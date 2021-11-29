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За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники

За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники (6 фото)

Автор:
29 ноября 2021 11:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   екатеринбург   наручники   сломать систему   
2387
6

При этом у женщины при себе была справка о вакцинации, но показывать охране паcпорт она не стала, т.к. сотрудники торгового центра, по ее словам, "не являются представителями законодательной, исполнительной и судебной власти".

В Екатеринбурге посетительницу пропускать без предъявления удостоверения личности охрана ТЦ "Радуга-парк" не стала, а сотрудники Росгвардии, оценив обстановку, надели на женщину наручники.


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На видео, которое распространяется в соцсетях, попал диалог сотрудника ведомства с женщиной, решившей сломать систему. Правоохранитель проситТатьяну проехать с ним в отдел полиции, где ей предъявят обвинение в мелком хулиганстве. А после надевает на нарушительницу порядка наручники.


По сообщению местных СМИ в пресс-службе Росгвардии пообещали прокомментировать ситуацию с задержанием женщины позднее. В МВД от комментариев отказались.


В местном паблике после этой новости разгорелась нешуточная дискуссия. Многие недоумевают: чтобы купить алкоголь, люди готовы показать паспорт или водительские права, а в ТЦ почему-то упрямятся. В чем логика?


Ну, а для тех, кто все-таки хочет прогнуть мир под себя, готов лайфхак: просто перестать ходить в ТЦ.

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Метки: Ynews   видео   екатеринбург   наручники   сломать систему   
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6k
Николай 2 часа назад
Гвардейцам кардинала то она конечно обязана паспорт показать, но вот эти же росгвардейцы должны были охранника ТЦ, забрать за неправомерное требование паспорта, задержали, нет по статье о бездействии... ибо нех...
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3k
Евгений 5 минут назад
когда же этих идиотов начнут сажать за незаконные требования и надуманные обвинения? вот реадльно складывается впечатление, что туда идут одни дегенераты, которые в жизни не могу думать и больше ни на что не способны.
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2k
Хрюн 7 минут назад
Вот чего они добиваются такими действиями ? Социального взрыва? Майдана?
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4k
Сергей С 10 минут назад
Я чет не понял. Они вообще кто и схерали им паспорт предъявлять??? Какое они имеют право что-то вообще требовать? Налицо нарушения закона. На конституцию то вообще болт положен.
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920
Четырёхолёсный Самовар 21 минуту назад
Оставим эмоции и рассмотрим всё внимательно.
Правительство России 2 апреля 2020 года вынесло постановление № 417.
По нему при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.
В Свердловской области режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введен еще 18 марта 2020 года и действует до сих пор. 27 октября 2021 года в него внесли дополнение: с 30 октября 2021 года граждане в возрасте от 18 лет могут посещать органы и организации только при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода либо справок (о вакцинации, о перенесенной болезни, о противопоказаниях к вакцинации). Без этих документов посещать госорганы, организации общественного питания, кинотеатры и другие объекты запрещено.
«Охранник в торговом центре является должностным лицом, поскольку исполняет служебные обязанности. Следовательно, сотруднику органов и организаций, которые отмечены в указе губернатора необходимо предъявлять паспорт документ, удостоверяющий личность»
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837
Старичок Полчаса назад
"В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным охранной организацией с клиентом или заказчиком, частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества имеют право:

1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые клиентом или заказчиком, не должны противоречить законодательству Российской Федерации;

2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов охраны);"
охранник действовал в соответствии с законом.
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30k
Растрелли В.В. Полчаса назад
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4k
Hugo_RnD Полчаса назад
Странные люди - то хихикают, что без паспорта по одному кюару толпа пройти может, так как паспорт не проверяют, то - наоборот. А то, что если роспотребнадзор поймает безкюарника на территории ТЦ и вкатит 300тр штрафа, никто не думает.
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218
Andrey 41 минуту назад
Интересно , а сколько времени она потеряла если бы сразу показала паспорт ? Религия или гордыня не позволила сразу показать удостоверение личности ?
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396
Сергей 43 минуты назад
вообще то и медицинскую тайну о прививках раскрывать третьим лицам необязана
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26k
Григорий 44 минуты назад
Паспорт показывать нас еще не заставляли. Называть это хулиганством или правонарушением странно. Применять силу это тело имеет только при совершении правонарушения или для выполнения возложенной на него задачи. Задачу проверять паспорт ему никто не мог поставить - это незаконно.
ТЦ бойкотировать однозначно. И пусть капиталисты объяснят государству, что не будет с них денег, не будет налогов, на которые кормят этих славных и умных гасконцев.
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33k
Mamin Sibiriak 48 минут назад
Паспорт могут попросить предъявить сотрудники госорганов и другие должностные лица, если это прописано в законе.
Например:
- сотрудники полиции и Росгвардии
- нотариусы
- сотрудники Федеральной службы охраны
- судебные приставы-исполнители
- сотрудники банка
- работники МФЦ
- работодатели
- организаторы ЕГЭ
- контролеры в общественном транспорте
- продавцы при продаже алкогольной и табачной продукции

Как видим, охрана ТЦ в этот список не входит.

