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На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме

На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме

Автор:
18 января 2024 19:18
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   СК   диаспора   землячество   уголовное дело   экстремизм   
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Мужчина уже общается со следователями в столичном СК.

На президента узбекского землячества ОПГ "Ватандош" Усмана Баратова завели уголовное дело по статье 282 УК РФ. Баратова обвинили в разжигании ненависти или вражды и доставили в столичное подразделение Следственного комитета. Возбудить уголовное дело распорядился лично глава СК Александр Бастрыкин. Поводом послужила опубликованная Баратовым "смешная" картинка, оскорбляющая российских военных.

Внимание на Баратова патриотическая общественность обратила после его интервью, в котором тот признался, что не любит слово "русские" и предпочитает ельцинское "россияне", потому что он узбек и не хочет потерять национальную идентичность.

После скандального интервью, в котором, как утверждают возмущённые люди, Баратов решил отказать государствообразующему народу в самом существовании, несколько блогеров заглянули в его социальные сети и обнаружили там много компрометирующего материала, за который в России светит реальный срок. Вспыхнул скандал, после которого у Усмана Баратова сработал ген осторожности и он заявил, что его соцсети взломали, удалив из них все компрометирующие посты. Но интернет помнит всё и обмануть следователей у него вряд ли получится. Баратову грозит до 6 лет колонии, с чем его и поздравляем.

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Метки: Бастрыкин   СК   диаспора   землячество   уголовное дело   экстремизм   
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40  комментариев
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Владимир 2 часа назад
А нахрена вообще эти диаспоры? Хотите жить как дома - езжайте домой, хотите быть наравне с русскими - становитесь русскими.
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20k
anpetrof 4 минуты назад
Какие, к чертям собачьим, диаспоры? Давно пора при любой попытке образовать что-то похожее на национальную группу на территории, где проживает другая национальность, сразу всю эту группу за шкирку и туда, откуда приехали! Хватит уже. Правильно тут пишут - хочешь жить на территории, где живут русские - становись русским... Многонациональность России - это хорошо, но всему же есть предел! Если Узбекистан не входит в состав России, то если хочешь быть узбеком, то и живи в Узбекистане.
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22k
Killgrave 11 минут назад
Таджики, узбеки и азеры это грязь, которую необходимо вычистить из России. От них нет никакой пользы здесь и нет пользы в своих родных аулах и кишлаках, именно поэтому эти макаки прут в нашу страну. Это налоговые паразиты, которые приносят огромный вред России. Пользуясь всеми возможными льготами, полной социалкой и инфраструктурой эти мартышки не платят ничего в казну и ежегодно выводят миллиарды рублей в свои дремучие чуркестаны.
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7k
Vladimir 14 минут назад
Два самых страшных удара это по яйцам и по кошельку. Надеюсь в милиции разберутся.
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50k
Крымчанка 16 минут назад
Интересно - реально что-то будет этому козлу или пожурят и во имя офигенной дружбы народов отпустят на покой.
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5k
Хачик 42 минуты назад
Замечательно сказал один пользователь фишек!
Женя.
День назад Д.И.А.С.П.О.Р.Ы. П.И.Д.О.Р.А.С.Ы. один набор букв. 42

Источник: https://fishki.net/profile/comments/1838083#listhttps://fishki.net/profile/comments/1838083#list © Fishki.net
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573
стеклоВАТА 43 минуты назад
вот [мат]!! херня какая то! рядового ушлепка попугать решили.
а когда Адам Кадыров беспределом занимается все языки в жопы позасовывали
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153
CyraxMotorsport 44 минуты назад
Неожиданно приятно...
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15k
эмосурикат прямоползающий 45 минут назад
зачем его сажать, еще кормить за наши налоги, на родину вернуть, без права въезда в Россию
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6k
Трям 48 минут назад
ВСЕХ косоглазых домой! Пусть этого пидра сами линчуют, а лет через 10 посмотрим как быть дальше.
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5k
Losterdin 51 минуту назад
питухи? сука они приедут ты на каталке к себе уедешь в кишлак ишаков е б а ть
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25k
ЦСКА 53 минуты назад
Диаспора блин! Называйте вещи своими именами! Глава узбекской ОПГ!
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5k
Григорий 53 минуты назад
на кол ублюдка и диаспору в полном составе на родину!!
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3k
Pioner76 59 минут назад
Узбек - мастурбек.
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3k
Gusev Час назад
Наконец то, хоть реально одного ВИНОВНОГО посадят.
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31k
Григорий Час назад
Сажать не надо, ругать не надо, надо просто чик-чирик и нет диаспоры, а это просто старенький узбек. Хотите важать - ваше право, а как только он пришел-позвонил ментам за своих потолковать, то садить за предложение о взятке.
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2k
Duke_kir Час назад
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5k
Харон Час назад
Домой, ссссука!!!!!!!!!!
Узбек? Любишь Узбекистан?
СКАТЕРТЬЮ!!!!!!!
Там и соблюдай свои привычки.
Ты живёшь среди РУССКИХ, но ни русским, ни российским тебе НЕ БЫТЬ!
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18k
Мистер Фикс Час назад
Значит сейчас узбяки начнут выступать
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73
r3mba4 Мистер Фикс 24 минуты назад
Мне вообще непонятны эти диаспоры. Зачем диаспоры без государства? Китай втихую отжал среднюю азию. Вкладывается в нее по полной. Поэтому и видим толпы ваххабитов, бегущих с родины в РФ. Китаю нужна стабильность и они всё просчитывают на перед. Поэтому сами узбеки, киргизы, такжики избавляются от агрессивных исламистов. Вот почему им не закрыли вход в РФ? кто за это в ответе?
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13k
Кыся 2 часа назад
Да неужели дошло?!
Понятно, что это показательная порка другим в назидание, но только вот брать-то надо не за картинки в интернете, а за организацию ОПГ. Вот такая порка реально вставит остальных.
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6k
Alex 2 часа назад
На кол обезьяну!!!
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