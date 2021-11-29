За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники

По сообщению местных СМИ в пресс-службе Росгвардии пообещали прокомментировать ситуацию с задержанием женщины позднее. В МВД от комментариев отказались.



В местном паблике после этой новости разгорелась нешуточная дискуссия. Многие недоумевают: чтобы купить алкоголь, люди готовы показать паспорт или водительские права, а в ТЦ почему-то упрямятся. В чем логика?



