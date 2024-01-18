На главу узбекской диаспоры завели уголовное дело об экстремизме

Мужчина уже общается со следователями в столичном СК.
На президента узбекского землячества
ОПГ "Ватандош" Усмана Баратова завели уголовное дело по статье 282 УК РФ. Баратова обвинили в разжигании ненависти или вражды и доставили в столичное подразделение Следственного комитета. Возбудить уголовное дело распорядился лично глава СК Александр Бастрыкин. Поводом послужила опубликованная Баратовым "смешная" картинка, оскорбляющая российских военных.
Внимание на Баратова патриотическая общественность обратила после его интервью, в котором тот признался, что не любит слово "русские" и предпочитает ельцинское "россияне", потому что он узбек и не хочет потерять национальную идентичность.
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После скандального интервью, в котором, как утверждают возмущённые люди, Баратов решил отказать государствообразующему народу в самом существовании, несколько блогеров заглянули в его социальные сети и обнаружили там много компрометирующего материала, за который в России светит реальный срок. Вспыхнул скандал, после которого у Усмана Баратова сработал ген осторожности и он заявил, что его соцсети взломали, удалив из них все компрометирующие посты. Но интернет помнит всё и обмануть следователей у него вряд ли получится. Баратову грозит до 6 лет колонии, с чем его и поздравляем.
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Женя.
День назад Д.И.А.С.П.О.Р.Ы. П.И.Д.О.Р.А.С.Ы. один набор букв. 42
Источник: https://fishki.net/profile/comments/1838083#listhttps://fishki.net/profile/comments/1838083#list © Fishki.net
а когда Адам Кадыров беспределом занимается все языки в жопы позасовывали
Пусть узбекская диаспора уезжает за океан - мы не против.
Узбек? Любишь Узбекистан?
СКАТЕРТЬЮ!!!!!!!
Там и соблюдай свои привычки.
Ты живёшь среди РУССКИХ, но ни русским, ни российским тебе НЕ БЫТЬ!
Русский? Любищь Россию?
Скатертью!
Там и соблюдай свои привычки.
Верно же? Вон чудака из Латвии выслали недавно. Радуетесь?
Понятно, что это показательная порка другим в назидание, но только вот брать-то надо не за картинки в интернете, а за организацию ОПГ. Вот такая порка реально вставит остальных.