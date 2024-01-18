На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме

После скандального интервью, в котором, как утверждают возмущённые люди, Баратов решил отказать государствообразующему народу в самом существовании, несколько блогеров заглянули в его социальные сети и обнаружили там много компрометирующего материала, за который в России светит реальный срок. Вспыхнул скандал, после которого у Усмана Баратова сработал ген осторожности и он заявил, что его соцсети взломали, удалив из них все компрометирующие посты. Но интернет помнит всё и обмануть следователей у него вряд ли получится. Баратову грозит до 6 лет колонии, с чем его и поздравляем.