За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники

При этом у женщины при себе была справка о вакцинации, но показывать охране паcпорт она не стала, т.к. сотрудники торгового центра, по ее словам, "не являются представителями законодательной, исполнительной и судебной власти".
В Екатеринбурге посетительницу пропускать без предъявления удостоверения личности охрана ТЦ "Радуга-парк" не стала, а сотрудники Росгвардии, оценив обстановку, надели на женщину наручники.
На видео, которое распространяется в соцсетях, попал диалог сотрудника ведомства с женщиной, решившей сломать систему. Правоохранитель проситТатьяну проехать с ним в отдел полиции, где ей предъявят обвинение в мелком хулиганстве. А после надевает на нарушительницу порядка наручники.
По сообщению местных СМИ в пресс-службе Росгвардии пообещали прокомментировать ситуацию с задержанием женщины позднее. В МВД от комментариев отказались.
В местном паблике после этой новости разгорелась нешуточная дискуссия. Многие недоумевают: чтобы купить алкоголь, люди готовы показать паспорт или водительские права, а в ТЦ почему-то упрямятся. В чем логика?
Ну, а для тех, кто все-таки хочет прогнуть мир под себя, готов лайфхак: просто перестать ходить в ТЦ.
Источник:
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Правительство России 2 апреля 2020 года вынесло постановление № 417.
По нему при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.
В Свердловской области режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введен еще 18 марта 2020 года и действует до сих пор. 27 октября 2021 года в него внесли дополнение: с 30 октября 2021 года граждане в возрасте от 18 лет могут посещать органы и организации только при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода либо справок (о вакцинации, о перенесенной болезни, о противопоказаниях к вакцинации). Без этих документов посещать госорганы, организации общественного питания, кинотеатры и другие объекты запрещено.
«Охранник в торговом центре является должностным лицом, поскольку исполняет служебные обязанности. Следовательно, сотруднику органов и организаций, которые отмечены в указе губернатора необходимо предъявлять паспорт документ, удостоверяющий личность»
1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или заказчиком, не должны противоречить законодательству Российской Федерации;
2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов охраны);"
охранник действовал в соответствии с законом.
ТЦ бойкотировать однозначно. И пусть капиталисты объяснят государству, что не будет с них денег, не будет налогов, на которые кормят этих славных и умных гасконцев.
Например:
- сотрудники полиции и Росгвардии
- нотариусы
- сотрудники Федеральной службы охраны
- судебные приставы-исполнители
- сотрудники банка
- работники МФЦ
- работодатели
- организаторы ЕГЭ
- контролеры в общественном транспорте
- продавцы при продаже алкогольной и табачной продукции
Как видим, охрана ТЦ в этот список не входит.
Доказать будет, конечно, тяжело, но сотрудник Росгвардии превысил свои полномочия.
Меня не пропустили в ТЦ без паспорта, на основании справки.
А у меня вопрос, а как сотрудники охраны могут подтвердить отношение справки к твоей личности? Никак.
Но, ты же умная и только читала правила и Конституцию.
Охранник ТЦ это говно на палке и он ничего не может.....
Но и тебя в ТЦ не пускает. Сцука. Развернуться и уйти? Написать жалобу?
Нет,мы не за этим пришли, не на это время тратим.
Силовое противостояние переросшее в вызов Росгвардии.
Росгвардия в этом шоу тоже сволочуги. Ты ведь тоже хочешь их повоспитывать?
Ты киваешь на мудаков охранников ТЦ. Взять их!
А Росгвардия не берет. А Росгвардии-то предъявила паспорт? Ась?
И вот тебя устроившую шоу для зрителей берут под локоток и уводят в отделение.....
И тут у многих вопрос, а какого хрена ее повязали а не охранников?
А потому как охранник,может чего там и потребовал не входящее в его права,да только он стоит за порядок. А ты,вся такая шумная и устраивающая шоу на народ здесь играешь спектакль. И в результате такого спектакля ты накачиваешь общество истерикой, и среди толпы на тебя глазеющих может выискаться идиот типа бабки(из другого видео) которая выскочит и начнет поливать дихлофосом в лица охраны и Росгвардии.
Так что паникер провокатор опасное существ и его первым изолируют.
Зы. Уверен, что видео порезано в нужном автору виде.
Думаю, когда приехала Росгвардия она могла ей предъявить паспорт и справку и пройти в ТЦ и тем утереть нос охране. Но,авторша скорее всего и Росгвардии не дала паспорт,типа она не обязана его носить. Не обязана? Тогда поехали в отделение твою личность проверим, ведь у тебя много времени,да?
Тут же на фишках был пост про "рестлеров" дерущихся в на улице в Москве, а менты спокойно мимо проходят.
Женщину, которая не проявляет агрессию, куда безопаснее скрутить, чем толпу спортивных мужиков. От мужиков и по роже получить можно.
К Y Р К А , М Л E К О, Я Й К И Д А В A Й ...
Пропаганда трубит о первой в мире вакцине, власть обещает всех привить к лету 2021.
Конец 2021.
Реально привиты от силы 25%, тысячи умирают каждый день, вакцине никто не верит, пропаганда уже требует выступающих против прививок сажать.
Обычная путинская "победа"