Доказать будет, конечно, тяжело, но сотрудник Росгвардии превысил свои полномочия.
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5k
SuperTroll 51 минуту назад
Все просто. Не ходишь в ТЦ, кино, кафе. По олдскулу, качаешь с торрента кинцо, жаришь картофан с лучком,на диванчике развалился, девчонку под бок посадил и все красота. Пару тройку месяцев байкота, и сами директора торговых центров будут по домам, как представители орифлейм бегать и просить к ним в тц придти, вот увидите
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158
Nаnе First NameLаst 53 минуты назад
Редкое мудачьё!
Сам то хоть представился, кто ты и что ты, огрызок семимесячный? Кто его такого на работу вообще взял недоношенного? Куда командир смотрит? Как они вообще на службу заступают? Полная деградация.
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2k
Sergius SPb 53 минуты назад
Умники сраные. Все думают что умнее системы.
Меня не пропустили в ТЦ без паспорта, на основании справки.
А у меня вопрос, а как сотрудники охраны могут подтвердить отношение справки к твоей личности? Никак.
Но, ты же умная и только читала правила и Конституцию.
Охранник ТЦ это говно на палке и он ничего не может.....
Но и тебя в ТЦ не пускает. Сцука. Развернуться и уйти? Написать жалобу?
Нет,мы не за этим пришли, не на это время тратим.
Силовое противостояние переросшее в вызов Росгвардии.
Росгвардия в этом шоу тоже сволочуги. Ты ведь тоже хочешь их повоспитывать?
Ты киваешь на мудаков охранников ТЦ. Взять их!
А Росгвардия не берет. А Росгвардии-то предъявила паспорт? Ась?
И вот тебя устроившую шоу для зрителей берут под локоток и уводят в отделение.....
И тут у многих вопрос, а какого хрена ее повязали а не охранников?
А потому как охранник,может чего там и потребовал не входящее в его права,да только он стоит за порядок. А ты,вся такая шумная и устраивающая шоу на народ здесь играешь спектакль. И в результате такого спектакля ты накачиваешь общество истерикой, и среди толпы на тебя глазеющих может выискаться идиот типа бабки(из другого видео) которая выскочит и начнет поливать дихлофосом в лица охраны и Росгвардии.
Так что паникер провокатор опасное существ и его первым изолируют.

Зы. Уверен, что видео порезано в нужном автору виде.
Думаю, когда приехала Росгвардия она могла ей предъявить паспорт и справку и пройти в ТЦ и тем утереть нос охране. Но,авторша скорее всего и Росгвардии не дала паспорт,типа она не обязана его носить. Не обязана? Тогда поехали в отделение твою личность проверим, ведь у тебя много времени,да?
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13
Артем Гундарев Иван 22 минуты назад
Согласен. Для того чтобы поехать в отдел нужны основания и составленный протокол о задержании. В протоколе пишутся те самые основания и они же могут стать прининой заявления в прокуратуру и суд. Боюсь бравый гасконец этого и сам не знает. Их берут туда без экзамена, а закон о полиции, как правила изучается на 4-5 статьях. И то не всегда.
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4k
Brataxe 55 минут назад
Бравые вахтеры задержали очередного злостного уголовника-рецидивиста. Героя России всем.
Тут же на фишках был пост про "рестлеров" дерущихся в на улице в Москве, а менты спокойно мимо проходят.
Женщину, которая не проявляет агрессию, куда безопаснее скрутить, чем толпу спортивных мужиков. От мужиков и по роже получить можно.
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2k
kotkot 57 минут назад
Когда тебя останавливает сотрудник ГИБДД, он обязан представится, ощвучить причину остановки и по требованию водителя, показать свои документы... Логично было бы, что те, кто требует показать куаркод и паспорт, сначала демонстрировали бы свои..
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−41
барбитурат Час назад
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120k
arek14 Час назад
Конец 2020.
Пропаганда трубит о первой в мире вакцине, власть обещает всех привить к лету 2021.

Конец 2021.
Реально привиты от силы 25%, тысячи умирают каждый день, вакцине никто не верит, пропаганда уже требует выступающих против прививок сажать.

Обычная путинская "победа"
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−44
Mika Час назад
Русские такие дикие и отсталые люди. В Казахстане никаких проблем нет, люди сканируют QR код и без скандалов посещают заведения. И вообще чего злиться на охрану? Они просто наёмные работники и выполняют свою работу
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158
Nаnе First NameLаst Mika 45 минут назад
А охранник имеет мед образование?Что он может проверить? У него есть доступ к мед. базе даже без мед. образования? Что он может проверить? Ставьте рядом с ним медика и пусть медик проверяет. И рядом ещё поставьте кинолога с собакой и пулемётный рассчёт с наблюдателем и двумя автомтчиками на усиление. Маразм крепчает.
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13k
Владислав Грецов Час назад
начнем с того что охранник не может требовать предъявить паспорт...да и гражданин вовсе не обязан таскать его с собой
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