбитому корыту.
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1k
Любушка Час назад
Вседозволенность зашкаливает. Он же неприкосновенный, твою милость! А сколько таких неприкосновенных по стране! И в случае какого-то косяка однопартийцы отмажут. Законы пишут для народа, а не для депутатов.
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27k
lem02 Час назад
Родственники лося в суд еще не подавали?
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25k
Павел Час назад
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23k
Юрьевич Час назад
Старый идиот...
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